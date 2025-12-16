Cometa 3I/ATLAS: ¿Por qué la NASA y agencias espaciales activaron ejercicios de defensa planetaria?

Cometa interstelar 3I/ATLAS | Fuente: NASA

Activación de protocolos de defensa planetaria ante el paso del Cometa 3I/ATLAS

La Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN, por sus siglas en inglés), coalición de expertos espaciales -con la participación de la NASA, la ESA (Agencia Espacial Europea en español) y más de 23 naciones- dio a conocer que ha implementado uno de los más ambiciosos ejercicios de defensa planetario por el paso del cometa 3I/ATLAS, el cual empezó desde el 27 de noviembre y se prolongará hasta el 27 de enero del 2027.

Para este ejercicio participan 80 observatorios e implica la intervención de un equipo de científicos especializados en cometas y asteroides, quienes no solo investigarán la trayectoria de 3I/ATLAS, sino que también ayudará a crear un manual de actuación que sirva para rastrear y analizar hipotéticos objetos espaciales peligrosos para nuestro planeta en el futuro.

Además, se realizó una triangulación masiva de datos obtenidos por instrumentos como el Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA; simultáneamente la ESA afinó sus previsiones y rastreo de la posición del objeto celeste a través del análisis de datos de telescopios terrestres en Hawái, Australia y Chile; a su vez, se combinan estas observaciones con los datos de las sondas espaciales como ExoMars Trace Gas Orbiter y Juice.

Director de ESA reveló que “saben muy bien lo que pasa” con el cometa 3I/ATLAS

Josef Aschbacher, director de la Agencia Espacial Europea, se refirió a las especulaciones sobre el origen y composición del cometa 3I/ATLAS. En diálogo con la agencia Europa Press, confirmó que “no es alienígena”, como indicaban diferentes teorías conspirativas

“Es un cometa que se mueve a muy alta velocidad y está pasando por nuestro sistema solar. Lo hemos medido, lo estamos observando y sabemos muy bien lo que pasa”, aseguró Aschbacher.