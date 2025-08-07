Últimas Noticias
Luna de Esturión en el cielo peruano: cuándo, a qué hora y cómo verla este fin de semana

El cielo peruano será escenario de uno de los momentos astronómicos más esperados del mes
El cielo peruano será escenario de uno de los momentos astronómicos más esperados del mes
Carlos Rodríguez

por Carlos Rodríguez

·

Un evento astronómico captará la atención de quienes observen el cielo este fin de semana. Visible desde diversas regiones del país, este fenómeno marcará uno de los momentos más destacados del calendario lunar de agosto.

El calendario astronómico de agosto nos ofrece uno de los fenómenos más esperados del mes: la Luna llena. Este evento marca el momento en que la cara visible de nuestro único satélite natural se encuentra completamente iluminada por el Sol.

Aunque es un fenómeno regular que ocurre cada 29,5 días, cada plenilunio tiene un contexto particular. En esta ocasión, se le conoce como la Luna del Esturión.

Este nombre tiene raíces en las tradiciones de los pueblos originarios del norte de América, quienes notaban que durante este periodo era más fácil capturar esturiones. Aunque la relación es cultural y no astronómica, el término se mantiene en los calendarios lunares modernos como una forma de identificar cada luna llena del año.

¿Cuándo y cómo se podrá ver la Luna de Esturión en el Perú?

En el Perú, esta Luna llena podrá observarse sin necesidad de instrumentos astronómicos, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Según las proyecciones, el fenómeno alcanzará su punto máximo este 9 de agosto a las 2:55 a.m., hora peruana, cuando la Luna se ubique en dirección a la constelación Capricornus.

Se recomienda a quienes deseen observarla desde cualquier lugar del mundo alejarse de zonas con alta contaminación lumínica, como los centros urbanos. Los entornos rurales o con cielos despejados son ideales para disfrutar del evento a simple vista.

Aunque no es necesario, un telescopio puede enriquecer la experiencia al revelar más detalles del relieve lunar. Para quienes estén interesados en capturar el momento en fotografía, una configuración de exposición prolongada puede dar mejores resultados.

Una oportunidad para reconectar con el cielo

Este tipo de eventos, si bien predecibles, siguen generando interés por su capacidad de conectar la vida cotidiana con los ciclos naturales del cielo. La Luna del Esturión será una oportunidad más para mirar hacia arriba, al menos por unos minutos, y observar un fenómeno que acompaña a la humanidad desde tiempos remotos.

Tags
Luna Cielo Luna de Esturión Astronomía Cielo peruano

