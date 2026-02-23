Nicole Zignago sorprende al revelar relación con una artista internacional: "Me gusta contarlo sin prejuicio"

Nicole Zignago confiesa que tiene pareja. La cantante —e hija del reconocido músico peruano Gian Marco— habló abiertamente sobre su situación sentimental y reveló que tiene un romance con una artista extranjera.

Fue durante una entrevista con el actor Gabriel Calvo, en su podcast A la cocina TV, que la intérprete de Te quiero y 7 Letras fue consultada sobre su supuesta soltería, algo que negó confirmando que ya inició una relación. "No estoy soltera. Es la primera vez que lo digo", comenzó diciendo Nicole, quien radica en Estados Unidos.

En ese sentido, la compositora y nominada al Latín Grammy señaló no tener problema en afirmar que ya tiene nueva pareja, luego de su relación de tres años con la futbolista mexicana Fernanda Piña, la cual terminó, según reveló la propia Zignago, en "buenos términos" en diciembre de 2023. "Estuve con novia un ratito largo", comentó.

Ahora, la cantante de música pop y balada remarcó que está "muy emocionada" por cómo está avanzando la relación con su nueva pareja a quien prefiere mantener en secreto.

"Estoy emocionada, y me gusta contarlo sin ningún prejuicio. Me siento en mi prime de la vida. Siempre dije que no estaría con un músico, pero me encanta. Lo mantenemos muy privado, no somos de demostrarlo mucho. Nos entendemos un montón", expresó.