Vía Láctea, o Hatun Mayu, el río grande. Desde la primera vez que me fui de caminata y me alejé de la ciudad, me atraparon las estrellas, poco a poco me fui cultivando y aprendiendo un poco más de ellas, y sobre todo de las constelaciones que veían nuestros antepasados, ellos reconocían en las sombras de la vía láctea muchas de ellas.