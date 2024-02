Fenómeno el Niño y el cambio climático: ¿Temperaturas altas se mantendrán en el 2024?

El calor es cada vez más intenso y las últimas advertencias de los institutos de investigación climática han confirmado que las temperaturas altas serán cada vez más frecuentes.

En un mundo cada vez más afectado por el cambio climático, la inquietud por el incremento de las temperaturas se intensifica, sobre todo cuando se presentan en forma de olas de calor. Este tipo de eventos no solo afecta la salud humana, también tiene un impacto significativo en los aspectos ambientales. ¿Nuestras ciudades están preparadas para soportar estos aumentos de temperatura? ¿Se tienen las suficientes áreas verdes para combatir estas olas de calor?

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), una ola de calor se produce cuando las temperaturas máxima y mínima exceden en un 75% al promedio mensual durante tres o más días consecutivos sin ser interrumpidos por más de uno.

El 8 de noviembre del 2023, tanto la Organización Meteorológica Mundial (OMM) como el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea, emitieron alertas con datos preocupantes sobre el calentamiento de la Tierra como consecuencia de la acumulación de gases de efecto invernadero.

"Eventos extremos como olas de calor, sequías, incendios forestales, lluvias torrenciales e inundaciones se verán potenciados en algunas regiones, con repercusiones significativas. Por este motivo, la OMM está comprometida con la iniciativa Alerta Temprana para Todos, con el objetivo de salvar vidas y minimizar las pérdidas económicas", declaró Petteri Taalas, secretario general de la agencia.

2023 fue el año más caluroso

Los expertos del instituto europeo confirmaron que el 2023 fue el año más caluroso de los últimos 125 000 años. Además, los meteorólogos han reportado que el aumento de temperaturas ha venido afectando al hemisferio norte y se estima que llegará con más intensidad al sur del planeta. En Brasil, por ejemplo, se espera que el periodo de calor incremente hasta en 5º Celsius en varios estados, según el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet).

El Perú viene experimentando olas de calor más prolongadas y, junto a los efectos del fenómeno El Niño, podría ocasionar efectos más severos al sumarse a los ya producidos por el cambio climático. Según los reportes de las estaciones meteorológicas del Senamhi, una ola de calor diurna en Lima Provincias duró 173 días; es decir, llegó a ser 17 veces más larga que el promedio histórico de 10 días.

¿Nuestras ciudades están preparadas para los aumentos de temperatura?

Ante esta realidad, sale a relucir la importancia de los espacios verdes como mitigante de las altas temperaturas. Según el estudio “The role of urban tres in reducing land Surface temperaturas in European cities” de la revista Nature, aseguraron que un área urbana con árboles posee temperaturas de 2 a 4 veces más baja que los espacios sin árboles.

Según el informe ‘Análisis de la situación actual de las áreas verdes y arbolado urbano’ de la Municipalidad de Lima (2022), solo 9 de los 50 distritos de Lima Metropolitana cumplen con los 9 metros cuadrados de áreas verdes por persona, cifra que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tener una ciudad saludable. Estos son: Santa María del Mar, San Isidro, La Molina, Punta Negra, La Punta, Chorrillos, Punta Hermosa, San Borja y San Bartolo. En contraparte, los distritos que menos áreas verdes poseen son Breña, Carmen de la Legua Reynoso, Villa María del Triunfo, Mi Perú, Independencia, Pachacámac, Ventanilla, Rímac y Puente Piedra.

Peligros de la ola de calor para la salud de las personas

El calor extremo puede generar problemas graves de salud, desde empeorar enfermedades existentes, pérdida del conocimiento, estrés térmico, deshidratación, mareos, insolación, entre muchos otros.

¿Qué hacer cuando hace calor?

Cuando las temperaturas se elevan y llegan a niveles extremos, es fundamental adoptar medidas para mantenerse fresco. Para esto, la OMS recomienda protegerse del sol, en especial durante entre las 11:00 a.m. y 5:00 p.m. y no dejar nunca a niños o animales en vehículos aparcados.

¿El fenómeno El Niño continuará en 2024?

La OMM informó que se espera que el actual fenómeno El Niño dure al menos hasta abril de 2024. Este influye en los patrones meteorológicos y aumenta la temperatura del planeta no solo en tierra sino también en el mar.

Cabe recordar que El Niño se produce por lo general, cada 2 a 7 años, señala, y suele durar entre 9 y 12 meses. "Se trata de un patrón climático natural asociado al calentamiento de la superficie oceánica en el Pacífico tropical central y oriental. Pero se produce en el contexto de un clima alterado por las actividades humanas", indicó un representante de la organización.

Ante esta situación, señaló que El Niño alcanzó su punto más intenso en noviembre del 2023 registrando un aumento de temperatura en enero de 2024, lo que hace prever que el incremento se mantendrá en febrero. Según el Senamhi, solamente en Lima, los distritos de La Molina, San Juan de Lurigancho, Santa Anita y Ate tendrán picos de 32º C.

En lo que respecta al norte del Perú, Piura podría llegar a 38º C, Tumbes a 35º C y Lambayeque y La Libertad a 33º C.





