Cometa 3I/ATLAS alcanzará este viernes 19 su punto más cercano a la Tierra: ¿A qué hora y cómo ver su trayectoria en vivo?

Este viernes 19 de diciembre, el cometa interestelar 3I/ATLAS registrará su máxima acercamiento a la Tierra, sin representar peligro para el planeta. El evento astronómico podrá verse con telescopios y también de manera online.

La trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS lo situará este viernes 19 de diciembre en su punto más cercano a la Tierra, en lo que será una fecha especial para la comunidad científica. Si bien la proximidad del objeto celeste no representa un peligro para nuestro planeta, su paso ayudará al estudio de su peculiar composición.

► Cometa 3I/ATLAS: ¿Por qué la NASA y agencias activaron sus protocolos de defensa planetaria ante su cercanía?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) dio a conocer que el cometa 3I/ATLAS se posicionará ese día a unas 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros), lo cual equivale al doble de la distancia que separa la Tierra del Sol.

Durante esta fecha clave para la ciencia, la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN, por sus siglas en inglés) activó una serie de protocolo de defensa planetaria durante su paso. Además, telescopios espaciales como el James Webb y Hubble, el satélite Tess, la misión Mars Express y otros utilizarán sus instrumentos para analizar las características del 3I/ATLAS.

¿A qué hora será la aproximación del cometa 3I/ATLAS a la Tierra?

La NASA confirmó que el cometa 3I/ATLAS podrá ser vista desde nuestro planeta si se cumplen una serie de condiciones (que haya cielos despejados y baja contaminación lumínica). Además, según dicha agencial espacial, la franja horaria para apreciar el paso de este objeto interestelar será entre las 4:00 a 6:00 (GMT u Hora Media de Greenwich), siendo las 6:00 su punto de mayor aproximación.

Conoce a continuación los horarios de diferentes países para ver el paso del cometa 3I/ATLAS en su punto de más proximidad: