Trata de personas: ¿Cuáles son los problemas en la atención a las víctimas y cómo mejorarlos? (TESTIMONIO)

El Estado solo invierte 15 céntimos por persona al año para combatir la trata de personas, según resalta CHS Alternativo de acuerdo con el presupuesto asignado en 2022. La atención a las víctimas todavía enfrenta muchos problemas como la falta de escucha y la revictimización por parte de las autoridades.

La trata de personas es un delito latente que en nuestro país afecta principalmente a las mujeres. Solo en el 2022, se reportaron un total de 1 430 víctimas del delito, según el registro de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas. El Ministerio Púbico señala además que entre el 2018 y abril del 2023 se registraron 29 400 denuncias por este crimen.

Pese a que las cifras son abrumadoras, la inversión del Estado para enfrentar esta grave problemática aún es muy débil. Tal como lo resalta CHS Alternativo, el presupuesto asignado en 2022 apenas alcanzó los 5.2 millones de soles, lo que significa que se invirtió apenas 15 céntimos por persona al año para prevenir, atender y perseguir este delito, lo cual resulta insuficiente.

Mientras tanto, los tratantes lucran sometiendo a sus víctimas a explotación de diversos tipos: trabajo forzoso, explotación sexual, tráfico de órganos y tejidos, explotación laboral o mendicidad. Según la investigación “Las Economías Criminales y su Impacto en el Perú”, de CHS Alternativo, los explotadores obtienen unos 700 millones de dólares al año por actividades vinculadas a la explotación sexual y otros 600 millones de dólares por actividades relacionadas a la explotación laboral. Esto significa una ganancia de más de 28 mil soles anuales por cada una de las víctimas de trata de personas.

Por este delito grave, los responsables pueden recibir un mínimo de 8 años y un máximo que puede superar los 35 años de cárcel en casos agravantes, tal como señala el Código Penal peruano. Aunque se ha avanzado en el tema punitivo, la gran pregunta es ¿qué estamos haciendo como Estado para enfrentar el delito y cambiar esta situación? Si bien se han dado avances, como la implementación de la “Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030”, aún tenemos mucho por hacer.

Ricardo Valdés, director de CHS Alternativo, refiere que el estudio "Percepciones de la trata de personas en el Perú en 2022" realizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) por encargo de la organización, revela que un 47% de encuestados considera que el Gobierno y sus ministerios y dependencias deberían ser más activos en la lucha contra la trata de personas. Asimismo, los entrevistados consideran que los gobiernos regionales y las municipalidades también deben tener un rol protagónico en esta tarea.

Testimonios de víctimas sobre el trato de las autoridades

Otro punto en el que hace falta mejoras es la atención de las víctimas por parte de las autoridades. El libro “Buscando justicia. Trata de personas, violencia y explotación: 40 testimonios”, de Andrea Querol (CHS Alternativo, 2020), hace énfasis en la falta de empatía de parte de la policía para con las víctimas. Según testimonios de dicha investigación, se dan situaciones de vulneración de derechos y revictimización.

Una de las víctimas comenta lo siguiente sobre un operativo: “... yo me asusté horrible, creí, ‘¿Qué está pasando?’ y ya pues, nos bajaron a todas así. […] Primero nos pidió nuestro DNI, si éramos mayor de edad. Estaba buscando menores de edad. Decía que estábamos ahí por nuestra propia voluntad, eso más que todo. […] Los policías como que no… como que te intimidaban los que vinieron ahí, como dijeron que iban a quemar y todo eso...”.

El libro también comparte el testimonio de otra de las víctimas sobre el trato de la policía en un operativo de rescate:

“Entonces con la otra chica nos han puesto en un cuarto y vino la policía mujer. Mayormente hay hombres, policías hombres que te tratan mal. Y ya, bueno, […] nos dijeron: que nosotras tenemos la culpa, o sea a mí, porque, o sea, más se venían contra mí porque no parezco que fuera mayor de edad. […] Que, ‘¿Cómo tú te vas a dejar manipular?’ Con este que el otro vino a insultarnos. […] Nos han sacado con toallas, con sábanas. Nos fuimos a la camioneta y luego de eso nos fuimos a la FISTRAP ¿no? […]No nos trató como nos debería de tratar, o sea una persona haciéndonos sentir mal, eso fue lo que no me ha gustado de la policía. No me ha gustado”.

Los testimonios de las víctimas evidencian, asimismo, diversos problemas, como la falta del enfoque centrado en la víctima por parte de las autoridades, así como la intimidación y el miedo que les transmitían pero, sobre todo, que se les suele echar la culpa por la situación que pasan. Todo esto hace que el proceso de rescate y atención sea muy incómodo para ellas, a tal punto que una de las víctimas indica: “quería que la tierra me trague”.

Sin embargo, en el libro, Querol resalta que la presencia de mujeres policías o fiscales da más tranquilidad a las víctimas, pues se sienten más protegidas y con mayor confianza. Una de las víctimas comentó: “…y eso es por la cual vienen dos señoritas policías. Vienen, y me dan apoyo y me dicen que todo va a estar bien que, este, que esto es una intervención, […]: ‘Se está abusado de ustedes porque son menores de edad’. La policía todavía no sabía nuestra verdadera edad, no sabía, pensaba que tenía 13 y 14 años como él (el tratante) nos estaba ofreciendo”.

¿Cómo mejorar la atención a las víctimas?

Esta no es una tarea fácil. La semana pasada el Gobierno aprobó el protocolo intersectorial para la prevención y persecución del delito de trata de personas y la protección, atención y reintegración de víctimas. Este protocolo reemplaza un documento anterior que estuvo vigente desde el año 2016 y busca estandarizar los procesos y procedimientos que realizan las entidades del gobierno y las instituciones privadas involucradas en la lucha contra este delito.

Aunque se trata de un buen avance, todavía hace falta trabajar más en capacitar a las autoridades para que puedan mejorar el trato de las víctimas en todo el proceso: desde su rescate, pasando por su acompañamiento hasta su recuperación y reintegración.

“Es necesario capacitar a los operadores de servicios con un enfoque centrado en la víctima y un enfoque centrado en el trauma que corresponda a las necesidades emocionales de las sobrevivientes. También urge incorporar un enfoque de género en la atención de víctimas sin estigmas ni estereotipos”, aseveró Andrea Querol, presidenta de CHS Alternativo.

Asimismo, enfatizó que se necesita mantener a las víctimas informadas durante todo el proceso de reintegración y escucharlas para atender sus necesidades, así como trabajar con las familias que, tras un caso de trata de personas, también resultan victimizadas.

Sumado a esto, se debe trabajar para que los casos de trata de personas no queden impunes y los explotadores reciban el castigo previsto por la ley. “El sistema de protección de las vícitimas debe ser fortalecido para asegurar procedimientos y políticas públicas que garanticen al acceso a la justicia y a la reintegración de las sobrevivientes”, manifestó Querol.

¿Dónde denunciar la trata de personas?

Si sabes o sospechas de un caso de trata de personas, la mejor forma de ayudar es denunciando este delito. Haz una denuncia presencial en la comisaría o Fiscalía más cercana o llamando de manera gratuita, anónima y confidencial a la Línea 1818 del Ministerio del Interior. También puedes hacerlo de forma virtual vía web haciendo clic aquí.

Para recibir orientación, asesoría y apoyo en este proceso, puedes comunicarte con el Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial (CALP) de CHS Alternativo, escribiendo a atencion@chsalternativo.org o llamando al 945 092 929.

La trata de personas es explotación humana. ¡Reconócela y véncela! Desde CHS Alternativo, USAID y RPP, la combatimos.