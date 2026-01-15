Bonos de Bienvenida en Casas de Apuestas: Ranking 2026

Coolbet bono de bienvenida para apuestas deportivas en Perú | Fuente: coolbet.pe

5. Doradobet: Bono sin depósito al registrarse + recarga al 300 %

Doradobet es uno de los pocos operadores del ranking que permite empezar sin depositar. En nuestra prueba, al crear una cuenta nueva e introducir el código promocional APUESTAMAX, el sistema ofrece un bono sin depósito, a elegir entre S/50 en freebets o 50 giros gratis, antes de realizar cualquier recarga.

Una vez utilizado ese primer incentivo, el operador habilita una segunda fase: un bono por primera recarga del 300 %, con un tope de S/1.000, acompañado de 100 giros gratis en tragamonedas seleccionadas. Probamos la activación tanto desde web como desde la app, sin diferencias en el proceso.

Este planteamiento encaja bien para usuarios que prefieren probar la plataforma primero y decidir después si les compensa una bonificación más agresiva en volumen.

Puntos a favor: Acceso inicial sin depósito. Segunda bonificación alta en la primera recarga. Registro y activación sin fricciones.

Acceso inicial sin depósito. Segunda bonificación alta en la primera recarga. Registro y activación sin fricciones. Aspectos a considerar: Solo se puede elegir un bono sin depósito. Promoción limitada a cuentas nuevas









6. Meridianbet: Giros gratis sin depósito + bono del 100 % al recargar

Meridianbet plantea su bienvenida en dos capas, con un enfoque claramente orientado al casino. Al registrarnos con el código promocional 6783, el sistema activó un bono sin depósito de 500 giros gratis en tragamonedas seleccionadas, disponible desde el inicio y sin necesidad de recargar saldo.

Luego de esa primera fase, el operador habilita un bono por primera recarga del 100 %, con un tope de S/1.000. En nuestra prueba, el depósito mínimo fue S/20, uno de los más bajos del ranking, lo que facilita pasar del bono gratuito a una experiencia con saldo real sin una inversión alta.

El punto clave es que el incentivo inicial está limitado al casino. No es una promoción pensada para apuestas deportivas, sino para usuarios que quieren probar slots antes de decidir si depositan.

Lo que destaca: Giros gratis sin depósito desde el registro. Depósito mínimo bajo (S/20). Segunda fase con bono de recarga amplio

Giros gratis sin depósito desde el registro. Depósito mínimo bajo (S/20). Segunda fase con bono de recarga amplio Lo que conviene saber: El bono sin depósito solo aplica en casino. No es una promoción orientada a deportes.

7. Caliente: Bono de casino hasta S/400 + bono sin depósito de S/40

Caliente estructura su bienvenida en dos promociones distintas, ambas centradas exclusivamente en casino, no en apuestas deportivas. En nuestra revisión del bono activo en Caliente Perú, el incentivo principal es un bono por primer depósito del 100 %, con un tope de S/400, activable desde S/40.

Este bono exige apostar 20 veces el depósito y la bonificación en un plazo de 7 días, con límites claros por apuesta y un tope de ganancias de 3x el bono. La mayoría de tragamonedas cuentan al 100 %, mientras que juegos de mesa como ruleta o blackjack aportan solo un porcentaje, lo que alarga el cumplimiento si se usan como base.

Además, Caliente ofrece un bono sin depósito de S/40, disponible tras verificar la cuenta por SMS. Este segundo incentivo tiene condiciones más exigentes: rollover x40, validez corta de 3 días y un límite de retiro de S/80, por lo que funciona más como prueba del casino que como bono aprovechable a largo plazo.

Lo que aporta el bono Caliente : Dos bonos distintos: con y sin depósito. Activación sencilla tras registro y verificación. Amplio catálogo de slots y casino en vivo

: Dos bonos distintos: con y sin depósito. Activación sencilla tras registro y verificación. Amplio catálogo de slots y casino en vivo Lo que limita la oferta: Promociones solo válidas para casino. Rollover alto (x20 y x40). Límites estrictos de apuesta y de ganancias

Comparativa de condiciones de los bonos de bienvenida

Esta tabla resume las condiciones reales que más afectan al uso del bono, sin repetir promesas comerciales.

Casa Bono máx. Depósito mín. Rollover Validez Betano S/60 S/30 Sin rollover 7 días Betwarrior S/400 S/30 x15 2 días Retabet S/800 S/10 Sin rollover 7 días Coolbet S/200 S/30 x7 30 días Doradobet S/1.000 S/30 x5 15 días Meridianbet S/1.000 S/20 x5 7 días Caliente S/400 S/40 x20 7 días

Cómo evaluamos los mejores bonos de apuestas deportivas

Este ranking no se basa solo en el monto del bono que proponen las casas de apuestas en Perú. En la evaluación se priorizó qué tan usable resulta la promoción en condiciones reales, especialmente para usuarios en Perú.

Tuvimos en cuenta:

si el bono se activa sin fricciones

cuánto hay que apostar antes de retirar

el margen de tiempo disponible

disponible si las condiciones afectan la forma de apostar habitual

afectan la forma de apostar habitual y si el bono encaja con distintos perfiles de usuario

El objetivo no es mostrar “el bono más alto”, sino el que mejor funciona según el contexto.

