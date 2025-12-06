Busca la heróica: Verstappen saldrá primero en la última carrera de la Fórmula 1 2025, por delante de Norris y Piastri

La carrera, prevista a 58 vueltas, para completar un recorrido de 306,1 kilómetros, arrancará a las cinco de la tarde (ocho de la mañana en hora peruana).

El cuádruple campeón mundial Max Verstappen (Red Bull) sale primero este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, el vigésimo cuarto y último del Mundial de Fórmula 1, en el circuito de Yas Marina.

El neerlandés arrancará justo delante de sus rivales por el título, los dos McLaren, el del inglés Lando Norris -líder del Mundial, con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen- y el del australiano Oscar Piastri (McLaren), tercero en el certamen y que afrontará la carrera desde esa posición.

'Pole' que permite soñar

Verstappen de 28 años, firmó la cuadragésima octava 'pole' desde que corre en la F1 -la octava del año- al dominar la calificación de este sábado, en cuya decisiva tercera ronda cubrió los 5.281 metros de la pista de la capital de los Emiratos Árabes Unidos en un minuto, 22 segundos y 207 milésimas.

El marcaje de milésimas es 201 menos que Norris y con 230 de ventaja sobre Piastri, tercero en el certamen -a 16 unidades-.