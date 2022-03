Balón gástrico para bajar de peso: Todo lo que debes saber sobre este procedimiento que no requiere cirugía

Las personas obesas presentan 46 % más de riesgo de contagio y doble riesgo de necesitar hospitalización por COVID-19, según el Minsa. | Fuente: Copyright (c) 2017 suriya yapin/Shutterstock. No use without permission.

La obesidad sigue siendo uno de los grandes problemas de salud en la población peruana: se estima que 8 millones de peruanos padecen esta enfermedad crónica que puede desencadenar otro tipo de afecciones como hipertensión arterial, infartos cardiacos, diabetes e incluso ciertos tipos de cáncer.

Con la pandemia es incluso más importante controlarla, pues es un factor de riesgo ante el nuevo coronavirus: las personas obesas presentan 46 % más de riesgo de contagio, doble riesgo de necesitar hospitalización y 8 veces más probabilidades de fallecer por COVID-19, según la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud.

Si bien los malos hábitos alimenticios pueden provocar obesidad, otros factores como el sedentarismo, la genética y los problemas psicológicos no resueltos también la fomentan. Aunque ciertos casos pueden mejorar con un tratamiento nutricional, cuando no se notan mejoras y la salud está en riesgo existen otras opciones como el balón gástrico. ¿En qué consiste este procedimiento y para quién es recomendable? Te explicamos a continuación.

Balón gástrico: ¿En qué consiste el procedimiento y cuánto dura?

El balón gástrico o intragástrico es una intervención no quirúrgica que puede ayudar a perder peso, no llega a ser una cirugía ya que no requiere de incisiones y, por ende, no deja cicatrices. Se trata de un globo blando, redondo e inflable fabricado a base de silicona de grado médico que se coloca en el interior del estómago a través de la boca, sin necesidad de cirugía.

Como comenta el Dr. Eduardo Reyes, la duración de la colocación del balón intragástrico es de aproximadamente 15 minutos. | Fuente: Cirugía Bariátrica Lima

¿Cómo llega al estómago? Algunos balones gástricos vienen empaquetados en una cápsula que se puede ingerir antes de que se infle. En cambio, la mayoría de estos se colocan en el estómago mediante una endoscopia. La duración de la colocación del balón intragástrico es de aproximadamente 15 minutos. Si todo sale bien, el paciente puede volver a casa después de 2 horas de realizado el procedimiento.

Los balones están diseñados para permanecer temporalmente en el estómago durante un periodo que oscila entre 16 semanas y 12 meses, dependiendo de la evaluación médica. “Una vez retirado el balón el estómago vuelve a la normalidad, quien no debe volver a la anterior normalidad es el paciente, en quien se busca un cambio de estilo de vida que será supervisado por el equipo médico”, señala el Dr. Eduardo Reyes, Endoscopista y Cirujano Bariatra de Cirugía Bariátrica Lima.

¿Existen efectos secundarios?

La mayoría de los pacientes sienten algún nivel de náuseas y malestar estomacal cuando se coloca el globo por primera vez. Sin embargo, de acuerdo con el Dr. Eduardo Reyes, muchos pacientes con globos descubren que, tras la primera semana, su cuerpo se adapta y los efectos secundarios se disipan.

“El balón gástrico no tiene complicaciones como otros métodos, siempre y cuando el paciente acuda a sus controles con los especialistas. Es importante resaltar que tener el balón colocado es la primera parte del tratamiento, el otro 50 % depende del paciente: que siga de manera responsable las recomendaciones del cirujano, nutricionistas, psicólogos y médicos del deporte”, indica el Dr. Eduardo Reyes.

Cirugía Bariátrica Lima cuenta con especialistas altamente especializados en procedimientos y cirugías de alta complejidad para sobrepeso y obesidad. | Fuente: Cirugía Bariátrica Lima

¿Qué tipo de pacientes pueden optar por el balón gástrico?

Este procedimiento es ideal para casos leves de obesidad y sobrepeso, pero también es una opción para pacientes que padecen de obesidades extremas antes de realizarse una cirugía permanente como la manga o el bypass.

Según comenta el Dr. Reyes, el balón intragástrico puede ser una opción para personas que cumplan estos puntos:

- El índice de masa corporal (IMC) está entre 25 y 35 (entre 8 kilos a 25 kilos sobre su peso ideal).

- Están dispuestas a comprometerte a realizar cambios para un estilo de vida mucho más saludable, así como a realizar un seguimiento médico regular y participar en una terapia conductual.

- No se han sometido a ninguna cirugía estomacal o esofágica previa.

Es importante resaltar que los balones intragástricos no son una opción adecuada para todas las personas con sobrepeso, por lo que es necesario un proceso de selección médica con el fin de determinar si el procedimiento será beneficioso según las características de la persona.

¿Cuánto cuesta y dónde realizar el procedimiento de balón gástrico?

Tal como menciona el Dr. Eduardo Reyes, Cirugía Bariátrica Lima cuenta con especialistas altamente especializados en procedimientos y cirugías de alta complejidad para sobrepeso y obesidad como balón intragástrico, manga gástrica y bypass gástrico.

Además, cuenta con paquetes completos, incluyendo el seguimiento por cirujanos bariátricos, nutricionistas, psicólogo y médicos del deporte para que el paciente tenga las herramientas para mantener su peso durante toda la vida.

Cirugía Bariátrica Lima realiza las cirugías en importantes clínicas quirúrgicas en Lima que cuentan con UCI y banco de sangre. En el caso del balón gástrico, cuenta con balones de alta calidad importados de Alemania y Estados Unidos. El costo de este procedimiento viene en paquete incluyendo la preparación completa, la colocación en clínica, los controles por todas las especialidades y el retiro del mismo; brindan un protocolo serio a un precio asequible para el público peruano.

Para conocer más de sus servicios visita www.cirugiabariatricalima.com También puedes solicitar una asesoría por WhatsApp aquí. Un grupo de especialistas estará listo para atenderte y guiarte hacia una vida más saludable.