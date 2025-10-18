Caminos del Inca 2025: orden de partida y resultados por categorías en la última etapa Cusco-Arequipa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La última prueba que definirá al campeón. Llega el momento de la quinta y definitiva etapa en Caminos del Inca 2025, que se correrá en el tramo de Cusco hacia Arequipa con tres especiales, contando con un recorrido total de casi 300 kilómetros, lo que no deja nada establecido para el trayecto final del rally más apasionante del automovilismo peruano.

Lo cierto es que hay un favorito: André Martínez, quien junto con su copiloto Matías Aranguren va por su primer título. Su mejor desempeño fue el tercer puesto en 2023. Lidera la general con una ventaja de más de nueve minutos sobre Richard Palomino.

Sin embargo, Caminos del Inca también pone a prueba la resistencia de los vehículos, un hecho que lo vivió Eduardo Castro en la cuarta etapa cayendo al puesto 17 cuando era el puntero.

En la pugna también está Carlos Castro, solo tres minutos detrás de Palomino. Por meterse al podio luchará el experimentado Raúl Orlandini, que aparece a 16 minutos de Castro.

También se definirán las categorías, como la T1, donde apenas están separados por cinco minutos Jesús Jurado y Lucho Mendoza. Un tiempo similar hay entre Celestino Garrido y Jeff Gavancho en Camionetas.

¿Cuándo y dónde inicia la última etapa del rally Caminos del Inca 2025?

La Etapa 55 de Caminos del Inca 2025 se llevará a cabo el domingo, 19 de octubre, y comprende el tramo entre Cusco y Arequipa. El primer especial de esta etapa tendrá como punto de partida Checacupe.

¿Cuál es el recorrido oficial de la última etapa del rally Caminos del Inca 2025?

La Etapa 5 de Caminos del Inca comprende el tramo entre Cusco y Arequipa, donde se realizarán tres especiales. El especial 11 Checacupe-Conde Viluyo comprende 69.5 km de recorrido y los vehículos atravesarán Checacupe, Chachapoyas, Acopia, Mosoc Llacta, Rosasani, Tungasuca, Yanaoca y Conde Viluyo.

El especial 12 Ayaviri-Condorma cuenta con una distancia de 119.1 km y la ruta será por Ayaviri, Umaccollana, Sora, Llalli, Ocuviri, Parina y Condoroma.

El especial 13 Imata-Chiguata tiene 106 km. El tramo comprende a Imata, Pati, Salinas, Simbral y Chiguata.

Caminos del Inca 2025: resultados acumulados tras la Etapa 4

André Martínez – Matías Aranguren (Rally 3) - 10:06:51.3

Richard Palomino – José Rojas (Rally 3) - 10:16:16.1 Carlos Castro – Carlos Peral (Rally 3) - 10:19:35.7 Raúl Orlandini – Pedro La Cruz (TIN) - 10:36:00.3

Samuel Arce - Gustavo Arce (TIN) - 10:39:09.9

Jorge Martínez – Juan Pedro Cilloniz (Rally 3) - 10:39:28.8

Manuel Yañez – Manuel Villafuerte (TIN) - 10:43:36.6 Luis Alayza - Gabriel Lozada (TIN) - 10:44:40.4 Jimver Aramayo - Iván Figueroa (Rally 3) - 10:48:20.4 (Penalidad 0:03:20.0) Raúl Ccoyo - Álvaro Cornejo (TIN): 11:02:46.1 (Penalidad 0:00:30.0)

Orden de partida de la quinta etapa de Caminos del Inca 2025

André Martínez - Matías Aranguren

Richard Palomino - José Rojas

Carlos Castro - Carlos Peral Raúl Orlandini – Pedro La Cruz

Jimver Aramayo - Iván Figueroa



¿A qué hora inicia la última etapa del rally Caminos del Inca 2025?

La Etapa 5 de Caminos del Inca comenzará a correrse desde las 07:00 a.m., horario establecido para la partida del primer especial. El segundo especial está programado desde las 10:30 a.m. y el tercero va a partir de las 2:10 p.m. Para Checacupe-Conde Viluyo el cierre de tránsito liviano y pesado será entre las 03:00 y 15:00 horas, en Ayaviri-Condoroma será de 06:00 a 18:00 horas y para Imata-Chiguata de 09:30 a 18:00 horas.

¿Dónde ver EN VIVO por TV la última etapa del rally Caminos del Inca 2025?

La 53° edición del rally Caminos del Inca será transmitido a nivel nacional a través de la señal de TV Perú, disponible en TV abierta para todo el país. Todos los detalles los encontrarás en la web de RPP.pe