Cinco cosas que debes saber para alimentar bien a tu perro

¿Cuántas veces come al día? ¿Qué incluyes en su dieta diaria? Alimentar a tu perro de forma correcta es fundamental para su desarrollo saludable. Sigue estos consejos.

Tener un perrito como mascota te cambia la vida: con sus miradas inocentes y sus colitas bailarinas se convierten en los engreídos del hogar. Mantenerlos felices requiere de mucha responsabilidad y depende de muchos factores como los paseos, el aseo, el juego, el cariño y algo que ellos aman: la comida. ¿Cómo lograr una buena alimentación? Aquí te lo contamos.

¿Qué tipo de comida darle a mi perro y con qué frecuencia?

Esta es una de las principales preguntas que los dueños nos hacemos. En realidad, esto depende del gusto de tu perro, puede que disfrute más la comida seca que la comida húmeda; sin embargo, una mezcla de ambas puede ser la mejor opción para que mantenga la salud de sus dientes y se acostumbre a ambas texturas, así luego será más fácil cambiar o intercalarlas.

Lo único que debes comprobar es que sea comida de buena calidad y completa para que le brinde una nutrición equilibrada y pueda desarrollarse de la mejor manera.

Ahora, sobre con qué frecuencia alimentarlo depende de la raza, el tamaño y el estilo de vida de tu perro. Lo más usual es dos veces al día, pero lo mejor es consultar con su veterinario para definir cuánto y en qué momentos es mejor darle comida.

Cosas que debes saber al alimentar a tu perro

El tipo de comida no lo es todo, hay algunos consejos adicionales que debes saber para alimentar a tu perro de la mejor manera. Aquí te contamos cinco de ellos:

1) Controla las cantidades mientras crece

Un perro cachorro no come lo mismo que uno grande. Los cachorros son muy activos: corren y juegan, por eso queman más energía y necesitan alimentos nutritivos más veces en el día. Mientras crece y pasa a ser adulto, lo ideal es reducir el número de comidas, pero manteniendo la buena nutrición. Para saber exactamente cómo alimentarlo según su peso y estilo de vida, lo mejor es consultar con su veterinario.

2) Separa un espacio limpio y tranquilo para comer

A nadie le gusta que lo molesten mientras come. Procura tener un solo lugar donde siempre coma, en el que no haya bulla, alejado de ventanas o de la puerta, y que sea un espacio limpio para prevenir cualquier infección. Así podrá degustar tranquilo sus alimentos y eso también ayudará a su digestión. Si es un perro grande, trata de que su plato esté a buena altura para que no tenga que agacharse para comer.

Cámbiale el agua regularmente para que evitar infecciones o bacterias. | Fuente: Shutterstock

3) Hidrátalo

No todo es comida, la hidratación es vital para que esté saludable. Eso sí, cámbiale el agua regularmente para que evitar infecciones o bacterias que le causen alguna enfermedad.

4) Evita el ejercicio o los paseos justo después de comer

Sacarlo a pasear después de comer puede ser contraproducente: podría sufrir de una torsión gástrica con eructos, salivación excesiva o estómago endurecido. Si notas estos síntomas, llévalo al veterinario. Lo más recomendable es que coma luego de salir a pasear cuando ya esté en calma.

Ahora que ya sabes todo esto, prepárate para alimentar a tu perro de la mejor manera y darle la calidad de vida que se merece. Porque siempre serán nuestros engreídos.