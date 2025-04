El cine peruano sigue brillando en el mundo: ‘Reinas’ de Klaudia Reynicke triunfa en los Premios del Cine Suizo

La coproducción suizo-peruana Reinas ya ha sido premiada en Sundance, Berlín, Locarno y ahora suma el premio a Mejor Película en los Premios del Cine Suizo.

El cine peruano sigue dejando huella en la escena internacional gracias al talento de Klaudia Reynicke, directora del filme ‘Reinas’, quien acaba de ganar el premio a Mejor Película en los Premios del Cine Suizo.

La cinta, una coproducción suizo-peruana, no ha parado de acumular reconocimientos y elogios por su autenticidad, sensibilidad y potencia narrativa. Desde su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance hasta su paso por Berlín, Locarno y el Festival de Cine de Lima.

Una historia peruana que emociona al mundo

Ambientada en la Lima de los años noventa, ‘Reinas’ narra la historia de Lucía y Aurora, dos hermanas que deben reencontrarse con su padre justo cuando su madre decide emigrar a Estados Unidos. En un país marcado por el caos político y social, la película explora las heridas del abandono, la posibilidad del perdón y los vínculos que resisten incluso en los momentos más difíciles.

Con una mirada íntima, política y profundamente humana, Reynicke ha logrado conectar con públicos de distintas partes del mundo. Durante su discurso en Suiza, señaló: “El cine no es un lujo, es una necesidad. Es el espejo de un país y un país sin cine es un país que no se mira a sí mismo”. En redes sociales también reafirmó su compromiso con la memoria colectiva: “Contemos historias que se parezcan a nosotros y que no se parezcan entre sí”.

Reconocimientos y desafíos del cine peruano

El reconocimiento a Reinas llegó en un momento clave para la industria nacional. En los últimos años, el cine peruano ha experimentado un crecimiento notable, tanto en audiencia como en presencia internacional. Películas como Chabuca, Vivo o muerto, Vaguito y Kinra han logrado llenar salas y obtener premios en festivales de todo el mundo.

Sin embargo, ese avance convive con desafíos importantes. La reciente aprobación de una nueva ley de cine ha generado preocupación entre cineastas, ya que limita el financiamiento a películas regionales, de autor e independientes. Colectivos y trabajadores del sector han denunciado que estas medidas restringen la libertad creativa y pueden afectar directamente el desarrollo del cine en las regiones.

A pesar de este panorama, siguen abiertas diversas oportunidades para los jóvenes talentos peruanos. Existen concursos y espacios que impulsan la producción nacional, como los Estímulos Económicos para la Cultura del Ministerio de Cultura, el Lima Alterna Festival Internacional de Cine, el Festival Internacional de Cine Al Este, y Mi Primer Festival, dirigido a niños y jóvenes.

Además, certámenes internacionales como el Sundance Film Festival y el Toronto International Film Festival que también pueden ser aprovechados por el cine independiente peruano.

Historias que merecen ser contadas

Klaudia Reynicke, quien vivió fuera del Perú desde los diez años, reveló que Reinas nació de su deseo de reconectar con su país. Según contó a Andina, la película fue una forma de mezclar su historia personal con su visión cinematográfica de manera intensa y emocional. Esa búsqueda se convirtió en una obra honesta y poderosa que hoy representa al Perú en los escenarios más exigentes del cine internacional.

Su éxito demuestra que nuestras historias merecen ser contadas, y que el talento peruano no tiene una sola forma ni un solo acento. A pesar de los obstáculos, hay una generación de jóvenes cineastas, técnicos y artistas que siguen creando, soñando y haciendo del cine una forma de memoria, identidad y resistencia. Porque cada historia que llega a una sala, a un festival o a una plataforma, nos recuerda algo esencial: el Perú también se cuenta a sí mismo desde sus propias imágenes.