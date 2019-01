Orgullo 🇵🇪 ¡@atokito es la primera mujer peruana en acabar el Dakar! Y se ve muy emocionada 🤗



🇵🇪 pride - Fernanda Kanno is the first peruvian woman to finish the Dakar! And she was quite moved at the finish 🤗#Dakar2019 | @VisitPeru pic.twitter.com/AZ3eohOmdx