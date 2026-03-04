1xbet Perú 2026: análisis completo de la casa de apuestas

Aprende si 1xbet Perú te conviene luego de leer nuestra experiencia con su bono de hasta S/ 500, mercados deportivos, casino, app y demás características.
¿Te interesa apostar en una de las mejores casas de apuestas de Perú? ¿Has considerado abrir una cuenta en 1xbet Perú? Aquí te brindamos un análisis de lo que más destacamos de cada sección del operador según nuestra experiencia.
Lo que ofrece 1xbet
Características
Deportes
Sección de estadísticas exhaustiva.
Las cuotas son más altas, comparadas con otros operadores.
Cubre todos los eventos internacionales como la Champions League y la premier League Inglesa con resultados en directo.
Casino
Sección bastante simple, perfecta para pricipiantes ya que tiene pocas secciones y tipos de juegos.
75 juegos de tragamonedas.
App
Al ser una plataforma relativamente nueva, tiene pocas secciones en comparación con otros operadores, lo que hace a la app más simple de navegar, sobre todo en la sección de casino.
Disponible para iOS y Android
Criterios que analizamos sobre 1xBet Apuestas
En nuestro análisis de 1xBet en Perú, nos aseguramos de evaluar cada aspecto importante que un apostador necesita conocer antes de registrarse y empezar a apostar.
A continuación, te compartimos los criterios específicos que analizamos y lo que encontramos en nuestra experiencia con la plataforma:
Variedad y calidad de apuestas deportivas
Nos centramos en la cantidad y diversidad de deportes y mercados de apuestas disponibles, especialmente aquellos populares en Perú como fútbol, vóley y e-sports.
1xBet ofrece cubre más de 40 deportes, desde fútbol hasta deportes menos comunes en el país como surf y e-sports. En nuestra prueba, optamos por una apuesta combinada en la Liga 1 de Perú. Elegimos apuestas en mercados como 1X2 y Más/Menos goles en ambos eventos. La experiencia fue fluida y rápida, y no tuvimos problemas con la carga de los mercados.
Plataforma y experiencia de usuario
Evaluamos la facilidad de navegación en el sitio web y en la app móvil, además de la estabilidad durante las apuestas en vivo.
La app de 1xBet para Android y iOS ofrece una experiencia de usuario fluida, especialmente cuando se realizan apuestas en vivo por ser una sección tan completa de información y bien organizada. En cuanto a la versión web, la plataforma es rápida y simple, ya que no presenta tantas opciones como otras casas de apuestas. Verás un menú con seis opciones: deportes, casino, slots, resultados, estadísticas y promos. Lo demás está en todo en un la opción de extras.
Si deseas comparar su desempeño móvil con otras plataformas destacadas del país, puedes consultar este an{alisis de las mejores apps de apuestas en Perú.
Métodos de pago y facilidad de retiro
1xBet acepta más de 80 métodos de pago, incluidos tarjetas bancarias, monederos electrónicos y criptomonedas. En nuestra prueba, tanto los depósitos como los retiros se procesaron sin problemas. Apple Pay y AstroPay fueron algunas de las opciones más rápidas, con retiros en menos de 24 horas.
Para probar la facilidad de depósito y retiro, realizamos una transferencia de S/200 usando Apple Pay. El proceso fue instantáneo para el depósito y, cuando decidimos retirar, lo hicimos de nuevo a través de Apple Pay. En menos de 24 horas tuvimos nuestras ganancias en nuestra cuenta. Sin embargo, notamos que algunos métodos de pago locales como AstroPay ofrecen transferencias más rápidas, lo que puede ser una opción más conveniente para los usuarios que prefieren métodos más tradicionales.
Bonos y promociones
Evaluamos los bonos disponibles, las condiciones de rollover y su accesibilidad para los usuarios peruanos con el código promocional 1xbet.
1xBet ofrece un bono de bienvenida del 100% hasta S/ 1200 en apuestas deportivas, pero no brinda un bono de bienvenida para casino. Las condiciones del rollover son razonables (x5 para apuestas deportivas) y fáciles de cumplir en un plazo de 30 días.
Decidimos activar el bono de bienvenida de apuestas deportivas. Realizamos un depósito de S/100, lo que nos dio S/100 adicionales. La experiencia de liberar el bono fue bastante sencilla. Apostamos en combinadas de fútbol, con cuotas entre 1.40 y 1.50. El rollover de x5 en 30 días fue alcanzable, y en 5 días ya habíamos cumplido los requisitos. Fue un proceso rápido y directo.
