Código promocional Stake Perú TOPMPE | Bono de S/100 + 30 giros en enero 2026

Análisis del código promocional Stake TOPMPE para Perú en 2026
El código promocional Stake en Perú vigente es TOPMPE. Así, con el primer depósito de S/100 obtienes S/50 en apuesta gratis, S/50 para casino y 30 giros gratis en slots seleccionadas.
Probamos el registro, activamos el código, apostamos en deportes y casino e hicimos un pequeño retiro. Aquí te contamos qué vimos en la práctica, qué pide el rollover y a quién le puede convenir este tipo de bono.
¿Cuál es el código promocional Stake en Perú hoy?
El código promocional Stake para Perú es TOPMPE y es válido para registros en stake.pe. Aplica solo para cuentas nuevas creadas desde el país, con primer depósito mínimo de S/100 para desbloquear el bono completo.
Bono de bienvenida Stake Perú con el código promocional
Stake Perú no duplica todo el depósito como otros operadores, sino que añade directamente S/100 sobre un ingreso de S/100. Aunque es mejor siempre revisar los términos y condiciones, ya que como indican ahí, debe usarse todo dentro de los 7 días de vigencia.
Tipo de bono
Monto
Depósito mínimo
Condiciones principal
Apuesta gratis deportes
S/50 en apuesta gratis
S/100
Rollover x1, cuota de 2.0 o más y solo se retiran ganancias netas
Bono de casino
S/50 en saldo de bono
S/100
Rollover x35 en slots antes de retirar
Giros gratis
30 free spins en slots seleccionadas
S/100
Usarlos en 7 días y ganancias pasan a saldo de bono
Bono para apuestas deportivas
En la sección deportiva del código Stake nos dieron una apuesta gratis de S/50. La recibimos en cuanto el depósito de S/100 quedó acreditado y apareció en la sección de promos. Estas son sus características:
Válida sólo dentro de 7 días.
Depósito mínimo de S/100.
Cuota de al menos 2.0 o más.
Apuestas simples y combinadas en mercados deportivos.
Al ganar, recibes solo la ganancia neta, no los S/50 originales.
Nos pareció un bono razonable para quien se registra y ya tiene pensado armar boletos de fútbol o tenis esa misma semana. Para alguien que apuesta muy de vez en cuando, quizá sea mejor centrarse en los pagos y dejar el código en segundo plano.
Bono para casino Stake
La segunda parte del bono de bienvenida son S/50 en casino y 30 giros gratis. Ambos se enfocan en slots concretas del catálogo de Stake, y aquí te comentamos sus características y requisitos de apuesta:
Los S/50 se acreditan como saldo de bono en casino.
30 free spins se traducen en S/15 divididos en apuestas de S/0.50.
Los juegos elegibles son Dog Mansion Megaways, Sweet Fiesta, Jewel Bonanza, Gates of Heaven, entre otros.
Plazo de 7 días para usar saldo y giros.
Los juegos de mesa no aportan al rollover.
Hay límite de apuesta de S/100.
Hay que recalcar que este bono no es dinero retirable. Por ejemplo, nosotros usamos gran parte del bono en rondas de volatilidad media. No completamos un rollover cerrado, pero sí vimos que las ganancias de los giros pasan primero a saldo de bono.
Condiciones y reglas del bono Stake antes de apostar
Este operador tiene reglas claras sobre quién puede usar el código promocional Stake Perú, cuánto tiempo dura y qué pasa si intentas retirar antes de tiempo. Entender esto antes de depositar evita muchas frustraciones:
Solo es para nuevos usuarios desde Perú.
Mínimo de S/100 en el primer depósito.
Vigencia de 7 días desde la acreditación del bono.
La apuesta gratis devuelve solo ganancias.
Apuestas anuladas, cash out temprano o mercados excluidos no suman al rollover.
Retirar antes de terminar el rollover cancela el bono y sus ganancias.
Y quizás lo más importante, Stake puede pedir verificación de identidad antes de autorizar retiros generados con el bono. Así que no olvides tener a la mano tu documentación.
