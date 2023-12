Una variante nunca vista de un virus infectó a un hombre en Chanchamayo en 2019

Una investigación ha revelado que una persona en Chanchamayo fue contagiada de un virus nunca antes visto y que le causó una enfermedad muy similar al del dengue y la malaria.

El estudio fue publicado en la revista Emerging Infectious Diseases del Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) y revela que este nuevo ‘flebovirus’ puede aún estar circulando por las selvas no solo del país, sino también de Sudamérica.

El caso

Lo primero que tenemos que saber es que, según el artículo, el caso data del 2019. La investigación ha sido publicada recientemente.

El 25 de junio de aquel año, un hombre de 20 años que trabajaba en construcción civil ingresó al Hospital Regional Docente de Medicina Tropical Julio César Demarini Caro, ubicado en Chanchamayo.

Él había presentado antecedentes de 2 días de evolución con fiebre, malestar general, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza generalizado y somnolencia. Llegó con una temperatura axilar de 39°C.

Los médicos sospecharon entonces que sería una enfermedad tropical como el dengue o la malaria. Sin embargo, las pruebas de laboratorio de sus muestras de sangre revelaron la presencia de una nueva variante del flebovirus.

Como tal, este tipo de virus es un patógeno transmitido por mosquitos que frecuentan animales comúnmente domesticados en África. Sin embargo, en el caso de Perú se encontró una variante llamada ‘Echarate’ que, según sus hipótesis, surgió mediante la recombinación genética de otros virus.

A tomar precauciones

Las conclusiones del estudio indican que es “probable” que la nueva variante del virus esté circulando en el centro del Perú.

“Debido a que los síntomas clínicos de la infección con esta variante también son característicos del dengue, la malaria y otras enfermedades infecciosas tropicales comunes en esta región, se necesita una biovigilancia continua del paciente con enfermedad febril (AFI) para detectar patógenos nuevos y emergentes para proteger la salud de la población y miembros del servicio estadounidense desplegados en zonas afectadas en Perú”, se lee.

Por el momento, aún son necesarias mayores investigaciones para conocer bien lo a este flebovirus. Quedan resolver algunas preguntas como qué tan común puede ser o saber qué especie podría estar actuando como reservorio natural del virus.

“Los estudios ecológicos son necesarios para determinar qué tan extendida está la nueva variante dentro de esta región, identificar posibles vectores y reservorios involucrados en su transmisión y apoyar la toma de decisiones para mantener a los miembros del servicio médicamente preparados y protegidos de amenazas a la salud y la seguridad tanto dentro como fuera de su deber”, finaliza.