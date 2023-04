Conecta con el futuro: ¡Llegó la segunda temporada! Escucha los nuevos episodios del podcast que te motivará a trabajar por un país más sostenible

Escucha "Conecta con el Futuro" y conoce más sobre sostenibilidad. | Fuente: Copyright (c) 2022 witsarut sakorn/Shutterstock. No use without permission.

¿Sabías que, en el Perú, el 90% de empresas están de acuerdo con que la sostenibilidad es importante para la estrategia de negocios? Además, según este estudio elaborado por KPMG, el 76% de los encuestados aseguró que, en sus organizaciones, miden el impacto que generan en temas sociales, económicos y medioambientales.

Es cierto que las empresas que se centran en la sostenibilidad son más rentables y tienen una mejor imagen de marca que aquellas que no lo hacen; no obstante, las prácticas sostenibles no solo generan beneficios para la organización, sino también para la sociedad. Por ejemplo, las empresas que aplican la sostenibilidad contribuyen con el cuidado ambiental, generan empleos decentes, promueven el desarrollo local y fomentan la innovación.

Pensando en esto, Statkraft y RPP presentan la segunda temporada del podcast Conecta con el Futuro, orientado a generar conocimiento sobre buenas prácticas empresariales y ciudadanas que contribuyan a mejorar nuestra calidad de vida. En los nuevos episodios disponibles en AudioPlayer, se abordarán temas de crecimiento económico sostenible, economía circular, igualdad de género, inclusión, entre otros.

El objetivo detrás de Conecta con el Futuro es crear una comunidad de oyentes que interiorice la necesidad de aplicar cambios en su día a día que impacten de forma positiva en su relación con la sociedad y el planeta.

Nuevo episodio: “Sostenibilidad también es ofrecer trabajo decente”

El primer episodio de la segunda temporada de Conecta con el Futuro ya está al aire y se titula “Sostenibilidad también es ofrecer trabajo decente”. En este capítulo, la conductora Verónica Arbulú, Gerente de Asuntos Legales y Comunicación Externa en Statkraft Perú, nos ayuda a conocer de qué manera las empresas pueden garantizar un estándar de calidad en la oferta de empleos.

Además, cuenta con la participación de Rubén Sánchez, CEO de Panadería San Antonio, una de las empresas que durante la pandemia obtuvo reconocimiento por la reinvención de su modelo de negocio y el respeto por los derechos laborales de sus trabajadores.

Por último, Verónica junto al invitado, analizan la situación en nuestro país, que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2022, alcanzó una tasa de informalidad de 75,7%.

Si quieres saber cómo contribuir a la creación de más puestos de trabajo decentes, mejorar tu productividad y aprender más sobre la situación del mercado laboral en el Perú, escucha aquí el primer episodio de la nueva temporada de Conecta con el Futuro: