Mary Luz Andía revela que el IPD le pide que devuelva el dinero de los pasajes a Tokio 2020 [VIDEO]

La peruana Mary Luz Andía tuvo una destacada participación en la marcha atlética (20 km) de París 2024 al quedar en el décimosegundo lugar, por detrás de Evelyn Inga y adelante de Kimberly García.

Tras lo que fue su desempeño en los Juegos Olímpicos París 2024, Mary Luz Andía conversó en exclusiva con RPP y mostró su satisfacción por lo que fue su carrera, aunque también lamentó la falta de apoyo que tuvo en los últimos meses.

"He trabajado para estar en el Top 15 del mundo. Se ha logrado y me siento muy feliz por eso. La preparación ha sido dura y triste. Hice lo que se pudo hacer porque no tuve los recursos suficientes. Espero que se solucione todo y estar tranquila", sostuvo Andía en Encendidos.

Mary Luz Andía y lo hecho en París 2024

Hay que tener en cuenta que nuestra atleta no accedió el programa de apoyo hacia París, además que reveló que le han solicitado que devuelva un monto por la pasada edición de la cita olímpica en tierras asiáticas.

"Se trata de la rendición de cuentas del programa Tokio 2020. Me están pidiendo que devuelva el dinero de los pasajes de los Juegos Olímpicos mío, como el de mi entrenador. No me parece justo (...) Yo por esa razón me puse fuerte. 'No me van a apoyar. Está bien'. Hice todo lo que he podido y entrené lejos de mi entrenador. Ha sido duro para mí y emocionalmente me ha afectado porque tenía que pagar el alquiler de mi casa, ocuparme de mi hija y no tener el apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Me pide que pague", remarcó.

Asimismo, Mary Luz Andía indicó que las autoridades respectivas se encuentran en pleno proceso para que este problema se solucione.

"Me han llamado y dicho que lo van a solucionar. Mis objetivos son grandes y no quiero hablar mal de ellos. Ellos no me han quitado el apoyo por ser madre. Eso es mentira. Fue por no rendir bien las cuentas de los Juegos Olímpicos. Ese fue mi problema. Esto se dio en el año 2021, más o menos en el mes de julio o agosto", apuntó. Aseguró, en tanto, que el Comité Olímpico Peruano (COP) costeó todo lo referente a sus pasajes en París 2024.

¿Qué objetivos se traza Mary Luz Andía?

Por último, Mary Luz Andía habló de lo duro que ha sido para ello el camino hacia París 2024, además de marcar sus metas hacia el futuro.

"Me salieron unas lagrimitas de emoción junto a Evelyn. Ha sido de felicidad y nuestro equipo va por buen camino. Es difícil (competir siendo madre). Es un proceso y tengo que tener paciencia porque mi hija tiene un año y ocho meses. Lo bueno es que terminé mi carrera profesional. Estudié educación física. Esta temporada ha finalizado con buenos resultados. Para el próximo se viene el Mundial de Tokio y queremos posicionarnos en el Top 5 del mundo. Queremos meternos adelante y todo poco a poco. Después vienen los Panamericanos 2027 y queremos defender nuestros colores", finalizó.

