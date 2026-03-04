1xbet Perú 2026: análisis completo de la casa de apuestas

1xbet apuestas deportivas

Plataforma y experiencia de usuario

Evaluamos la facilidad de navegación en el sitio web y en la app móvil, además de la estabilidad durante las apuestas en vivo.

La app de 1xBet para Android y iOS ofrece una experiencia de usuario fluida, especialmente cuando se realizan apuestas en vivo por ser una sección tan completa de información y bien organizada. En cuanto a la versión web, la plataforma es rápida y simple, ya que no presenta tantas opciones como otras casas de apuestas. Verás un menú con seis opciones: deportes, casino, slots, resultados, estadísticas y promos. Lo demás está en todo en un la opción de extras.

Si deseas comparar su desempeño móvil con otras plataformas destacadas del país, puedes consultar este an{alisis de las mejores apps de apuestas en Perú.

Métodos de pago y facilidad de retiro

1xBet acepta más de 80 métodos de pago, incluidos tarjetas bancarias, monederos electrónicos y criptomonedas. En nuestra prueba, tanto los depósitos como los retiros se procesaron sin problemas. Apple Pay y AstroPay fueron algunas de las opciones más rápidas, con retiros en menos de 24 horas.

Para probar la facilidad de depósito y retiro, realizamos una transferencia de S/200 usando Apple Pay. El proceso fue instantáneo para el depósito y, cuando decidimos retirar, lo hicimos de nuevo a través de Apple Pay. En menos de 24 horas tuvimos nuestras ganancias en nuestra cuenta. Sin embargo, notamos que algunos métodos de pago locales como AstroPay ofrecen transferencias más rápidas, lo que puede ser una opción más conveniente para los usuarios que prefieren métodos más tradicionales.

Bonos y promociones

Evaluamos los bonos disponibles, las condiciones de rollover y su accesibilidad para los usuarios peruanos con el código promocional 1xbet.

1xBet ofrece un bono de bienvenida del 100% hasta S/ 1200 en apuestas deportivas, pero no brinda un bono de bienvenida para casino. Las condiciones del rollover son razonables (x5 para apuestas deportivas) y fáciles de cumplir en un plazo de 30 días.

Decidimos activar el bono de bienvenida de apuestas deportivas. Realizamos un depósito de S/100, lo que nos dio S/100 adicionales. La experiencia de liberar el bono fue bastante sencilla. Apostamos en combinadas de fútbol, con cuotas entre 1.40 y 1.50. El rollover de x5 en 30 días fue alcanzable, y en 5 días ya habíamos cumplido los requisitos. Fue un proceso rápido y directo.