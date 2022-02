Astrónomos encuentran un tercer planeta en el sistema de la estrella más cercana al Sol. | Fuente: ESO

Próxima Centauri, es una enana roja (un tipo de estrella abundante en el universo) ubicada a solo 4,25 años luz de la Tierra, y según una última investigación puede albergar un tercer planeta.

Los astrónomos han detectado un candidato a planeta alrededor de Próxima Centauri, que se suma a los dos planetas previamente descubiertos alrededor de una estrella, que, técnicamente, durará más que nuestro Sol.

El astrónomo João Faria de Instituto de Astrofísica y Ciencias Espaciales de Portugal, es el autor del nuevo artículo, el cual fue publicado en Astronomy & Astrophysics.

Un nuevo mundo por estudiar

Proxima d, el nombre del exoplaneta, no fue nada fácil de encontrar debido a su masa excepcionalmente baja. Posee una cuarta parte de la masa de la Tierra, es el más ligero de los tres planetas ya encontrados y también el planeta con menor masa jamás encontrado por los astrónomos.

"El descubrimiento de planetas de baja masa en múltiples sistemas como este se suma a la imagen general de que este tipo de planetas son probablemente los más comunes en nuestra galaxia y también bastante comunes alrededor de estrellas [enanas rojas] como Próxima [Centauri]", dijo Faria, según Gizmodo.

Para realizar la detección se utilizó la herramienta Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations (ESPRESSO), el cual está adjunto al Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile.

