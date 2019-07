En primer lugar, Orion está destinada al programa Artemis, con el que EE.UU. tiene la intención de hacer que los astronautas vuelvan a la Luna en 2024. | Fuente: NASA

(Agencia N+1 / Víctor Román)Los especialistas de la NASA completaron el ensamblaje del módulo tripulado de la nave Orion y comenzaron a prepararlo para la conexión con el módulo de servicio fabricado por la Agencia Espacial Europea (ESA). La nave combinada, que consta de dos módulos, será usada durante la misión no tripulada Artemis-1. Esta nave entrará en órbita lunar para luego regresar a la Tierra.

Orion es una nave tripulada reutilizable desarrollada por NASA y ESA. Tiene capacidad para seis miembros tripulantes y está diseñada para mantener sus medios de vida durante tres semanas. En primer lugar, Orion está destinada al programa Artemis, con el que EE.UU. tiene la intención de hacer que los astronautas vuelvan a la Luna en 2024.

Ensamblaje



La capsula Orion consta de dos partes principales: un módulo de tripulación y un módulo de servicio. La ESA es responsable de crear el módulo de servicio, y una copia para la primera misión lunar ya se ha sido ensamblada y entregada a EE.UU. a finales de 2018. La creación del módulo habitable para el Artemis-1 fue realizada por especialistas de la NASA. En un evento en honor al 50 aniversario del alunizaje del Apolo 11, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, anunció que NASA había completado el ensamblaje del módulo de tripulación Orion.

Ahora los especialistas de la agencia espacial estadounidense prepararán ambos módulos para conectarlos y para instalar una pantalla térmica. Luego, en septiembre, la nave espacial ensamblada se enviará al Centro de la NASA en Brook Park en Ohio, donde se probará en una cámara de vacío.

Después de eso, Orion será devuelta al Centro Espacial Kennedy en Florida, donde los expertos llevarán a cabo las últimas inspecciones, reabastecerán el combustible y se prepararán para la instalación sobre el cohete Space Launch System (SLS).

Lanzamiento con cohetes privados



El primer vuelo circumlunar de Orion puede no tener lugar sobre un cohete SLS. Esto se debe a que es posible que el cohete no esté listo para junio de 2020. El jefe de la NASA, Jim Brydenstein, dijo que no quería posponer una vez más la fecha del primer lanzamiento del Orion, por lo que la agencia está considerando lanzar cohetes privados.

En ese escenario, la misión podría tener lugar en dos etapas. En una, la nave Orion sería lanzada a una órbita de la Tierra; y en la segunda, se podría lanzar un acelerador para que realice el viaje hacia la Luna. Después de eso, ambos módulos se conectarían y se procedería con la misión.

En los últimos meses distintas naciones están preparándose para llegar a la Luna. Rusia terminó hace poco un estudio psicológico de una misión lunar con el proyecto Sirius II, China lanzó y aterrizó hace poco su sonda Chang’e 4 y finalmente, esta mañana, la India ha lanzado su misión Chandrayaan-2.