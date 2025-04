Fernando Alonso elogia a Max Verstappen: "Me gusta cuando la gente no gana con el mejor coche"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Palabras de campeón son las declaraciones del español Fernando Alonso (Aston Martin) para Max Verstappen (Red Bull), luego de que el neerlandés consiguiera en Japón su primera victoria del año en la Fórmula 1.

Alonso no dudó en calificar 'Mad Max' como el mejor piloto de la Fórmula 1 y afirmó que alcanzó un nivel en el que los demás todavía no están en la actualidad.

"Es el mejor, llevo años diciéndolo. Alcanza un nivel en el que los demás todavía no estamos. Me gusta cuando la gente no gana con el mejor coche y creo que estamos todos de acuerdo con eso", afirmó el asturiano durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Baréin.

El presente de Red Bull a nivel de gestión y cuanto a lo deportivo no es el mejor en la Fórmula 1, al punto que se cuestiona la calidad del coche para las carreras. Pese a ello, Alonso defendió la destreza de Verstappen y subrayó su capacidad de luchar contra Lewis Hamilton en 2021 y Ferrari en 2022.

"Ha habido dos eras de dominio en los últimos 20 años con grandes pilotos y grandes equipos y grandes talentos, pero las victorias siempre se iban por el lado fácil", dijo.

Red Bull, ¿en carrera otra vez?

Como se recuerda, el pasado fin de semana el Gran Premio de Japón fue testigo de la primera victoria del año de Max Verstappen (Red Bull).

Además, el neerlandés logró romper el récord del legendario Michael Schumacher al ganar por cuarta vez consecutiva en el circuito de Suzuka, una de las carreras más complicadas de la parrilla.

El cuatro veces campeón del mundo consiguió imponerse a Lando Norris y Oscar Piastri, pilotos de McLaren.

El Gran Premio de Baréin será el siguiente reto de las escuderías para poder rectificar algunos errores y buscar mejorar sus posiciones en la Fórmula 1.