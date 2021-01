Los lanzamientos de SpaceX han sido exitosos en eventos pasados y han consolidado a la empresa como la cabeza de la industria del internet satelital. | Fuente: SpaceX

SpaceX sigue en el camino de su despliegue de la constelación Starlink para brindar internet satelital en el mundo y ya está dejando todo listo para el primer lanzamiento del 2021.

Aunque inicialmente estaba previsto para el lunes 18 de enero, el mal tiempo ha hecho que este evento se retrase para el martes 19 a las 8:23 de la mañana (Hora EST/Perú).

Desde un cohete Falcon 9 lanzado desde el Centro Espacial Kennedy, la empresa espacial de Elon Musk buscará elevar 60 satélites de su proyecto Starlink en órbita. La misión es sumar miles para brindar mayor cobertura a más países.

Después del despegue, se espera que la primera etapa del Falcon 9 aterrice en el barco de aviones no tripulados "Simplemente lea las instrucciones" (sí, así se llama) en el Océano Atlántico. (La nave principal de aviones no tripulados de SpaceX, "Por supuesto que todavía te amo" -no bromeamos con los nombres-, está en mantenimiento antes de que vuelva al servicio).

Si tiene éxito, el aterrizaje marcará la recuperación 72 de un propulsor de primera etapa para el cohete con sede en California fabricante.

También se espera que SpaceX continúe con su tradición de recuperar el carenado de carga útil del Falcon 9, o cono de nariz, en este vuelo. La compañía tiene dos botes equipados con red, llamados GO Ms. Tree y GO Ms. Chief, que usa para enganchar los carenados cuando caen de regreso a la Tierra en dos piezas.

El cohete Falcon que lo impulsa realizará su octavo vuelo y se convertirá en el primero en la compañía en realizarlo. También marcará uno de los tiempos de respuesta más cortos de SpaceX entre vuelos, ya que este último voló hace poco más de un mes.

Hasta la fecha, SpaceX ha puesto en órbita más de 1000 satélites que transmiten Internet, en un esfuerzo por completar su constelación inicial planificada de 1440 naves espaciales. SpaceX ya ha comenzado a realizar pruebas beta de su servicio de Internet basado en el espacio, y la fase de prueba inicial ha demostrado que el servicio es confiable. Ya existen betas en EE. UU. y Canadá y próximamente habrá en Reino Unido.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.