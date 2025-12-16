Cometa 3I/ATLAS: ¿Por qué la NASA y agencias espaciales activaron ejercicios de defensa planetaria?

El 19 de diciembre será una fecha especial para la comunidad científica debido a que el cometa interestelar 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano a la Tierra. Ante ello, la NASA y una coalición de agencias espaciales internacionales activaron simulacros de defensa planetaria con el fin de ensayar una posible reacción ante una hipotética amenaza espacial. ¿Qué se sabe de estas pruebas? Conoce los detalles.
¿Qué distancia tendrá el cometa 3I/ATLAS de la Tierra este 19 de diciembre y qué riesgos podría haber?
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (también conocida como NASA) detalló que el objeto celeste -el tercero proveniente fuera de nuestro Sistema Solar- alcanzará su punto de distancia más cercano a la Tierra este viernes 19 de diciembre, a unos 270 millones de kilómetros (170 millones de millas) de distancia.
Pese a su máximo acercamiento a la Tierra (perigeo), el cometa 3I/ATLAS no tiene una trayectoria directa a la Tierra, por lo cual no implicará ningún riesgo o afectación. Más bien, representa una oportunidad inmejorable para su observación y estudio.