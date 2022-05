El eclipse lunar brindó uno de los mejores momentos para una de las cámaras del Observatorio Gemini en Hawái la permitirle captar la Vía Láctea.

La cámara All-Sky del observatorio fue testigo cómo el eclipse lunar permitió que el Sol, la Tierra y Luna se alinearan y brindaran una imagen lo suficientemente oscura como para mirar los confines de la galaxia.

The All-sky camera at @GeminiObs South got a pretty good view of the Lunar eclipse last night! Note the very sharp decrease in brightness between 12-17 seconds! #discovertogether #Eclipse #EclipseLunar #Eclipse2022 @NOIRLabAstro @NOIRLabAstroES pic.twitter.com/raOZFa9RyT

Sin embargo, no fue necesario para todos tener un telescopio para mirar el resto del espacio.

Varios fotógrafos publicaron las imágenes que capturaron del espectacular evento, y un fotógrafo canadiense incluso obtuvo un panorama espectacular de la Vía Láctea y la aurora boreal en una sola toma.