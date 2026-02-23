Código de bono Coolbet Perú en 2026 | Bono hasta S/200

Consigue hasta S/200 para apuestas deportivas con tu primer depósito

Bono de bienvenida deportivo

Coolbet Perú arranca fuerte con un bono sencillo y fácil de entender. Te dan el 100 % de tu primer depósito hasta S/ 200, con un depósito mínimo de S/ 30.

Rollover: x7 en 30 días.

Tipo de apuesta: apuestas simples, combinadas, sistemas y apuestas en vivo

Cuotas mínima: 2.50.

Para ponerlo a prueba, depositamos S/ 100 vía VISA y recibimos S/ 100 de bono, quedando con S/ 200 en la cuenta.Arrancamos en fútbol, apostamos S/50 del bono en una apuesta simple de Liga 1 Perú, a cuota 2.55. Esa apuesta salió ganadora y el sistema descontó correctamente el rollover.

Luego usamos S/50 en una combinada corta de Champions League, con una cuota de 2.60, y más adelante metimos algunas apuestas en vivo, todas contando sin problema.

Una vez que completamos el volumen exigido, liberamos el bono en dentro del plazo (30 días) y cerramos la prueba retirando el dinero por medio de transferencia bancaria, en 2 días tuvimos nuestro dinero acreditado.

¿Nuestra opinión? Este bono funciona bien si apuestas con cabeza y no te desesperas. Coolbet, a diferencia de otras casas de apuestas de Perú, da margen de 30 días para jugar tranquilo, usar cuotas reales y probar la casa de forma seria desde el primer día, el plazo de 30 días hace que las ganancias del bono sean retirables.

Bonos de bienvenida de casino

Aquí la cosa cambia. En Coolbet Perú puedes conseguir 2 bonos distintos para casino, pero ojo: sólo puedes elegir uno, no los dos al mismo tiempo, el bono del 500% tiene un rollover más alto x45, mientras que el bono del 100% es x35 veces en 30 días. A nuestro criterio cada uno de los bonos está pensado para un tipo de perfil.

Perfil más experimentado: bono del 500% hasta S/240 con rollover x45 en 30 días, totalmente alcanzable.

Perfil novato: bono del 100% hasta S/800 con rollover x35 en 30 días, alcanzable pero requiere dedicación.

Para ambos casos, los bonos están pensados casi solo para tragamonedas. Las slots cuentan entre el 70% y el 100 %, mientras que los juegos de mesa o live casino apenas cuentan un 10 %, así que el avance es mucho más lento.

¿Cómo obtuvimos el bono de bienvenida de Coolbet? (y cómo tú también puedes hacerlo)

A continuación te explicamos el proceso de registro en Coolbet Perú, tal como lo hicimos nosotros.

Registro. Aquí entramos directamente a la web oficial de Coolbet Perú desde nuestro link y pulsamos el botón “Registrate”. Llenamos el formulario solo solicita y tras completar estos campos, Coolbet envía automáticamente un email de verificación. Abrimos el correo, hicimos clic en el enlace y la cuenta quedó activada al instante. Verificación. Una vez dentro, entramos al panel principal del usuario para verificar la cuenta en el ícono Mi Cuenta > Perfil > Verificación de Cuenta. Aquí hay que cargar tu DNI y una selfie. Este paso es obligatorio. Depósito. Para reclamar cualquiera de los bonos, es necesario hacer un primer depósito. Nosotros usamos Yape, porque es el método más fácil de usar en Perú pero tú puedes elegir entre todas las opciones que dispone Coolbet. Probamos con S/40 para cumplir con el requisito mínimo de apuesta y el saldo se acreditó al momento. Selección del bono: Este punto es clave. Justo después del depósito, ve a “Bonos”. Aquí podrás ver las ofertas disponibles y debes activar el de tu preferencia manualmente. Una vez activado, ¡verás el saldo del bono y el saldo real en tu cuenta!

