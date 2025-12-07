Lando Norris es campeón 2025 de la Fórmula 1 y culmina el reinado de Max Verstappen

Norris, que se convirtió en el undécimo piloto británico en ganar el Mundial de Fórmula 1, acabó el campeonato con 423 puntos, dos más que 'Mad Max' y con trece de ventaja sobre Óscar Piastri.

El piloto británico Lando Norris (McLaren) se ha proclamado campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera después de terminar tercero este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, última prueba del Mundial, y defender su ventaja al frente del campeonato sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), al que su victoria no le ha bastado para arrebatarle el título.

A pesar de perder una posición en la salida con su compañero de equipo y también rival por el Mundial, el australiano Oscar Piastri (McLaren), el de Bristol, de 26 años, supo jugar con la estrategia para mantenerse tercero y ganar el campeonato por dos puntos sobre el tetracampeón del mundo, que interrumpe su racha de cuatro Mundiales consecutivos (2021, 2022, 2023 y 2024). Se convierte así en el 35º campeón diferente de la F1 y el undécimo británico en conseguirlo.

Piastri, por su parte, acabó segundo, mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico George Russell (Mercedes) completaron el 'Top 5'. Tras ellos acabó un exultante Fernando Alonso (Aston Martin), que despide 2025 con un espectacular sexto puesto, mientras que el otro español, Carlos Sainz (Williams), solo pudo ser decimotercero.

Las cuentas eran claras: si Verstappen, que partía desde la pole, ganaba, Norris tenía que ser al menos tercero. Todo eso se tenía en cuenta cuando se apagaron los semáforos en Yas Marina, en el ocaso en tierras emiratís.

El neerlandés defendió ante los McLaren su puesto de privilegio, mientras por detrás Piastri, con opciones remontas de ser campeón, adelantaba por el exterior a su compañero de equipo, que se quedaba en su posición límite.

Ajeno a la lucha por el título, Alonso completaba una magnífica salida ganando una plaza, hasta la quinta, a costa del británico George Russell (Mercedes), y amenazaba al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) con arrebatarle el cuarto lugar.

Sin embargo, en la cuarta vuelta, Russell le devolvía el adelantamiento y Leclerc salía a caza de Norris.