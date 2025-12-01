Cometa 3I/ATLAS: ¿cuándo alcanzará su punto más cercano a la Tierra y a qué distancia?

Empieza el conteo regresivo. Diciembre es un mes clave en las investigaciones que las agencias espaciales realizan al cometa interestelar 3I/ATLAS, dado que alcanzará su tránsito más cercano a la Tierra. ¿Cuándo será y en qué distancia llegará a estar de nuestro planeta? Conoce los detalles a continuación.
¿Cuándo estará cerca el cometa 3I/ATLAS de la Tierra?
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (también conocida como NASA) dio a conocer que este objeto celeste llegará a su punto de aproximación más cercana a la Tierra el viernes 19 de diciembre, en lo que representa una oportunidad inmejorable para su observación y estudio.
La entidad espacial del gobierno de Estados Unidos reveló que el objeto se encontrará a 274 millones de kilómetros (170 millones de millas), lo cual representa casi el doble de la distancia entre la Tierra y el Sol. En tanto, las naves espaciales de la NASA seguirán observando al cometa interestelar mientras este viaja por el Sistema Solar.
Según información del ‘Comet Observation Database’, el cometa 3I/ATLAS podrá ser visualizado en la constelación Virgo el 19 de diciembre -su ascensión recta actual es 12h 00m 46s con una declinación de +00° 31’24”, según las coordinadas reportadas-.