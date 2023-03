Una albóndiga hecha de carne cultivada utilizando el ADN de un mamut lanudo extinto se presenta en el Museo de Ciencias NEMO. | Fuente: Vow

La compañía neerlandesa Vow ha fabricado la primera albóndiga realizada en base a carne de mamut.

La startup cultivó esta carne en laboratorio, donde utilizó información genética del animal extinto.

Carne extinta

Los científicos detrás de este innovador hito explicaron en Países Bajos cómo se produjo este “alimento”.

Primero, Vow recolectó la información genética del mamut extinto y completó su secuencia genética a partir de datos del pariente vivo más cercano: el elefante africano.

Posteriormente, los genes de mamut se insertaron en una célula de oveja. Luego estas células se extrajeron para sumergirlas en nutrientes y convertirlas en carne en los laboratorios.

Una vez realizada la carne, se fabricó la albóndiga gigante, la cual hasta la fecha no ha sido probada.

"Y no significa que no puedas comerla, pero debido a que esta proteína tiene literalmente 4.000 años, no la hemos visto en mucho, mucho tiempo", dijo el fundador de la empresa, Tim Noakesmith. "Significa que nos gustaría someterlo a pruebas muy rigurosas, como hacemos con cualquier producto que queremos lanzar al mercado. Y para este propósito, queríamos presentarlo al mundo más rápido y no necesariamente llevarlo de inmediato al mercado".

Planes a futuro

Aunque Vow no garantiza la seguridad de la carne de mamut, la startup eligió carne de un animal extinto para que la gente hablara, dijo Noakesmith.

Vow es una de varias empresas que fabrican carne cultivada en laboratorio. En los EE. UU., la Administración de Drogas y Alimentos aprobó la semana pasada el "material de células de pollo cultivadas " fabricado por la compañía GOOD Meat como seguro para el consumo humano. En noviembre, aprobó el pollo cultivado en laboratorio fabricado por Upside Foods.

La carne cultivada ha estado en desarrollo durante años. La primera hamburguesa del mundo cultivada en laboratorio se comió en 2013. Los primeros nuggets de pollo a base de células se aprobaron en Singapur en diciembre de 2020.

Los defensores de la carne cultivada en laboratorio dicen que puede ayudar a reducir las emisiones de metano y combatir el cambio climático.

