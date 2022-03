El compromiso de la comunidad educativa es fundamental para garantizar un regreso a clases seguro

El webinar será retransmitido por nuestra señal de televisión (canales 10 y 710 de Movistar) el próximo sábado 12 a la 1pm, y domingo 13 a las 10.30 a.m.

Ante el inminente retorno a las clases presenciales, la comunidad educativa debe generar espacios de diálogo en los que todos sus miembros –es decir, niños, padres o tutores, docentes y directivos- participen y colaboren con propuestas para hacer de los colegios lugares seguros para el reencuentro.

Eso fue lo que hizo que la región Ayacucho pueda volver a la educación completamente presencial tras más de dos años de pandemia este 14 de marzo, anuncio que se dio a conocer en el seminario virtual “Regresemos a Clases: todo lo que debemos saber”, organizado por RPP con el apoyo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y que tuvo la participación de distinguidos expertos y expertas en salud y educación.

Camilo Cavero, jefe de Gestión Pedagógica de la UGEL Víctor Fajardo, Ayacucho, señaló en el conversatorio que esta articulación entre profesores, familias, autoridades locales y centrales fue indispensable para lograr que las escuelas en zonas rurales cumplan con las medidas de bioseguridad y conectividad necesarias para que la salud y el aprendizaje de los niños no corra riesgos.

Asimismo, recomendó a los padres o tutores que, en este nuevo año escolar, siempre deben incluir en las mochilas de sus hijos una mascarilla de repuesto, ya que con el juego puede perderse, y enviarles una lonchera compuesta por alimentos sustanciosos, además de sus propios utensilios para consumirla. Finalmente, sugirió que porten un dispensador de alcohol en gel para los niños se puedan desinfectar al salir del colegio.

Por su parte, el Dr. Juan Villena, médico infectólogo y director del Departamento de Medicina de la UNMSM, resaltó en el evento que el distanciamiento social, otra medida indispensable en los protocolos de bioseguridad de los colegios, debe adecuarse a cada contexto.

“El aforo debe ser en relación al espacio. Si es un salón de 30 niños, [el aforo] dependerá del tamaño del ambiente y la cantidad de alumnos. ¿Qué tan grande es el ambiente? ¿Qué tan cerrado es? ¿Tiene ventanas? Cada decisión se toma de manera individual”, sostuvo.

Resaltó también la importancia de la vigilancia constante mientras los niños juegan. "A pesar de lo lúdico que pueda ser el proceso de aprendizaje y la necesidad de compartir espacio con sus compañeros para mejorar su salud mental, siempre debe haber un adulto vigilando el uso correcto de la mascarilla”, comentó.

Asimismo, hizo un llamado a los padres de familia a vacunar a los menores contra la COVID-19 y explicó que no deben alarmarse si un caso de COVID-19 es identificado en el colegio de sus hijos. “La vigilancia [epidemiológica] es para los que tengan síntomas, no es para todos. [Los posibles contagiados] deberían ser aislados hasta llevarlos a su casa. Tranquilos, si hay un niño infectado, no es que todo el colegio esté infectado. Hay que preocuparnos por los contactos [más cercanos]”, asintió.

Una reapertura que no puede esperar más

En el webinar Regresemos a Clases: todo lo que debemos saber, Jaime Saavedra, director global de Educación del Banco Mundial, remarcó la necesidad de que la comunidad educativa ponga en marcha campañas de comunicación para que los niños en edad escolar que empezaron a trabajar durante la pandemia regresen a clases.

El 50% de los niños, de acuerdo con las últimas pruebas PISA, no adquirían las habilidades básicas en escritura y matemáticas. Y proyecciones del Banco Mundial hablan de que, eventualmente, con el efecto de la pandemia esas cifras pueden a subir al 75% o 78%.

En esa línea, Saavedra recordó que aquellas instituciones que cuentan con problemas de saneamiento que les impiden reabrir, tienen la capacidad de hacer compras de emergencia: “Hace meses escuchamos ‘la infraestructura no está lista’. Pongámosla lista. Es un problema que se puede resolver. Si no se hace, es una falta de compromiso político”.

También criticó que el Estado y la sociedad en general no hayan dado muestras de asumir compromisos con el aprendizaje y el bienestar de los niños durante estos dos años de crisis sanitaria. "Hemos decidido abrir centros comerciales y restaurantes llenos de niños y al mismo tiempo las escuelas no estaban abiertas. Es simplemente una demostración de una falta de valoración social de la educación”, señaló.

El Perú ha sido uno de los últimos países de la región y del mundo en reabrir sus escuelas. Esta demora ha ocasionado que los niños, especialmente los que se encuentran en edad preescolar, pierdan valiosos años de aprendizajes cognitivos y socioemocionales, según refirió en el panel Mercedes Mateo-Berganza, jefa de la división de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Volver a las aulas es una oportunidad para que los niños interioricen las normas de una nueva convivencia. | Fuente: ANDINA/Difusión

De acuerdo con la experta, en un estudio que están a punto de publicar, la evidencia muestra que muchos estudiantes han aprendido entre un tercio y la mitad de un año regular de clases. “El niño de cuatro años necesita presencialidad, estar con el adulto. La conexión a internet, la radio o la tele no hacen la diferencia: lo que hace la diferencia es la calidad de interacción con el adulto”.

Además, comentó que se había documentado problemas de salud mental serios en niños, jóvenes y también en cuidadores. “Los chicos están desmotivados. El 50% no ha dedicado horas a actividades escolares y, en países donde tenemos datos, las niñas han reemplazado horas dedicadas al estudio a horas dedicadas a labores domésticas”, afirmó.

Por ese motivo, volver a las aulas no solo es una oportunidad para que los menores retomen los aprendizajes perdidos en la pandemia, sino también para que interioricen las normas de una nueva convivencia. “Es clave que recuperemos la centralidad de la escuela en la vida de toda la sociedad. Tiene que ser ese lugar que permita proyectar a los niños y niñas a un futuro mejor”, apuntó Mateo-Berganza.

También puedes encontrarlo disponible en nuestro canal de YouTube: