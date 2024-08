Marchistas peruanas destacan en París 2024: Evelyn Inga obtiene diploma olímpico

Evelyn Inga se convierte en la peruana mejor clasificada al quedar en el top 10 de los 20 km femeninos en sus primeros Juegos Olímpicos. Mary Luz Andía y Kimberly García se posicionaron entre las 20 mejores del mundo.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En los Juegos Olímpicos de París 2024, las marchistas peruanas dejaron una huella imborrable. Evelyn Inga, Mary Luz Andía y Kimberly García compitieron con dedicación y lograron posicionarse entre las 20 mejores del mundo en la prueba de 20 kilómetros de marcha atlética.

Evelyn Inga, con tan solo 26 años, se destacó al finalizar en el octavo puesto, lo que le valió un diploma en sus primeros Juegos Olímpicos. Su tiempo de 1 hora, 28 minutos y 16 segundos la colocó como la peruana mejor clasificada, superando a sus compatriotas Mary Luz Andía (puesto 12) y Kimberly García (puesto 16).

Éxito colectivo en París 2024

Evelyn Inga atribuye su éxito al trabajo arduo y la disciplina. "Estoy contentísima con el resultado final, vine mentalizada en tomarlo como un campeonato más para no sentirme tan tensa a pesar de que son mis primeros Juegos Olímpicos. Me enfoqué en disfrutarlo y ahora me quedo con la alegría. El trabajo y la disciplina me han traído hasta aquí", dijo Inga en una entrevista con ATV.

Su estrategia durante la competencia fue clave para mantenerse en el pelotón de avanzada y asegurar su lugar entre las diez mejores marchistas del mundo.

Mary Luz Andía también mostró un desempeño impresionante, terminando en el puesto 12 con un tiempo de 1 hora, 29 minutos y 24 segundos, mejorando su actuación en Tokio 2020, donde finalizó en el puesto 24.

Por su parte, Kimberly García, aunque no logró el resultado esperado, demostró su fortaleza y perseverancia. A pesar de sentir dolor durante la prueba, finalizó en la posición 16 con un tiempo de 1 hora, 30 minutos y 10 segundos.

La marcha atlética peruana va por buen camino

El logro de Evelyn Inga y sus compañeras es motivo de orgullo para el Perú. Inga, en particular, ha demostrado que con dedicación y esfuerzo se pueden alcanzar grandes metas.

Entre sus logros se incluyen una medalla de bronce en el Campeonato Panamericano Juvenil 2017, oro en la Copa Panamericana 2019 y en el Campeonato Iberoamericano 2024, así como plata en la Copa Panamericana 2023 y bronce en los Juegos Panamericanos 2023.

Kimberly García, bicampeona mundial, demostró su fortaleza y perseverancia en París 2024. Aunque no logró el resultado esperado en esta prueba, su actuación sigue siendo un testimonio de su capacidad y compromiso.

García, quien tiene múltiples medallas mundiales y títulos importantes, se prepara para competir en la prueba de relevos mixtos el 7 de agosto. Esta será una nueva oportunidad para mostrar su talento y buscar una medalla olímpica.

Mary Luz Andía también tuvo un desempeño destacado, su mejora constante desde Tokio 2020 refuerza su posición como una de las mejores marchistas del Perú.

Estos resultados son un claro reflejo del talento y la dedicación de las marchistas peruanas, quienes siguen dejando en alto el nombre del país en competencias internacionales.