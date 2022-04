La final de esta Champions League se llevará a cabo el 28 de mayo en el Estadio de Francia, en París. | Fuente: AFP

Queda poco para conocer a los equipos que disputarán la final de la Champions League que se llevará a cabo el 28 de mayo en el Estadio de Francia, en París. Los partidos de vuelta por los cuartos de final se cierran este martes 12 y miércoles 13 de abril con los encuentros entre los ocho equipos que siguen en carrera: Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, Benfica, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid y Villarreal.

Cabe recordar que esta vez se acabó la regla de los goles fuera de casa. Así, los visitantes de esta fecha tendrán que salir a proponer cautelosamente si quieren asegurar su puesto en el partido final.

Cuartos de final: A qué hora y dónde ver los partidos

Los encuentros de Bayern Múnich vs. Villarreal y Real Madrid vs. Chelsea están programados para este martes 12 de abril a las 2:00 p. m. (hora peruana). Por su parte, los partidos Atlético Madrid vs. Manchester City y Liverpool vs. Benfica tendrán lugar el miércoles 13 de abril a las 2:00 p.m. (hora peruana).

Los ocho partidos de regreso para estos cuartos de final de la Champions League serán transmitidos por las señales de ESPN y Star Plus, en Latinoamérica.

Bayern Múnich vs Villarreal: Análisis y estadísticas

El encuentro entre Bayern Múnich y Villarreal se llevará a cabo este martes en el Arena München de Múnich. Recordemos que, para el partido de ida, el Villarreal venía de un increíble triunfo por 3 goles contra la Juventus en Turín, pero también de caer en dos partidos consecutivos en Liga. Además, tras haber marcado un gol contra el Bayern, el equipo español tiene la posibilidad de volver a clasificarse de cara a una semifinal de la Champions League

Por su parte, el cuadro alemán viene de haber ganado en tres de los cinco partidos desde los octavos de final. Sobre su última derrota, Julian Nagelsmann, técnico del Bayern, señala que les hace falta jugar “un poco más sucio”, una movida con la esperan defender su propia cancha en el siguiente partido.

Para el Bayern, la presencia de Robert Lewandowski también continúa siendo vital. Un dato importante es que el artillero polaco logró marcar el récord de 41 goles en la liga alemana, con los que el Bayern se proclamó campeón por novena vez consecutiva.

Las cuotas de Apuesta Total (*) para este partido, en el caso de un triunfo de Villarreal que viene dejando todo en la cancha es de 11.00. Por su parte, un triunfo del equipo alemán pagaría una cuota de 1.24 sobre el monto apostado. El empate también se perfila como una buena opción, pagando con una cuota de 6.50.

(*) Las cuotas pertenecen a Apuesta Total y pueden variar durante el día.

Real Madrid vs. Chelsea: ¿Quién es el favorito y cuáles son las cuotas?

Por otro lado, Real Madrid y Chelsea disputarán su pase a la final de esta Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Los locales están a punto de llegar a su 31ª semifinal y la forma en que ganó el partido de ida en Stamford Bridge se perfila como su mejor actuación en una secuencia de ocho victorias en nueve partidos.

Además, en el cuadro rojo, el delantero francés Karem Benzema es el máximo goleador, recordado por dejar fuera de las eliminatorias al PSG con un hat-trick. Su segundo 'hat-trick' consecutivo llegó en la última fecha, lo que ha puesto en aprietos a los ingleses.

Para Chelsea, el panorama se ve complejo frente a los locales. No obstante, como equipo visitante, los blues tienen una cifra de siete victorias consecutivas con grandes actuaciones como el 0-6 contra el Southampton.

Las cuotas de Apuesta Total (*) para este partido se inclina ligeramente por los locales, pagando una cuota de 2.41 sobre el monto apostado. En el caso de un triunfo de los ingleses la cuota es de 2.84. El empate también se perfila como una opción, pagando 3.47 sobre la apuesta inicial.

(*) Las cuotas pertenecen a Apuesta Total y pueden variar durante el día.

Atlético Madrid vs. Manchester City: ¿Qué dice el pronóstico?

Manchester City llega al partido de este miércoles 13 con ventaja frente al Atlético tras haber marcado 1-0 en el City of Manchester Stadium de Inglaterra. Es necesario destacar que el cuadro inglés ha ganado cada uno de sus cuatro últimos partidos de la UEFA Champions League contra clubes españoles.

Otro dato importante es que el equipo de Guardiola está invicto en sus últimos 19 partidos de la UEFA Champions League en casa. Además, en sus filas tiene a Kevin De Bruyne, figura con más de 250 partidos en el club y acostumbrada a marcar en los partidos clave desde el final de la fase de grupos.

Por su parte, el Atlético sólo ha marcado un gol en sus últimos cuatro viajes a Inglaterra, que fue en la última ronda en casa del Manchester United. No obstante, con Simeone como su entrenador, los españoles han llegado a ganar dos Europa League, dos Supercopas de la UEFA y a disputar dos finales de la UEFA Champions League.

Las cuotas de Apuesta Total (*) para este partido tienen como favorito al Manchester City, pues una victoria de los ingleses paga 1.74, mientras que un triunfo de Atlético Madrid pagaría una cuota de 4.75 sobre lo apostado. Por su parte, el empate paga 3.50.

(*) Las cuotas pertenecen a Apuesta Total y pueden variar durante el día.

Liverpool vs. Benfica: ¿Quién es el favorito y cuáles son las cuotas?

Liverpool y Benfica se verán las caras en el estadio Anfield de Liverpool también este miércoles 13 de abril a las 2:00 p. m. (hora peruana). El equipo inglés llega a este encuentro con un récord casi perfecto, ocho partidos y una sola derrota en el partido de vuelta contra el Inter.

Sobre el desempeño de los reds, Matthew Howarth, reportero del Liverpool, señala que “el Benfica demostró la semana pasada en Lisboa que es capaz de poner en aprietos al equipo de Klopp”. Por su parte, para Carlos Machado, reportero del Benfica, los visitantes aún tienen una montaña que escalar y recuerda que “el gol de Luis Díaz en los últimos minutos del partido en Lisboa fue un duro golpe para sus esperanzas de avanzar en el torneo”.

Aun así, los lusos han tenido actuaciones positivas, siendo su victoria más famosa la de los 3 goles contra el Barça que les permitió ocupar el segundo puesto por detrás del Bayern. Además, en sus filas se encuentra Darwin Nuñez, el jugador uruguayo que ha venido marcando goles claves en la carrera hacia la final de la Liga de Campeones.

Las cuotas de Apuesta Total (*) para este partido tienen como favorito al Liverpool, pagando una cuota de 1.27 sobre el monto apostado, mientras que el triunfo del Benfica paga 9.60. Por su parte, el empate paga 5.70 sobre la apuesta inicial.

(*) Las cuotas pertenecen a Apuesta Total y pueden variar durante el día.