Cómo activar el código promocional Stake paso a paso
Para hacer válido el bono, es necesario introducir el código Stake en el formulario de registro, justo antes de crear la cuenta. Si creas tu usuario sin rellenar ese campo, ya no se podrá solicitar el bono después.
Entra al sitio oficial de Stake y da clic en “Registrarse”.
Elige el idioma, en este caso “Español”.
Completa tus datos: correo, nombre de usuario, contraseña, fecha de nacimiento y teléfono.
En el campo de código de referido escribe TOPMPE en mayúsculas.
Infórmate y acepta términos y política de juego responsable.
Verifica el correo con el enlace que llegó en segundos.
Elige el método de depósito e ingresa al menos S/100.
Al actualizar la cuenta, verás activa la freebet de S/50, el saldo de casino y los 30 giros.
Cómo evitar errores comunes al activar el código
Al revisar consultas típicas de usuarios y nuestro propio test, los problemas casi siempre aparecen en los primeros minutos. Por ejemplo, muchos cometen el error de no activar la casilla de “Código de referido”, ya que aparece como opcional, pero para obtener el bono es indispensable.
También es importante no pedir el retiro antes de completar el uso de la apuesta gratis y los giros, ya que como en otros operadores, suele cancelar el bono.
Stake en Perú: seguridad, licencia y juego responsable
Stake opera con las licencias 4748-2024 y 4749-2024 MINCETUR/VMT/DGJCMT del Perú, además de cumplir sin problemas estándares de cifrado y verificación habituales en casas de apuestas globales. En lo particular, son aspectos que siempre revisamos en todos los operadores y que te recomendamos buscar al pie de cada operador antes de apostar.
Qué se verificó para esta página
Para analizar a profundidad esta casa de apuestas y casino online, seguimos una metodología muy bien definida en la que probamos directamente:
Registro desde cero de la cuenta desde Perú.
Uso del código promocional TOPMPE.
Depósito inicial equivalente a S/100 en la moneda elegida.
Acreditación de la apuesta gratis, saldo de casino y giros.
Apuesta de la freebet en un cupón de fútbol europeo.
Uso del saldo de casino y de los giros en slots.
Aunque bien, por los límites claros de tiempo para este análisis y las condiciones del propio Stake y su bono de bienvenida, no probamos de forma exhaustiva:
Retiros grandes ni pruebas con montos altos.
Todos los juegos en la lista de elegibles para el bono de casino.
Otras promociones en Stake Perú
Pudimos ver que Stake mantiene una rueda constante de promociones para usuarios activos. No son siempre bonos y muchas se basan en retos de apuestas, cuotas mejoradas y recompensas ligadas al programa VIP:
Apuestas gratis a la Liga 1 y Club Melgar.
Bono de cumpleaños para miembros VIP.
Bono multiplicador en combinadas con cuota mínima de 1.5x.
Challenges semanales en casino con premios por volumen.
Cuotas mejoradas en combinadas en ciertos eventos de fútbol y básquet.
Programa VIP con devoluciones periódicas según el nivel y la actividad.
Métodos de pago en Stake Perú
De entre todas sus formas de pago, Stake prioriza en Perú el uso de soles peruanos y limitan el uso a 3 retiros diarios. Esto por seguridad y debido a regulación por parte de MINCETUR. En nuestro caso, fue obligatorio también verificar nuestra cuenta a través de Veriff.
Método
Depósito minimo
Retiro mínimo
Plazo
Tarjeta de crédito
S/50
Equivalente al 100% de lo depositado o más
Inmediato / 72 horas
Transferencia bancaria
S/50
Equivalente al 100% de lo depositado o más
Hasta 48 horas / 72 horas
Pago Efectivo
S/50
Equivalente al 100% de lo depositado o más
1-2 horas / 72 horas
Yape
S/50
Equivalente al 100% de lo depositado o más
1-2 horas / 72 horas
Pliin
S/50
Equivalente al 100% de lo depositado o más
1-2 horas / 72 horas
En nuestra prueba el depósito se reflejó en menos de quince minutos y el retiro pequeño que hicimos llegó a los dos días, tras la verificación básica de identidad que comentamos. Te recomendamos Yape, suele ser rápido, seguro y sin tener que usar efectivo.
