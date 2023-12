Navidad con Tai Loy: Cinco regalos imperdibles para los niños en estas fiestas

¿Ya has pensado en el regalo para el más pequeño de casa? No dejes a último momento tus compras navideñas y aprovecha los descuentos que ofrece Tai Loy en estas fiestas.

La Navidad es la época del año más esperada por los niños, es un tiempo de magia, ilusión y de dar lo mejor de nosotros, pero también de encontrar el regalo perfecto. Por eso, Tai Loy anuncia una gran colección de juguetes disponibles en todas sus tiendas y a precios increíbles.

Cuando regalamos un juguete es importante pensar, no sólo en que sea algo divertido, sino que sea también, una fuente de inspiración para fomentar su desarrollo, creatividad e imaginación, además de promover, el aprendizaje de los más pequeños de la casa. Teniendo en cuenta que, al participar en juegos junto a nuestros niños, creamos un espacio para el afecto, la comunicación y el crecimiento emocional.

Cinco ideas de regalo para celebrar la navidad de los niños

Si esta Navidad aún no sabes qué regalar, Tai Loy te ofrece cinco ideas para encontrar justo lo que buscas.

Furby: Este juguete cuenta con más de 600 frases y 5 modos activados con voz, como: A bailar, Imitación, Adivina mi futuro, A relajarse y Fiesta de luces, lo que lo convierte en una gran compañía para cualquier niño.

Tai Loy tiene más de 50 años en el mercado peruano y viene ofreciendo artículos escolares, juguetes y más. | Fuente: Tai Loy

Gabbys Dollhouse: Toda niña sueña con su propia casa de muñecas y esta vez Gaby y sus gatos es la gran opción teniendo en cuenta que está llena de colores y diversión, incluyendo un botón para escuchar música, sonidos y frases.

Bluey: Es una cachorra que le encanta tener aventuras con su familia y se ha vuelto el juguete favorito de los más pequeños.

Barbie: Esta muñeca es la preferida de muchas niñas y viene estimulando la creatividad e imaginación de millones de ellas desde hace muchos años.

Hot Wheels: Compite todo el día con autos coleccionables de Hot Wheels con pistas llenas de acción.

Tai Loy trae hasta 70% de descuento esta Navidad:

Si bien es cierto la Navidad es sinónimo de unión y familia, pero también buscamos dar un obsequio durante estas fechas. La buena noticia es que puedes encontrar una variedad de juguetes para los más pequeños en Tai Loy y a precios accesibles.

Los clientes podrán obtener una gran promoción: hasta un 70% de descuento en productos seleccionados de la categoría juguetes (no incluye pelotas, bicicletas, rodados, accesorios de bebé, zona coleccionista, funko, Play Station ni plastilinas y masas, estos dos últimos productos no son parte de la promoción por no ser parte de la categoría). La promoción es válida del 30 de noviembre al 07 de diciembre de 2023. Además, el stock disponible por cliente es de 5 unidades por establecimiento con un máximo de compra de 3 promociones por cliente y transacción.

Para más información sobre los productos en oferta, ingresa a la página de Tai Loy.