Código promocional Stake Perú TOPMPE | Bono de S/100 + 30 giros en enero 2026

Bono de Bienvenida Stake Perú

Stake Perú no duplica todo el depósito como otros operadores, sino que añade directamente S/100 sobre un ingreso de S/100. Aunque es mejor siempre revisar los términos y condiciones, ya que como indican ahí, debe usarse todo dentro de los 7 días de vigencia.

Tipo de bono Monto Depósito mínimo Condiciones principal Apuesta gratis deportes S/50 en apuesta gratis S/100 Rollover x1, cuota de 2.0 o más y solo se retiran ganancias netas Bono de casino S/50 en saldo de bono S/100 Rollover x35 en slots antes de retirar Giros gratis 30 free spins en slots seleccionadas S/100 Usarlos en 7 días y ganancias pasan a saldo de bono

Bono para apuestas deportivas

En la sección deportiva del código Stake nos dieron una apuesta gratis de S/50. La recibimos en cuanto el depósito de S/100 quedó acreditado y apareció en la sección de promos. Estas son sus características:

Válida sólo dentro de 7 días .

Depósito mínimo de S/100 .

Cuota de al menos 2.0 o más.

Apuestas simples y combinadas en mercados deportivos.

Al ganar, recibes solo la ganancia neta, no los S/50 originales.

Nos pareció un bono razonable para quien se registra y ya tiene pensado armar boletos de fútbol o tenis esa misma semana. Para alguien que apuesta muy de vez en cuando, quizá sea mejor centrarse en los pagos y dejar el código en segundo plano.

Bono para casino Stake

La segunda parte del bono de bienvenida son S/50 en casino y 30 giros gratis. Ambos se enfocan en slots concretas del catálogo de Stake, y aquí te comentamos sus características y requisitos de apuesta:

Los S/50 se acreditan como saldo de bono en casino .

30 free spins se traducen en S/15 divididos en apuestas de S/0.50 .

Los juegos elegibles son Dog Mansion Megaways, Sweet Fiesta, Jewel Bonanza, Gates of Heaven , entre otros.

Plazo de 7 días para usar saldo y giros.

Los juegos de mesa no aportan al rollover.

Hay límite de apuesta de S/100.

Hay que recalcar que este bono no es dinero retirable. Por ejemplo, nosotros usamos gran parte del bono en rondas de volatilidad media. No completamos un rollover cerrado, pero sí vimos que las ganancias de los giros pasan primero a saldo de bono.

Condiciones y reglas del bono Stake antes de apostar

Este operador tiene reglas claras sobre quién puede usar el código promocional Stake Perú, cuánto tiempo dura y qué pasa si intentas retirar antes de tiempo. Entender esto antes de depositar evita muchas frustraciones:

Solo es para nuevos usuarios desde Perú.

Mínimo de S/100 en el primer depósito.

Vigencia de 7 días desde la acreditación del bono.

La apuesta gratis devuelve solo ganancias .

Apuestas anuladas, cash out temprano o mercados excluidos no suman al rollover.

Retirar antes de terminar el rollover cancela el bono y sus ganancias.

Y quizás lo más importante, Stake puede pedir verificación de identidad antes de autorizar retiros generados con el bono. Así que no olvides tener a la mano tu documentación.

Cómo activar el código promocional Stake paso a paso

Para hacer válido el bono, es necesario introducir el código Stake en el formulario de registro, justo antes de crear la cuenta. Si creas tu usuario sin rellenar ese campo, ya no se podrá solicitar el bono después.

Entra al sitio oficial de Stake y da clic en “Registrarse”. Elige el idioma, en este caso “Español”. Completa tus datos: correo, nombre de usuario, contraseña, fecha de nacimiento y teléfono. En el campo de código de referido escribe TOPMPE en mayúsculas. Infórmate y acepta términos y política de juego responsable. Verifica el correo con el enlace que llegó en segundos. Elige el método de depósito e ingresa al menos S/100. Al actualizar la cuenta, verás activa la freebet de S/50, el saldo de casino y los 30 giros.