¿Cuál es el mejor bono de bienvenida según el tipo de apostador?

No todos los bonos son iguales, ni todos los usuarios buscan lo mismo. Elige el bono que más se adapta a tu tipo de perfil:

Bono para principiantes: la oferta de Retabet te ofrece una apuesta sin riesgo y sin rollover, ideal para empezar sin presión.

la oferta de Retabet te ofrece una apuesta sin riesgo y sin rollover, ideal para empezar sin presión. Buscas el bono más alto: Doradobet regala un bono del 300 % hasta S/1000, perfecto para quienes buscan volumen. Además, un bono sin depósito de S/50.

Doradobet regala un bono del 300 % hasta S/1000, perfecto para quienes buscan volumen. Además, un bono sin depósito de S/50. Quieres un rápido cobro de ganancias: la apuesta gratis de Betano no requiere de un rollover, por lo que las ganancias pueden ser retiradas al instante.

la apuesta gratis de Betano no requiere de un rollover, por lo que las ganancias pueden ser retiradas al instante. Eres más de los juegos de casino: Meridianbet te regala un bono gratis sin depósito con 500 FS en slots.

Meridianbet te regala un bono gratis sin depósito con 500 FS en slots. Buscas probar un casino antes de ingresar dinero: Con el bono de registro de Caliente puedes explorar una plataforma enfocada principalmente en casino y en tragamonedas populares.

Elige el bono bienvenida de apuestas que encaje con tu estilo y maximiza tu experiencia desde el registro.

Cómo usar los códigos promocionales para bono de apuestas o casino

El código se introduce durante el registro o se aplica automáticamente, según el operador. Si no se activa en ese momento, en la mayoría de casos no puede añadirse después.

El bono se desbloquea tras cumplir:

el depósito mínimo

el requisito de apuesta

y las cuotas exigidas

No cumplir alguno de estos puntos suele invalidar el bono.

Requisitos legales para utilizar los bonos de apuestas deportivas en Perú

Cada casa de apuestas contempla diferentes términos y condiciones, que se especifican en el sitio web del operador. Si bien algunas condiciones pueden variar, las más importantes suelen ser las siguientes:

El usuario debe ser mayor de 18 años.

Se deben aceptar los términos y condiciones de la cuenta.

Solo puede solicitarse el bono una vez por persona, por residencia y dirección IP.

La cuenta debe estar verificada con los datos del usuario.

Conclusión : ¿Por qué elegir una casa de apuestas con bono de bienvenida en Perú?

Elegir un bono de bienvenida en Perú no pasa por el porcentaje más alto, sino por qué tan fácil resulta usarlo en la práctica. Betano y Retabet destacan cuando el objetivo es apostar sin quedar atado a requisitos largos, mientras que Betwarrior y Coolbet funcionan mejor para perfiles activos que aceptan condiciones más exigentes a cambio de mayor volumen. Doradobet y Meridianbet aportan valor en fases iniciales, especialmente para quienes prefieren probar la plataforma antes de depositar. Y el bono Caliente es óptimo para quienes priorizan probar plataformas de casino antes de depositar.

Este ranking prioriza uso real, claridad y contexto local, no promesas comerciales. Un bono bien elegido facilita la primera experiencia y evita fricciones al retirar. El criterio está en identificar qué operador encaja con la forma de apostar de cada usuario, no en asumir que una misma promoción sirve para todos.

Preguntas frecuentes sobre los bonos de bienvenida de las casas de apuestas

¿Cuál es la mejor casa de apuestas con bono de bienvenida en Perú?

La mejor casa de apuestas con bono de bienvenida en Perú es aquella que combina un monto atractivo, condiciones claras y un rollover accesible. Destacan Coolbet, por su bono del 100 % hasta S/500; Betano, con apuestas gratis; y Retabet, que ofrece una apuesta sin riesgo y sin rollover.

¿Qué casas de apuestas ofrecen bonos de bienvenida sin depósito en Perú?

Algunas casas de apuestas con bonos de bienvenida sin depósito en Perú permiten empezar a apostar sin realizar un pago inicial. Ejemplos claros son Meridianbet, que regala 500 giros gratis y Doradobet, que ofrece apuestas gratuitas solo por registrarse. Estas ofertas están pensadas para nuevos usuarios.

¿Cómo obtener y liberar un bono de bienvenida en apuestas deportivas?

Para liberar un bono de bienvenida de apuestas deportivas, primero debes registrarte en una casa de apuestas, ingresar el código promocional (si aplica) y hacer un primer depósito mínimo. Luego, deberás cumplir con los requisitos de apuesta o rollover en el plazo indicado para poder retirar las ganancias obtenidas con el saldo del bono apuestas.

¿Los bonos de bienvenida tienen fecha de vencimiento?

Sí. Todas las casas de apuestas con bonos de bienvenida establecen una validez específica para sus promociones. Algunos bonos duran 7 días, mientras que otros pueden estar activos hasta 30 días. Siempre es importante revisar los términos antes de apostar.

¿Puedo retirar el bono de bienvenida sin apostar?

En general, no se puede retirar directamente el bono. Las apuestas con bono de bienvenida están sujetas a condiciones como el rollover. Solo en casos de bonos sin depósito y sin rollover, como el de Retabet, podrías retirar ganancias sin apostar múltiples veces, siempre que cumplas con los requisitos mínimos.