Ventajas y desventajas del bono Coolbet en Perú

Ventajas Desventajas El bono de bienvenida Coolbet no requiere de código. Los bonos rollover alto x7 en deportes y x35/45 en casino. Depósito mínimo bajo de S/30 para apuestas. El depósito mínimo de casino (S/40) es alto comparado a otros bonos. Bono deportivo con plazo alto en 30 días.

Permite depósitos con medios de pago locales como Tupai o Pagoefectivo.



Otras promociones frecuentes en Coolbet

Más allá de los bonos de bienvenida, Coolbet mantiene promos activas casi todas las semanas, especialmente en apuestas deportivas, que claramente es uno de sus puntos fuertes.

Pago anticipado: si tu equipo va ganando por 2 goles Coolbet marca tu apuesta como ganadora.

si tu equipo va ganando por 2 goles Coolbet marca tu apuesta como ganadora. Premio de la semana hasta S/5000: se te propone un reto tipo “escalera”. Empiezas el lunes con una apuesta entre S/10 y S/50, con cuota mínima 2.00. Cada día apuestas lo que vas ganando hasta llegar al domingo.

¿Cómo es el bono de Coolbet en comparación con los de otros operadores?

Comparamos el bono Coolbet con otros códigos promocionales para apuestas deportivas en Perú:

Casa de apuestas Oferta de bienvenida deportes Coolbet 100% hasta S/200 DORADOBET 300% hasta S/1000 BETANO Apuesta gratis de S/80 BETSSON Apuesta gratis de S/100

Usar el bono Coolbet desde el teléfono móvil

Los bonos pueden ser activados y usados desde la versión móvil, si bien no existe una Coolbet app, la plataforma es 100% responsive adaptandose a cualquier tamaño de pantalla.

Para usar Coolbet desde tu celular debes acceder al sitio oficial desde el buscador de tu móvil y usarlo tal cual lo harías desde el computador.

Nuestra experiencia: probamos la navegación desde el navegador de un smartphone (Samsung y iPhone) y nos resultó cómoda, accedimos a todas las funciones del operador y usamos el saldo del bono sin ningún problema.

Veredicto final: ¿Sirven los bonos de Coolbet Perú?

Sí, los bonos de Coolbet valen la pena ser usados. Primero, porque la casa de apuestas opera en distintos países del mundo con licencia de juego y un entorno seguro y protegido. Por otro lado, el plazo de 30 días para el cumplimiento del rollover (altos a nuestro gusto) permite que las ganancias puedan ser liberadas en tiempo y forma.

En nuestra experiencia pudimos obtener y retirar ganancias, el retiro por medio de transferencia bancaria fue en 48 horas y pudimos dejar un saldo dentro para seguir apostando porque nos gustaron las cuotas y la dinámica de la plataforma en su versión móvil.

Preguntas frecuentes sobre el código bono Coolbet

¿Cuál es el código de bono Coolbet?

No hay un código de bono Coolbet ya que no es necesario uno para activar sus promociones de bienvenida. Solo con registrarte y hacer un depósito de dinero recibes el saldo bonificado.

¿Cómo puedes desbloquear un bono de Coolbet?

Abres tu cuenta por primera vez, elijes el tipo de bono que quieres (deportes hasta S/200 o casino hasta S/800), realizas un primer depósito y recibes el saldo bonificado automáticamente en tu cuenta.

¿Cómo retirar en Coolbet Perú?

Los retiros de ganancias en Coolbet Perú son únicamente mediante transferencia bancaria, para poder gestionar el pago es obligatorio tener aprobado el proceso de verificación de identidad y debes ser el titular de la cuenta bancaria. El tiempo de acreditación es entre 1 y 5 días hábiles, el retiro mínimo es de S/30 y no aplica sin comisiones.

¿Es confiable Coolbet Perú?

Sí, Coolbet opera en Perú con licencia de juego del MINCETUR N°11002581010000, asegurando a sus usuarios un entorno legal, seguro y transparente.

– Publicidad / Contenido Comercial – Los términos y condiciones de Coolbet se aplican / Solo nuevos usuarios / 18+ Juego responsable. – Este texto está basado en una experiencia personal de la redactora Lourdes Delich sobre las ofertas de Coolbet.