Cómo evitar errores comunes al activar el código

Al revisar consultas típicas de usuarios y nuestro propio test, los problemas casi siempre aparecen en los primeros minutos. Por ejemplo, muchos cometen el error de no activar la casilla de “Código de referido”, ya que aparece como opcional, pero para obtener el bono es indispensable.

También es importante no pedir el retiro antes de completar el uso de la apuesta gratis y los giros, ya que como en otros operadores, suele cancelar el bono.

Stake en Perú: seguridad, licencia y juego responsable

Stake opera con las licencias 4748-2024 y 4749-2024 MINCETUR/VMT/DGJCMT del Perú, además de cumplir sin problemas estándares de cifrado y verificación habituales en casas de apuestas globales. En lo particular, son aspectos que siempre revisamos en todos los operadores y que te recomendamos buscar al pie de cada operador antes de apostar.

Qué se verificó para esta página

Para analizar a profundidad esta casa de apuestas y casino online, seguimos una metodología muy bien definida en la que probamos directamente:

Registro desde cero de la cuenta desde Perú.

Uso del código promocional TOPMPE.

Depósito inicial equivalente a S/100 en la moneda elegida.

Acreditación de la apuesta gratis, saldo de casino y giros.

Apuesta de la freebet en un cupón de fútbol europeo.

Uso del saldo de casino y de los giros en slots.

Aunque bien, por los límites claros de tiempo para este análisis y las condiciones del propio Stake y su bono de bienvenida, no probamos de forma exhaustiva:

Retiros grandes ni pruebas con montos altos.

Todos los juegos en la lista de elegibles para el bono de casino.

Otras promociones en Stake Perú

Pudimos ver que Stake mantiene una rueda constante de promociones para usuarios activos. No son siempre bonos y muchas se basan en retos de apuestas, cuotas mejoradas y recompensas ligadas al programa VIP:

Apuestas gratis a la Liga 1 y Club Melgar.

Bono de cumpleaños para miembros VIP.

Bono multiplicador en combinadas con cuota mínima de 1.5x.

Challenges semanales en casino con premios por volumen.

Cuotas mejoradas en combinadas en ciertos eventos de fútbol y básquet.

Programa VIP con devoluciones periódicas según el nivel y la actividad.

Métodos de pago en Stake Perú

De entre todas sus formas de pago, Stake prioriza en Perú el uso de soles peruanos y limitan el uso a 3 retiros diarios. Esto por seguridad y debido a regulación por parte de MINCETUR. En nuestro caso, fue obligatorio también verificar nuestra cuenta a través de Veriff.

Método Depósito minimo Retiro mínimo Plazo Tarjeta de crédito S/50 Equivalente al 100% de lo depositado o más Inmediato / 72 horas Transferencia bancaria S/50 Equivalente al 100% de lo depositado o más Hasta 48 horas / 72 horas Pago Efectivo S/50 Equivalente al 100% de lo depositado o más 1-2 horas / 72 horas Yape S/50 Equivalente al 100% de lo depositado o más 1-2 horas / 72 horas Pliin S/50 Equivalente al 100% de lo depositado o más 1-2 horas / 72 horas

En nuestra prueba el depósito se reflejó en menos de quince minutos y el retiro pequeño que hicimos llegó a los dos días, tras la verificación básica de identidad que comentamos. Te recomendamos Yape, suele ser rápido, seguro y sin tener que usar efectivo.

Oferta deportiva y casino en Stake

Hasta donde hemos visto, Stake intenta diferenciarse combinando una buena oferta de fútbol y de eSports con un casino muy grande. Si te gusta apostar tanto en partidos como en slots desde el mismo saldo, puede ser una buena opción.

Apuestas deportivas: mercados y funciones