Oferta deportiva y casino en Stake
Hasta donde hemos visto, Stake intenta diferenciarse combinando una buena oferta de fútbol y de eSports con un casino muy grande. Si te gusta apostar tanto en partidos como en slots desde el mismo saldo, puede ser una buena opción.
Apuestas deportivas: mercados y funciones
La sección deportiva cubre desde Liga 1 Perú hasta ligas europeas y torneos internacionales, además de tenis, básquet y ligas en esports. Nosotros nos enfocamos en el fútbol europeo y algunos partidos de la liga 1, pero notamos que además tienen:
Apuestas en vivo con streaming y cuotas mejoradas en la Liga 1.
Cash out disponible en muchos partidos internacionales.
Mercados avanzados de resultado, goles, hándicaps y especiales.
Ligas de eSports, principalmente de Counter Strike 2.
Carreras de caballos, greyhounds y trotones.
Casino: slots, vivo y juegos rápidos
En casino, Stake mezcla proveedores conocidos con juegos propios como Crash, Plinko y dados. Durante la prueba nos enfocamos en slots de volatilidad media y en un par de mesas en vivo, ya que tienen:
Slots y juegos rápidos adaptados al mercado latino.
Casino en vivo con ruletas y mesas de blackjack las 24 horas.
Juegos de alta varianza que pueden alternar rachas largas sin premio con pagos grandes puntuales.
Proveedores como PragmaticPlay, Evolution, Push Gaming y Hacksaw Gaming.
Como siempre, la clave en slots y juegos rápidos está en el control del stake. Subir la apuesta tras una mala racha rara vez termina bien, así que lo mejor es jugar con responsabilidad.
Stake vs otras casas en Perú
Para poner en contexto el código de bonificación Stake, lo comparamos con el bono de Caliente Perú y el código 1xBet. Ambos están disponibles para usuarios del Perú, aunque con sus respectivas diferencias.
Operador
Bono deportes
Bono casino
Depósito mínimo
Requisito clave
Código
Stake Perú
S/50 en freebet
S/50 + 30 giros
S/100
Rollover x1 en deportes y x35 en casino
TOPMPE
Caliente Perú
No ofrece
S/40 gratis + 100% hasta S/400
S/40
Rollover x40 en bono gratis y x20 en casino
N/A
1xBet Perú
Bono de hasta S/550
Hasta S/6.000 + 150 giros gratis
S/50
Rollover x5 en deportes y x35 en casino
100MAX
En conclusión y por lo que podemos comparar, el Stake código promocional tiene unos requisitos bastante promedio y dentro de su rango. No obstante, respecto a otros bonos para apostar, su bonificación no es alta, por lo que podría ser una opción mucho más recomendable para quienes buscan principalmente apuestas y casino en soles peruanos con medios de pago como Yape o PagoEfectivo.
Preguntas frecuentes sobre el código Stake
¿Cuál es el código promocional Stake para Perú?
El código promocional Stake es TOPMPE. Se introduce durante el registro y, con un primer depósito de S/100, desbloquea S/50 en apuesta gratis, S/50 para casino y 30 giros gratis en slots.
¿Stake es seguro para apostar desde Perú?
Stake opera con licencia MINCETUR y usa cifrado, servicios de verificación de identidad y autenticación de dos factores. Debido a ello, es un operador bastante seguro y recomendable.
¿Cómo puedo retirar el bono del código Stake?
La freebet devuelve solo ganancias netas y el saldo de casino requiere apostar más de 35 veces antes de poder retirarse. Una vez cumplidos los requisitos de apuestas, podrás retirar.
¿Es posible hacer un retiro en Stake usando criptomonedas en Perú?
A diferencia de otros mercados donde opera Stake, en Perú no es posible utilizar criptomonedas. Esto para cumplir con los lineamientos exigidos por MINCETUR en el país.