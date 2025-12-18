Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cometa 3I/ATLAS alcanzará este viernes 19 su punto más cercano a la Tierra: ¿A qué hora y cómo ver su trayectoria en vivo?

Horario y cómo ver en directo el máximo acercamiento del cometa 3I/ATLAS a la Tierra este 19 de diciembre
Horario y cómo ver en directo el máximo acercamiento del cometa 3I/ATLAS a la Tierra este 19 de diciembre | Fuente: NASA
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Este viernes 19 de diciembre, el cometa interestelar 3I/ATLAS registrará su máxima acercamiento a la Tierra, sin representar peligro para el planeta. El evento astronómico podrá verse con telescopios y también de manera online.

La trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS lo situará este viernes 19 de diciembre en su punto más cercano a la Tierra, en lo que será una fecha especial para la comunidad científica. Si bien la proximidad del objeto celeste no representa un peligro para nuestro planeta, su paso ayudará al estudio de su peculiar composición.

Cometa 3I/ATLAS: ¿Por qué la NASA y agencias activaron sus protocolos de defensa planetaria ante su cercanía?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) dio a conocer que el cometa 3I/ATLAS se posicionará ese día a unas 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros), lo cual equivale al doble de la distancia que separa la Tierra del Sol.

Durante esta fecha clave para la ciencia, la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN, por sus siglas en inglés) activó una serie de protocolo de defensa planetaria durante su paso. Además, telescopios espaciales como el James Webb y Hubble, el satélite Tess, la misión Mars Express y otros utilizarán sus instrumentos para analizar las características del 3I/ATLAS.

¿A qué hora será la aproximación del cometa 3I/ATLAS a la Tierra?

La NASA confirmó que el cometa 3I/ATLAS podrá ser vista desde nuestro planeta si se cumplen una serie de condiciones (que haya cielos despejados y baja contaminación lumínica). Además, según dicha agencial espacial, la franja horaria para apreciar el paso de este objeto interestelar será entre las 4:00 a 6:00 (GMT u Hora Media de Greenwich), siendo las 6:00 su punto de mayor aproximación.

Conoce a continuación los horarios de diferentes países para ver el paso del cometa 3I/ATLAS en su punto de más proximidad:

  • El punto de mayor aproximación del cometa 3I/ATLAS a la Tierra desde Perú, Colombia y Ecuador iniciará a la 1:00 a.m. (hora local)
  • El punto de mayor aproximación del cometa 3I/ATLAS a la Tierra desde Bolivia y Venezuela iniciará a las 2:00 a.m. (hora local)
  • El punto de mayor aproximación del cometa 3I/ATLAS a la Tierra desde Chile, Paraguay, Brasil, Argentina, y Uruguay a las 3:00 a.m. (hora local)
  • El punto de mayor aproximación del cometa 3I/ATLAS a la Tierra desde México, Costa Rica y Honduras será a las 00:00 a.m. (hora local)
  • El punto de mayor aproximación del cometa 3I/ATLAS a la Tierra desde España, Francia, Italia y Alemania 07:00 a.m. (hora local)
El cometa 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano a la Tierra este viernes 19 de diciembre.
El cometa 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano a la Tierra este viernes 19 de diciembre. | Fuente: NASA

¿Dónde ver la proximidad del cometa 3I/ATLAS en vivo?

El Proyecto Telescopio Virtual se encargará de retransmitir de manera gratuita la cercanía del cometa interestelar 3I/ATLAS a la Tierra y que contará con comentarios del astrofísico Gianluca Masi.

Durante su emisión, se exhibirán imágenes en tiempo real del objeto celeste durante el entorno del máximo acercamiento a la Tierra. Para ver la transmisión EN VIVO y DIRECTO haz clic aquí.

Características peculiares del cometa 3I/ATLAS

Descubierto el 1 de julio, cuando estaba ya en la órbita de Júpiter, 3I/ATLAS se formó en otro sistema solar y, de alguna manera, fue expulsado al espacio interesterlar. Luego de un viaje de millones de años ha llegado a nuestro sistema.

Este es el tercer objeto interestelar conocido que se ha observado: el primero fue 'Oumuamua, descubierto en 2017 y después 2I/Borisov, en 2019. Todos ellos contienen pistas sobre la formación de otros mundos mucho más allá de nuestro sistema solar.

Además, registraba velocidades atípicas de un cometa. Atraído por la gravedad del Sol, su velocidad aumentó como se esperaba, alcanzando los 246.000 kilómetros por hora (153.000 millas por hora) en el perihelio, su aproximación más cercana al Sol. Ahora, mientras se aleja del sol, su velocidad va disminuyendo. Al retirarse del Sistema Solar, volverá a tener la misma velocidad con la que entró.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Cometa 3I/ATLAS 3I/ATLAS NASA Nasa en vivo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Espacio

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA