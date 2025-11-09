Cartelera Cine en Lima y Perú hoy domingo 09 de noviembre

La colección Bluey en el Cine: Let's Play Chef incluye ocho episodios de las tres temporadas de la serie, ¡todos centrados en la diversión de la comida! La compilación repasará momentos memorables como Takeaway y Fancy Restaurant , y destacará las habilidades de Heeler en la cocina con episodios como Omelette y Duck Cake . ¡Cocinar nunca ha sido tan divertido!
Denji trabajaba como cazador de demonios para la yakuza, tratando de saldar la deuda que había heredado de sus padres, pero la yakuza lo traicionó y lo mató. Antes de perder el conocimiento, Pochita, el perro-demonio motosierra de Denji, hizo un trato con él y le salvó la vida. Así se fusionaron, creando al imparable Chainsaw Man. Ahora, en medio de una brutal guerra entre demonios, cazadores y enemigos secretos, una misteriosa chica llamada Reze irrumpe en su mundo y Denji se enfrenta a su batalla más mortífera, impulsado por el amor, en un mundo donde la supervivencia no conoce reglas.
En una operación de rescate sin precedentes, comandos de élite se infiltran en una embajada sitiada por terroristas para liberar a decenas de rehenes, enfrentando un desafío que pondrá a prueba su valentía y humanidad.
Se trata de una nueva historia de acción y suspenso que hace honor al legado del DEPREDADOR. Un joven Depredador, desterrado de su clan, deberá enfrentarse a su mayor desafío: sobrevivir solo y recuperar su honor. Pero cuando una inesperada aliada —una humana androide llamada Thia (Elle Fanning)— cruza su camino, ambos unirán fuerzas en una misión imposible: enfrentarse a un enemigo capaz de cazar incluso a los cazadores. Entre traiciones, criaturas letales y batallas por la supervivencia, este Depredador descubrirá que el verdadero combate no está en la sangre… sino en lo que significa ser digno de su nombre.
Jesús juró nunca más volver a correr… hasta que su familia estuvo en riesgo. Cuando una deuda amenaza con quitarles todo, un joven mecánico regresa al mundo de las carreras de motocarros, que lo marcó para siempre. Entre sabotajes y amores y rivales del pasado, tendrá que decidir hasta dónde está dispuesto a arriesgar. ¿Puede una carrera cambiarlo todo?
A finales del siglo XIX, un niño misterioso llega a un pueblo andino y provoca un milagro: su sangre hace florecer los cultivos. Pero el sacerdote Nicanor descubre el terrible precio de ese don: para mantenerlo con vida, debe alimentarse de sangre humana. El milagro pronto se convertirá en una maldición.
Camila, una influencer obsesionada con la fama es secuestrada y obligada a transmitir en vivo su propio aislamiento, mientras una audiencia anónima decide su destino. Atrapada en La Habitación Negra, enfrentará desafíos humillantes y pruebas extremas que pondrán a prueba su voluntad y su identidad. Lo que parece un cruel juego se revela como parte de un espectáculo aún más macabro, donde la fama tiene un precio y el entretenimiento no conoce límites.
En un rincón olvidado del campo, una mujer lucha contra sus demonios: acepta la exclusión, pero desea pertenecer, anhela la libertad, pero se siente atrapada, anhela la vida familiar, pero quiere quemar toda la casa. Con una sorprendente libertad por parte de su familia para su comportamiento cada vez más errático, se siente cada vez más sofocada y reprimida. La maternidad, la feminidad, la banalidad del amor, los terrores del deseo, la brutalidad de otra persona que lleva tu corazón para siempre.
El Mago de Oz (The Wizard of Oz) nos ha reunido de generación en generación, a chicos y grandes, a familias enteras y amigos. El deslumbrante mundo de Oz nos envuelve en su magia de aventuras acompañadas de canciones maravillosas, es un sueño hecho realidad con bosques encantados, espantapájaros que bailan y leones que cantan.
Secuela de "Black Phone". El Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte.
El adolescente Marty McFly es amigo de Doc, un científico al que todos toman por loco. Cuando Doc crea una máquina para viajar en el tiempo, un error fortuito hace que Marty llegue a 1955, año en el que sus futuros padres aún no se habían conocido. Después de impedir su primer encuentro, deberá conseguir que se conozcan y se casen; de lo contrario, su existencia no sería posible.
Un lobo y un puma forman equipo cuando un meteorito desata un virus que convierte a los animales del zoo en zombis. Unen fuerzas con otros supervivientes para rescatar el zoo e impedir que el trastornado líder mutante propague el virus.
