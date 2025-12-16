Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cometa 3I/ATLAS: ¿Por qué la NASA y agencias espaciales activaron ejercicios de defensa planetaria?

Todo sobre los ejercicios de defensa planetaria activada por la coalición IAWN ante el acercamiento del cometa 3I/ATLAS a la Tierra
Todo sobre los ejercicios de defensa planetaria activada por la coalición IAWN ante el acercamiento del cometa 3I/ATLAS a la Tierra | Fuente: NAS
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Diferentes agencias espaciales -entre ellas la NASA- simularán la detección y monitoreo de una amenaza espacial, por lo cual el cometa interestelar 3I/ATLAS es su objeto de estudio hasta enero del 2026.

El 19 de diciembre será una fecha especial para la comunidad científica debido a que el cometa interestelar 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano a la Tierra. Ante ello, la NASA y una coalición de agencias espaciales internacionales activaron simulacros de defensa planetaria con el fin de ensayar una posible reacción ante una hipotética amenaza espacial. ¿Qué se sabe de estas pruebas? Conoce los detalles.

El cometa 3I/ATLAS estará cerca de la Tierra este 19 de diciembre: ¿Qué pasará con el objeto interestelar?

¿Qué distancia tendrá el cometa 3I/ATLAS de la Tierra este 19 de diciembre y qué riesgos podría haber?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (también conocida como NASA) detalló que el objeto celeste -el tercero proveniente fuera de nuestro Sistema Solar- alcanzará su punto de distancia más cercano a la Tierra este viernes 19 de diciembre, a unos 270 millones de kilómetros (170 millones de millas) de distancia.

Pese a su máximo acercamiento a la Tierra (perigeo), el cometa 3I/ATLAS no tiene una trayectoria directa a la Tierra, por lo cual no implicará ningún riesgo o afectación. Más bien, representa una oportunidad inmejorable para su observación y estudio.

Cometa interstelar 3I/ATLAS
Cometa interstelar 3I/ATLAS | Fuente: NASA

Activación de protocolos de defensa planetaria ante el paso del Cometa 3I/ATLAS

La Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN, por sus siglas en inglés), coalición de expertos espaciales -con la participación de la NASA, la ESA (Agencia Espacial Europea en español) y más de 23 naciones- dio a conocer que ha implementado uno de los más ambiciosos ejercicios de defensa planetario por el paso del cometa 3I/ATLAS, el cual empezó desde el 27 de noviembre y se prolongará hasta el 27 de enero del 2027.

Para este ejercicio participan 80 observatorios e implica la intervención de un equipo de científicos especializados en cometas y asteroides, quienes no solo investigarán la trayectoria de 3I/ATLAS, sino que también ayudará a crear un manual de actuación que sirva para rastrear y analizar hipotéticos objetos espaciales peligrosos para nuestro planeta en el futuro.

Además, se realizó una triangulación masiva de datos obtenidos por instrumentos como el Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA; simultáneamente la ESA afinó sus previsiones y rastreo de la posición del objeto celeste a través del análisis de datos de telescopios terrestres en Hawái, Australia y Chile; a su vez, se combinan estas observaciones con los datos de las sondas espaciales como ExoMars Trace Gas Orbiter y Juice.


Director de ESA reveló que “saben muy bien lo que pasa” con el cometa 3I/ATLAS

 Josef Aschbacher, director de la Agencia Espacial Europea, se refirió a las especulaciones sobre el origen y composición del cometa 3I/ATLAS. En diálogo con la agencia Europa Press, confirmó que “no es alienígena”, como indicaban diferentes teorías conspirativas

“Es un cometa que se mueve a muy alta velocidad y está pasando por nuestro sistema solar. Lo hemos medido, lo estamos observando y sabemos muy bien lo que pasa”, aseguró Aschbacher.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Cometa 3I/ATLAS 3I/ATLAS NASA

RPP TV

En Vivo

Más sobre Espacio

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA