Increíble récord de velocidad: China logra que vehículo de una tonelada acelere de 0 a 700 km/h en 2 segundos [VIDEO]

Investigadores de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China han logrado acelerar un vehículo de prueba de una tonelada de 0 a 700 kilómetros por hora en apenas dos segundos, utilizando un sistema de propulsión electromagnética superconductor en una pista de levitación magnética de 400 metros.

Esta hazaña, que establece un nuevo récord mundial para plataformas similares, fue seguida de una parada segura y representa el culmen de diez años de investigación, según informó la cadena estatal CCTV.

El avance supera retos en tecnologías como la propulsión electromagnética de ultraalta velocidad, la guía de levitación eléctrica, la inversión transitoria de almacenamiento de energía de alta potencia y los imanes superconductores de alto campo.

Esto convierte a China en un líder mundial en sistemas de levitación magnética de ultraalta velocidad, ofreciendo nuevas opciones para el transporte maglev en tubos de vacío y métodos innovadores para el lanzamiento asistido en la industria aeroespacial.



Avances técnicos y desafíos superados



El equipo de maglev de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa abordó varios desafíos clave durante el desarrollo de esta tecnología. La prueba, divulgada por CCTV, muestra una estructura similar a un chasis desplazándose a gran velocidad por la pista, envuelta en una nube de vapor, tras una aceleración casi instantánea y un frenado brusco al final del trazado.

Este logro proporciona nuevas opciones para el desarrollo futuro del transporte maglev en tubos al vacío, conocido como "hyperloop", y ofrece nuevos métodos y medios para la asistencia al lanzamiento aeroespacial y las pruebas experimentales, de acuerdo con el informe de CCTV.



CCTV apunta que las iteraciones (repeticiones múltiples) tecnológicas posteriores y las aplicaciones industriales de este avance impulsarán las industrias de la aviación, aeroespacial y transporte ferroviario en China.



Historia del desarrollo de la levitación magnética en China



El desarrollo de la levitación magnética ha recibido fuerte financiamiento por parte de las autoridades chinas desde 2004, cuando Shanghái inauguró una línea maglev de baja velocidad entre las afueras de la ciudad y el aeropuerto internacional de Pudong.



En septiembre de 2022, la Universidad Jiaotong de Chengdu, en Sichuan, probó con éxito un nuevo coche de levitación magnética en una autopista del este del país, donde el vehículo de 2,8 toneladas se mantuvo levitando a 35 milímetros de la superficie de la carretera.



China presentó en 2021 el tren de levitación magnética más rápido del mundo, con una velocidad de 600 kilómetros por hora, fabricado en Qingdao tras cinco años de investigación y desarrollo.