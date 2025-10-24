Joven peruano hace historia: doble oro y puntaje perfecto en Olimpiada Internacional de Física

Sebastián alcanzó la puntuación perfecta, superando a competidores con mayor experiencia y dejando en alto el nombre del Perú. | Fuente: Andina

Ciencia que avanza con esfuerzo

El desarrollo científico del Perú avanza con pasos firmes, impulsado por el esfuerzo conjunto de estudiantes, docentes e instituciones. Aunque la inversión en investigación y desarrollo aún representa menos del 1 % del PBI, los resultados comienzan a hacerse visibles.

Durante el “Peru Disruptive Technology & Corporate Innovation Summit 2025”, el viceministro de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción, César Quispe Luján, destacó que, pese a las limitaciones presupuestales, el país muestra señales claras de progreso.

De acuerdo con el informe PISA 2023 de la Unidad de Medición de la Calidad del Ministerio de Educación (MINEDU), el Perú es uno de los pocos de la región que ha mostrado un avance continuo en desempeño académico durante la última década. Este progreso, junto a los recientes triunfos obtenidos en olimpiadas internacionales de física y matemáticas, demuestra que el talento y la perseverancia siguen impulsando al país hacia una nueva etapa en la educación científica.

Reconocimientos que inspiran

El logro de Sebastián se suma a una serie de reconocimientos que confirman el potencial académico del país. En los últimos meses, jóvenes peruanos se han destacado en distintas disciplinas científicas y tecnológicas a nivel internacional.

Entre ellos está Jofran Uchasara, el niño ayacuchano de nueve años que rifó su bicicleta para viajar a Canadá y representar al Perú en el Global Round of The Spirit of Math Contest en Canadá, donde obtuvo la medalla de oro.

También sobresale el equipo del COAR Tacna, que logró una medalla de bronce en la Olimpiada Internacional de Normalización 2025, en Corea del Sur, gracias a un proyecto sobre reconocimiento de voz en dispositivos electrónicos.

Oportunidades que impulsan el futuro

El impulso de jóvenes peruanos en la ciencia también abre nuevas oportunidades. Iniciativas como el Frontiers Planet Prize 2025 buscan reconocer investigaciones que aporten soluciones sostenibles a los grandes retos del planeta.

En el Perú, la Academia Nacional de Ciencias convoca a investigadoras e investigadores a postular sus proyectos y representar al país en esta competencia internacional, que premia la innovación científica con impacto ambiental y social.

El talento y la dedicación de jóvenes como Sebastián, Jofran y el equipo del COAR Tacna reflejan un país que sigue avanzando, paso a paso, en el desarrollo científico y académico.