Licencia y seguridad
1xBet opera bajo una licencia de MINCETUR, lo que le permite ofrecer sus servicios en Perú de manera legal. En cuanto a seguridad, la plataforma utiliza cifrado SSL de 256 bits para proteger la información personal y financiera de los usuarios, y ofrece herramientas de juego responsable como límites de depósito y autoexclusión.
Durante el registro, la autenticación de dos factores nos permitió proteger nuestra cuenta, y al hacer un depósito, nos aseguramos de que todo el proceso fue encriptado mediante SSL. No encontramos nada sospechoso durante la transacción ni al revisar las condiciones de privacidad en su página web. Además, 1xBet ofrece herramientas de juego responsable, como límites de depósito y autoexclusión, lo que garantiza que los jugadores puedan apostar de forma segura.
Soporte al cliente
Probamos la efectividad del soporte al cliente, especialmente en cuanto a la disponibilidad y tiempos de respuesta.
El soporte al cliente de 1xBet en Perú es accesible a través de:
Chat en vivo
Correo electrónico: clientes@1xbet.pe
Teléfono: 005 117 051 907
Para evaluar el soporte al cliente, nos pusimos en contacto con ellos a través del chat en vivo, y en menos de 5 minutos nos respondieron. Realizamos una consulta sobre el bono de bienvenida y obtuvimos una respuesta clara y útil.
Casino y juegos de azar
Evaluamos la variedad de juegos de tragamonedas y la rapidez de carga de los mismos. También probamos la experiencia de usuario durante nuestras sesiones de juego.
Por el momento, 1xbet ofrece 75 juegos de tragamonedas. Esto lo convierte en la opción más conveniente para usuarios que nunca jugaron en casino en línea, ya que no abruma con la cantidad de juegos, variedad, torneos y datos que pueden ser confusos al principio.
Optamos por juegos populares como Starburst y Book of Ra Deluxe. Jugamos varias rondas y notamos que el rendimiento fue bueno en términos de carga y ejecución, sin caídas ni retrasos. Para esto usamos el saldo de nuestro depósito inicial, ya que no existe un bono de bienvenida para casino.
Conclusión sobre 1xbet
Luego de haber usado la platoaforma pudimos comprobar que 1xbet Perú es confiable, simple pero completo en oferta, perfecto para principiantes. A continuación, repasamos algunas de las ventajas y desventajas del operador.
Ventajas
Desventajas
Las cuotas son relativamente ventajosas para el cliente en este mercado.
Para usuarios con experiencia la plataforma puede presentar pocas opciones de casino.
Las estadísticas y resultados en tiempo real lo hacen el operador ideal apra realizar apuestas en vivo.
Estas secciones pueden ser complejas de entender al principio porque se presentan todos los eventos juntos.
La atención al cliente está disponible en diferentes modalidades y todas tienen tiempos de respuesta cortos.
No existe un bono de bienvenida de casino.
Preguntas frecuentes sobre 1xbet en Perú
¿Es gratis registrarse en 1xbet?
Sí. Tener una cuenta en la plataforma es gratis. Para registrarte, haz clic en el botón “Registro” y completa los datos. La cuenta no tiene costo, pero si quieres apostar con dinero real, deberás hacer depósitos en la cuenta. 1xbet acepta varios medios de pago.
¿Cómo hago un depósito en 1xbet Perú?
Para poder apostar, deberás cargar saldo mediante un depósito. Cuando inicies sesión en tu cuenta, debes ir a la sección “Depósito”. Allí verás una lista de todos los métodos de pago que acepta 1xbet en Perú. Elige el método que quieras usar e ingresa el monto de dinero que quieras depositar. Sigue las instrucciones que aparezcan en pantalla.
¿1xbet tiene licencia en Perú?
Todavía no, pero cuenta con licencia de Curaçao. Esto significa que es una casa de apuesta totalmente legal y que puede operar en el país. Que una plataforma tenga una licencia de ese tipo, te asegura de que es un operador confiable y que puedes apostar tranquilamente.
¿Cómo retiro mi dinero de 1xbet?
Cuando quieras retirar el dinero de tu cuenta, deberás iniciar sesión e ir a la sección de retiros. Cuando estés ahí deberás elegir el monto de dinero que quieras sacar y uno de todos los métodos de pago en donde podrás recibir el dinero. Por lo general, las transacciones son rápidas, pero pueden demorar hasta 24 horas hábiles o más.
– Publicidad / Contenido Comercial. – Los términos y condiciones de 1xbet aplican / Solo nuevos usuarios / 18+ Juego responsable. – Este texto está basado en la experiencia personal de la redacción sobre 1xbet.