¿Cómo el transporte sostenible puede reducir el caos navideño? Los avances en Perú

En diciembre, las compras, los viajes y el mayor dinamismo económico incrementan de forma notable la circulación vehicular en las ciudades. Frente a este escenario, resulta clave conocer qué acciones pueden implementarse para gestionar mejor el tráfico y reducir los impactos en la movilidad y el ambiente. Lee más en la siguiente nota.

Se acercan las fiestas y diciembre vuelve a poner a prueba la movilidad urbana: más autos circulando, avenidas saturadas y viajes constantes para visitar a la familia. Al tráfico se suman retrasos, mayor demanda en zonas comerciales y un estrés que se repite cada año. Con este escenario, surge una pregunta clave: ¿puede el transporte sostenible aliviar realmente el caos navideño? En el Perú, comienzan a verse señales concretas de avance que apuntan en esa dirección.

Un mercado electrificado que gana terreno

La electromovilidad viene ganando terreno en el Perú y empieza a dejar huella en el parque vehicular. Según registros de SUNARP, en junio se comercializaron 880 vehículos electrificados, el registro mensual más alto hasta ahora, y en el primer semestre de 2025 se vendieron 4,440 unidades, una expansión del 37.1% respecto al mismo periodo de 2024.

Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), subrayó que la mayor oferta y las ventajas operativas explican el avance: “la participación de los vehículos eléctricos puros dentro del total de electrificados creció de 2.3% en junio de 2021 a 8.3% en junio de este año”, dijo, citando la reducción de emisiones y el ahorro en costos como factores que impulsan la preferencia de los consumidores.

El impulso al transporte público también marca un avance importante. En el programa Economía Para Todos de RPP, la ATU anunció la adquisición de 150 buses eléctricos para renovar y ampliar la flota del Metropolitano. La entidad detalló que la fabricación de estas unidades toma cerca de ocho meses, más el periodo de traslado e instalación, por lo que podrían entrar en operación a inicios del próximo año. La inversión total asciende a S/ 250 millones. La incorporación de estos buses permitirá aumentar frecuencias y capacidad en corredores clave, un refuerzo especialmente valioso en una temporada tan demandante como la navideña.

La planificación territorial: avances del SIT dentro del PMU 2045

La ATU también ha puesto sobre la mesa la nueva red del Sistema Integrado de Transporte (SIT), en el marco del Plan de Movilidad Urbana (PMU) hasta 2045, una cartera preliminar que reúne cerca de 200 proyectos diseñados para reducir tiempos de viaje y ampliar alternativas de transporte para los 11 millones de habitantes de Lima y Callao. La apuesta por integrar metros, corredores BRT, teleféricos en zonas de difícil acceso, y por modernizar la oferta masiva es parte de la receta para que, en fechas de alta demanda, la ciudad no dependa exclusivamente del automóvil particular.

En paralelo, el Congreso ha presentado una iniciativa normativa orientada a consolidar la transición: la propuesta denominada “Ley que incentiva el transporte público eléctrico para el 2030” propone desarrollar infraestructura de carga, ofrecer incentivos tributarios y crear una Comisión Técnica Multisectorial que articule Estado, concesionarias y supervisión técnica de Osinergmin. La intención es dar certeza a las inversiones y transformar acciones puntuales en una política pública sostenida que facilite la renovación de flotas y la masificación de soluciones limpias.

¿Cómo el transporte sostenible ayudaría a reducir el tráfico navideño?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) coincide: un sistema de transporte sostenible, con más transporte público, modos activos y vehículos limpios, genera impactos directos en congestión, calidad del aire y bienestar urbano. En diciembre, cuando el tránsito se intensifica, estos avances se traducen en beneficios concretos:

1.Menos autos privados en circulación.

Una mayor oferta de transporte público eléctrico y la popularización de vehículos limpios reducen la presión sobre las vías. Menos autos privados significa menos congestión, especialmente en zonas comerciales.

2.Menos contaminación en los días de mayor actividad.

Los vehículos eléctricos y los sistemas de transporte masivo limpio reducen la emisión de partículas dañinas (como PM2.5). Esto disminuye riesgos respiratorios y cardiovasculares, problemas que suelen agravarse en temporadas de alta exposición.

3.Más salud y espacio urbano más ordenado.

El fomento de caminar o usar bicicleta complementa la estrategia: más actividad física, menos sedentarismo y ciudades más amigables para los peatones.

Sostenibilidad para un aire más limpio

La congestión no solo consume tiempo: también deteriora la calidad del aire. El último Boletín de Calidad Ambiental de la ATU registró niveles de PM2.5, material particulado fino asociado en gran parte al tránsito vehicular, entre 11.7 y 24.6 µg/m³, cifras que en varios meses superaron el límite recomendado por la OMS de 15 µg/m³. Este exceso incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, especialmente en temporadas de alta exposición como diciembre.

Por ello, avanzar hacia una movilidad sostenible de cara al 2026 no es solo una apuesta tecnológica: es un paso decisivo para construir una ciudad más ordenada, saludable y preparada para los desafíos del futuro.

