Nicole Zignago sorprende al revelar relación con una artista internacional: "Me gusta contarlo sin prejuicio"

Nicole Zignago contó que mantiene una relación sentimental con una artista extranjera.
Nicole Zignago contó que mantiene una relación sentimental con una artista extranjera. | Fuente: Instagram (nic_)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La cantante e hija de Gian Marco aseguró que "no está soltera" y contó que tiene una pareja de su mismo rubro. "Lo mantenemos en privado", expresó Nicole Zignago.

Nicole Zignago confiesa que tiene pareja. La cantante —e hija del reconocido músico peruano Gian Marco— habló abiertamente sobre su situación sentimental y reveló que tiene un romance con una artista extranjera.

Fue durante una entrevista con el actor Gabriel Calvo, en su podcast A la cocina TV, que la intérprete de Te quiero y 7 Letras fue consultada sobre su supuesta soltería, algo que negó confirmando que ya inició una relación. "No estoy soltera. Es la primera vez que lo digo", comenzó diciendo Nicole, quien radica en Estados Unidos.

En ese sentido, la compositora y nominada al Latín Grammy señaló no tener problema en afirmar que ya tiene nueva pareja, luego de su relación de tres años con la futbolista mexicana Fernanda Piña, la cual terminó, según reveló la propia Zignago, en "buenos términos" en diciembre de 2023. "Estuve con novia un ratito largo", comentó.

Ahora, la cantante de música pop y balada remarcó que está "muy emocionada" por cómo está avanzando la relación con su nueva pareja a quien prefiere mantener en secreto.

"Estoy emocionada, y me gusta contarlo sin ningún prejuicio. Me siento en mi prime de la vida. Siempre dije que no estaría con un músico, pero me encanta. Lo mantenemos muy privado, no somos de demostrarlo mucho. Nos entendemos un montón", expresó.

Nicole Zignago es hija del reconocido cantante peruano Gian Marco.
Nicole Zignago es hija del reconocido cantante peruano Gian Marco. | Fuente: Instagram

Nicole Zignago contó que perdió seguidores al revelar su homosexualidad

En otro momento, Nicole Zignago contó que perdió miles de seguidores cuando reveló su homosexualidad. Del mismo modo, mencionó no dar importancia a los comentarios en redes sociales ni a los mensajes que buscan atacarla.

"Cuando salí del closet me dejaron de seguir 150 mil personas (..) La gente es muy homofóbica. De verdad que en redes no me tiran tanto 'hate'. Yo creo que, mientras más conocido te haces, más 'hate' vas a recibir. Estoy lista para eso y para todo", sostuvo.

Seguidamente, señaló que su personalidad "nostálgica" siempre la ayudó con su creatividad para componer y hacer música. Además, recordó que su madre siempre le decía que parecía una "chiqui-vieja".

"Obvio (que mis relaciones me dan material). Siempre he sido una persona muy nostálgica. Mi mamá me decía que parecía una chiqui vieja, que de todo lloraba. Te encanta estar con los grandes. Siempre he tenido un alma grande como nostálgica. Siempre he sido una persona nostálgica y lo seguiré siendo hasta el día que me muera. Mi creatividad lo ejercía desde la nostalgia y tristeza desde hace mucho tiempo", explicó.

Nicole Zignago mantuvo una relación de tres años con la futbolista mexicana Fernanda Piña.
Nicole Zignago mantuvo una relación de tres años con la futbolista mexicana Fernanda Piña. | Fuente: Instagram

Nicole Zignago no pudo conseguir el Latin Grammy 2025

Nicole Zignago no pudo conseguir el Latin Grammy 2025. La cantante peruana estuvo nominada en la categoría Mejor Canción Pop con su tema Te quiero. La hija de Gian Marco compitió con: CA7RIEL & Paco Amoroso (El día del amigo), Andrés Cepeda (Bogotá), Yami Safdie & Camilo (Querida yo) y Shakira (Soltera).

En efecto, la compositora nacional fue nominada nuevamente en la última edición de los Latin Grammy llevada a cabo en una ceremonia el último 13 de noviembre en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

Sin embargo, la categoría fue otorgada finalmente al grupo CA7RIEL & Paco Amoroso con su canción El día del amigo. Previamente, Nicole Zignago mostró su entusiasmo por ser otra vez parte en las nominaciones en los Latin Grammy.

“Esta nominación me tiene muy feliz y emocionada por el reconocimiento de los colegas y de la Academia. Siempre es bonito ser reconocida de corazón y espero tener la gasolina para seguir haciendo las cosas bien”, declaró la artista a la revista Vogue México.

