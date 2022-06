¿Sabes qué es el trabajo forzoso? Conoce cinco pautas para dejar de normalizarlo

En el mundo existen 21 millones de víctimas de trabajo forzoso y más del 54 % son mujeres y niñas. | Fuente: Copyright (c) 2018 Doidam 10/Shutterstock. No use without permission.

¿Has escuchado sobre el trabajo forzoso? ¿Sabías que es un delito que tiene pena de cárcel en el país? Una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en abril de 2022 por encargo de CHS alternativo, reveló que el 54 % de peruanos no comprende qué es el trabajo forzoso y que más de tres millones habrían sido víctimas de este delito sin saberlo.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alrededor de 19 millones de víctimas en el mundo son explotadas por individuos o empresas privadas, mientras que más de 2 millones son explotadas por los Estados o grupos rebeldes. El III Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso 2019 – 2022 del Ministerio de Trabajo, considera el trabajo forzoso como una forma de esclavitud moderna, pues afecta directamente los derechos fundamentales del ser humano: dignidad, libertad de trabajo y salud integral.

¿Cómo dejar de normalizar el trabajo forzoso?

Es fundamental que aprendamos a reconocer este delito para denunciarlo y así evitar que se repita con más personas. De acuerdo con CHS Alternativo, organización que promueve la protección de los derechos humanos, no importa el carácter legal o ilegal de la actividad que se realiza, si es un empleo permanente o temporal, tampoco importa si la actividad es remunerada o si existe un contrato, en todos estos casos puede darse una situación de trabajo forzoso. A continuación, presentamos cinco pautas que debes saber para dejar de normalizarlo:

1) Tener en claro qué es el trabajo forzoso

La primera pauta es tener en claro que se trata de un delito y saber a qué se refiere. La OIT lo define como todo trabajo o servicio que se exige a una persona bajo la amenaza de una pena y para el que el individuo no se ofrece voluntariamente. Así, existen tres puntos clave para identificar si un trabajo es forzoso: 1) existe una actividad o servicio, 2) hay falta de consentimiento o no se da de forma voluntaria y 3) hay amenaza de una pena o castigo para la persona o sus familiares si no se realiza dicho trabajo.

2) Conocer los indicadores principales

La OIT ha establecido once indicadores para ayudar a identificar situaciones de trabajo forzoso. Esto son: engaño en cuanto al tipo, lugar o condiciones de trabajo; abuso de vulnerabilidad; restricción de movimiento para ingresar o salir libremente del lugar de trabajo; aislamiento; violencia física y/o sexual; intimidación y amenazas; retención de documentos de identidad; retención de salarios; servidumbre por deudas; condiciones de trabajo y vida abusivas; y tiempo extra excesivo.

Si bien estos indicadores cubren parte importante de los elementos que suelen presentarse en una situación de trabajo forzoso, es necesario advertir que se debe analizar cada caso para determinar si realmente constituye este delito.

Los más vulnerables a ser víctimas son los trabajadores migrantes, los trabajadores rurales, las personas que han perdido su empleo por la pandemia y los grupos étnicos de la Amazonía peruana.

3) Conocer las señales de alerta

De acuerdo con CHS Alternativo, podrías estar siendo víctima de trabajo forzoso si en el trabajo:

- Usan la violencia contra ti o tu familia, o si los amenazan con hacerles daño o con denunciarlos por su situación migratoria.

- No te dejan salir del lugar de trabajo, controlan tus movimientos y no te permiten comunicarte con tus familiares, amigos o las autoridades.

- No hay medidas de seguridad ni servicios y es un lugar insalubre, en abandono o hacinamiento.

- Tu empleador/a tiene tus documentos de identidad y, si se los pides, no te los entrega.

4) Saber quiénes son los más vulnerables

Cualquier persona puede ser víctima de trabajo forzoso; sin embargo, hay ciertos grupos que son más vulnerables ante este delito, por ejemplo: los trabajadores migrantes, los trabajadores rurales, las personas que han perdido su empleo por la pandemia y los grupos étnicos de la Amazonía peruana. De igual forma, es importante conocer que de los 21 millones de víctimas que hay en el mundo, la mayoría son niñas y mujeres, según la OIT.

5) Denunciarlo oportunamente

El trabajo forzoso está tipificado como delito en el Perú y el Código Penal sanciona a los responsables con pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 25 años, dependiendo de los agravantes.

Las denuncias puedes ser hechas por la misma víctima, por cualquier ciudadano, por una persona jurídica o por las autoridades. Los principales canales para hacerlo son a través de la línea gratuita 1818 del Ministerio del Interior, en comisarías y fiscalías a nivel nacional, y en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).

RPP y CHS Alternativo organizan "Paremos el Trabajo Forzoso", una campaña que busca advertir e informar a la población sobre esas actividades que muchas personas realizan en contra de su voluntad y bajo engaños, intimidación o amenazas. Esta iniciativa tiene como fin, además, brindar información sobre cómo prevenir el trabajo forzoso y cómo actuar frente estos casos.