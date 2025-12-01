Cometa 3I/ATLAS: ¿cuándo alcanzará su punto más cercano a la Tierra y a qué distancia?

El cometa interestelar 3I/ATLAS registrará en diciembre su máximo acercamiento la Tierra. Pese a ello, hay que recordar que no representa un riesgo para nuestro planeta.

Empieza el conteo regresivo. Diciembre es un mes clave en las investigaciones que las agencias espaciales realizan al cometa interestelar 3I/ATLAS, dado que alcanzará su tránsito más cercano a la Tierra. ¿Cuándo será y en qué distancia llegará a estar de nuestro planeta? Conoce los detalles a continuación.

¿Cuándo estará cerca el cometa 3I/ATLAS de la Tierra?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (también conocida como NASA) dio a conocer que este objeto celeste llegará a su punto de aproximación más cercana a la Tierra el viernes 19 de diciembre, en lo que representa una oportunidad inmejorable para su observación y estudio.

La entidad espacial del gobierno de Estados Unidos reveló que el objeto se encontrará a 274 millones de kilómetros (170 millones de millas), lo cual representa casi el doble de la distancia entre la Tierra y el Sol. En tanto, las naves espaciales de la NASA seguirán observando al cometa interestelar mientras este viaja por el Sistema Solar.

Según información del ‘Comet Observation Database’, el cometa 3I/ATLAS podrá ser visualizado en la constelación Virgo el 19 de diciembre -su ascensión recta actual es 12h 00m 46s con una declinación de +00° 31’24”, según las coordinadas reportadas-.