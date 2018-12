Entre pilotos y copilotos, son 36 los peruanos que intentarán hacerse notar en el Dakar 2019. | Fuente: Barron X 2

Entre los más de 500 participantes que tomarán la salida en el Rally Dakar 2019, el peruano Lucas Barron hará historia desde el comienzo, al convertirse en la primera persona con síndrome de Down en disputar el rally más duro del mundo.

"Estoy nervioso. Es la primera vez que voy a correr el Dakar", dijo Lucas Barron en una entrevista con la Agencia Efe en la que no se separó de su padre, Jacques Barron, quien ha hecho todo lo posible por cumplir el sueño de su hijo de estar en el rally.

"Mi papá es una persona especial conmigo", agregó Lucas, que ejercerá de copiloto de su padre en un vehículo utilitario todoterreno (UTV) con el que piensan recorrer juntos los 5.000 kilómetros del rally.

Ser parte de esta carrera era el deseo de Lucas desde que hace años veía a su padre participar en el Rally Dakar sobre una moto, lo que hizo hasta en cinco ocasiones, cuatro de ellas inscrito oficialmente y otra a la aventura, siguiendo la estela del resto de corredores.

A su equipo lo han bautizado Barron x 2 y ya tiene experiencia sobre las dunas del desierto peruano, donde se correrá íntegramente la edición 2019 del Dakar, con punto de salida y llegada en Lima.

Su inscripción en el Dakar ha levantado la expectación incluso de los favoritos para ganar la carrera, como el francés Cyril Despres (Mini), un amigo de su padre, con el que entrenaba en Perú cuando corría en moto.

"Es mi mejor amigo. Él me habló por Facebook. Me escribió", recordó Lucas, cuya gloria, al contrario de Despres, será llegar a la meta. Por su parte, Jacques Barron afirmó que este Dakar 2019 no solo será especial por hacerlo junto a su hijo, sino también porque por primera vez se correrá en un solo país y será Perú. (Con información de EFE)