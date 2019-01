Alexis Hernández quedó fuera del Rally Dakar 2019. | Fuente: Alexis Hernández

"Este paso de las cuatrimotos a los SXS lo decidimos porque nos gusta buscar nuevos objetivos y para ello nos hemos preparado muy bien durante todo este año. Daremos el 100% para llegar hasta la meta en Lima y alzar nuestra bandera”, dijo Alexis Hernández un día antes de iniciar el Dakar 2018.

No se pudo. Para empezar, el peruano tuvo que cambiar de categoría a auto pore inconvenientes en la verificación técnica de sus vehículos (el grado de inclinación de un tubo de su jaula fue validado por la Federación Peruana de Automovilismo, pero no por la Federación Internacional). Pero ahí no quedó.

Además, tanto Alexis Hernández como su copiloto, Ricardo Cisneros, se convirtieron en los dos primeros peruanos en abandonar el Rally Dakar 2019. Ambos terminaron la primera etapa en el puesto 69, pero no lograron finalizar la segunda. Los motivos aún se desconocen.

Aunque Hernández no podrá alzar la bandera en la meta, hay otros 31 pilotos peruanos, entre pilotos y copilotos, que aún buscarán hacerlo.