Cuando Papá Noel se pone enfermo, la Navidad se cancela en Bahía Aventura, el alcalde Humdinger va al Polo Norte para llevarse todos los regalos para él. Rubble y el resto de la Patrulla Canina tendrán que hacer un sacrificio para evitar que el alcalde Humdinger arruine la Navidad.
“TRON: Ares” sigue a un programa altamente sofisticado, Ares, que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una misión peligrosa, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de I.A.
Basada en el exitoso libro de Colleen Hoover, presenta al público a Morgan Grant (Allison Williams) y a su hija Clara (Mckenna Grace) mientras enfrentan las secuelas de un devastador accidente que revela una traición impactante. La historia las lleva a confrontar secretos familiares, redefinir el amor y redescubrirse mutuamente. A PESAR DE TI es una historia de crecimiento, resiliencia y autodescubrimiento tras una tragedia, protagonizada también por Dave Franco y Mason Thames, junto a Scott Eastwood y Willa Fitzgerald.
En su vuelo inaugural e intercontinental, el lujoso A380 es secuestrado por terroristas. Durante el vuelo, los criminales están dispuestos a matar a todos para cobrar un rescate de 500 millones de dólares y tirarse en paracaídas. Pero no se imaginaron que en el vuelo un experto en seguridad internacional decide enfrentarlos, sin saber que su hija y su exesposa también están abordo. Volando a 10,000 metros de altura, sin piloto y copiloto, con los motores en llamas, con el fuselaje dañado y sin escotillas; el avión está cayendo y el pánico se apodera entre los pasajeros. El tiempo se acaba… La cuenta regresiva ha comenzado…
La joven Bella Swan (Kristen Stewart) siempre fue una chica muy diferente ya en sus años de niña en Phoenix. Cuando su madre se volvió a casar, la mandó a vivir con su padre a la pequeña y lluviosa ciudad de Forks, Washington, una población sin ningún aliciente para Bella. Pero entonces conoce en el instituto al misterioso y atractivo Edward Cullen (Robert Pattinson), un joven distinto a los demás que esconde un secreto
En Good Fortune, Ansari interpreta a un tipo con mala suerte que está haciendo mil trabajos diferentes. Su amigo (interpretado por Seth Rogen), que vive en las colinas de Hollywood, lo llama para que le haga algunos arreglos: instalar una pista de baile estilo disco, arreglar la calefacción de la pileta, etc. Un ángel del Valle, interpretado por Keanu Reeves, provoca que la vida del personaje rico de Rogen se intercambie con la de Ansari, por lo que este último pasa a vivir la vida del primero.
El Cuerpo de Cazadores de Demonios se enfrenta a los Doce Kizuki restantes antes de enfrentarse a Muzan en el Castillo del Infinito para derrotarlo de una vez por todas.
Un hombre pone en el dedo de una mujer muerta, como broma, un anillo de compromiso. Pero lo que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como "prometida".
El Conjuro: Último Ritos ofrece otro emocionante capítulo del icónico universo cinematográfico de El Conjuro, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una adición poderosa y escalofriante a la franquicia que rompe récords en taquilla global.
Aquiles, un niño ashaninka de nueve años, es secuestrado de su aldea por Sendero Luminoso y, forzado a convivir y crecer dentro del movimiento terrorista, sobrevive impulsado por su obsesión de fugar y encontrar a su padre.
Tras la muerte de un familiar, Todd se muda con su perro Indy a una antigua granja rural —supuestamente embrujada— que perteneció a su abuelo. Aunque Todd ignora las advertencias, Indy comienza a percibir presencias sobrenaturales invisibles para los humanos. Al no poder comunicarse verbalmente, Indy debe enfrentarse a estas fuerzas malignas para proteger a quien ama
Cuando un joven llamado Juan busca ayuda para apoyar a su familia, se encuentra con un hombre que cambiará su vida: Jesús. Juan busca comprobar si Jesús es el salvador prometido, del que su madre le había hablado desde niño; y junto a su hermano y sus primos, vivirá mil aventuras ayudando a la gente y conociendo a singulares personajes como Juan el Bautista o María Magdalena Esta conmovedora película animada recorre la vida, muerte y resurrección de Jesús, contada a través de los ojos del apóstol más joven de todos, Juan.
Combinando comedia y terror, la película es una versión atrevida e inesperada del famoso cuento, vista a través de los ojos de Elvira, la hermanastra de Cenicienta. La sangrienta película sigue a Elvira en su lucha por competir con su increíblemente bella hermanastra en un reino donde la belleza es un negocio brutal. Elvira hará todo lo posible por atraer la atención del príncipe
Los ciudadanos de la lujosa localidad en Seúl, comienzan a experimentar síntomas inusuales y aterradores, convirtiéndose en criaturas inhumanas, y sólo unos pocos supervivientes tienen la posibilidad de salir con vida.