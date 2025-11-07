¡Orgullo nacional! Médica peruana es premiada por la OPS en Washington D.C. por mejorar los servicios de salud mental en el Perú

La doctora peruana July Esther Caballero Peralta fue reconocida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con el Premio a la Gestión y Liderazgo en Servicios de Salud 2025 por su labor en la mejora de los servicios de salud mental en el Perú.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) distinguió en Washington D. C. a la médica peruana July Esther Caballero Peralta con el Premio a la Gestión y Liderazgo en Servicios de Salud 2025, durante la 62.ª reunión del Consejo Directivo de la OPS.

El galardón reconoce a profesionales de la región que han impulsado transformaciones sostenibles en la administración y calidad de los servicios de salud pública.

La distinción resalta la trayectoria de la doctora en la mejora de los servicios de salud mental comunitaria, con énfasis en la prevención, la atención oportuna y el bienestar emocional. Su labor ha sido clave en la consolidación de una red nacional de atención descentralizada que acerca el soporte psicológico a miles de familias peruanas.

Liderazgo que transforma vidas

Con más de veinte años de experiencia en el sistema público, la médico psiquiatra, docente e investigadora July Esther Caballero Peralta ha dedicado su carrera a fortalecer los servicios de salud mental en el Perú.

Actualmente, se desempeña como Directora General de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Sur del Ministerio de Salud, donde lidera la gestión y supervisión de establecimientos de atención primaria.

Su formación en Salud Pública y Gestión en Salud Mental le ha permitido diseñar e implementar estrategias que integran la atención emocional dentro de los servicios médicos convencionales, garantizando un enfoque preventivo y humano.

Bajo su liderazgo, se ha fortalecido la red de Centros de Salud Mental Comunitarios, espacios que brindan atención psicológica y psiquiátrica gratuita, impulsando un modelo de salud más inclusivo, participativo y cercano a las familias peruanas.