Cometa 3I/ATLAS: ¿cuándo alcanzará su punto más cercano a la Tierra y a qué distancia?

NASA recuerda la fecha que el cometa 3I/ATLAS tendrá su punto de mayor cercanía a la Tierra.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El cometa interestelar 3I/ATLAS registrará en diciembre su máximo acercamiento la Tierra. Pese a ello, hay que recordar que no representa un riesgo para nuestro planeta.

Empieza el conteo regresivo. Diciembre es un mes clave en las investigaciones que las agencias espaciales realizan al cometa interestelar 3I/ATLAS, dado que alcanzará su tránsito más cercano a la Tierra. ¿Cuándo será y en qué distancia llegará a estar de nuestro planeta? Conoce los detalles a continuación.

¿Cuándo estará cerca el cometa 3I/ATLAS de la Tierra?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (también conocida como NASA) dio a conocer que este objeto celeste llegará a su punto de aproximación más cercana a la Tierra el viernes 19 de diciembre, en lo que representa una oportunidad inmejorable para su observación y estudio.

La entidad espacial del gobierno de Estados Unidos reveló que el objeto se encontrará a 274 millones de kilómetros (170 millones de millas), lo cual representa casi el doble de la distancia entre la Tierra y el Sol. En tanto, las naves espaciales de la NASA seguirán observando al cometa interestelar mientras este viaja por el Sistema Solar.

Según información del ‘Comet Observation Database’, el cometa 3I/ATLAS podrá ser visualizado en la constelación Virgo el 19 de diciembre -su ascensión recta actual es 12h 00m 46s con una declinación de +00° 31’24”, según las coordinadas reportadas-.

La imagen que el telescopio espacial Hubble de la NASA captó del cometa interestelar 3I/ATLAS el 21 de julio de 2025
La imagen que el telescopio espacial Hubble de la NASA captó del cometa interestelar 3I/ATLAS el 21 de julio de 2025 | Fuente: NASA

¿Qué es el cometa 3I/ATLAS y de dónde viene su nombre?

Este cuerpo celeste es un cometa que fue detectado el 1 de julio del 2025 por el equipo de los sondeos de ATLAS. Su nombre es complementado por el 3I al ser el tercer objeto interestelar descubierto por NASA, lo cual significa que su origen proviene fuera de nuestro sistema solar.


¿El cometa 3I/ATLAS representará un peligro para la Tierra?

Cabe resaltar que la NASA informa que, si bien este cuerpo celeste tiene una trayectoria dentro de nuestro sistema solar, no tiene una dirección rumbo a la Tierra. Su punto más cercano, según estimaciones de agencias espaciales, no será a más de 1,8 ua (es decir, unos 270 millones de kilómetros) de nuestro planeta.

Cometa 3I/ATLAS NASA 3I/ATLAS

