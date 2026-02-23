Va por el golpe: 2 de Mayo llegó a Lima para la revancha frente a Sporting Cristal

No hay margen de error. Sporting Cristal, este martes, juega contra 2 de Mayo en el Estadio Miguel Grau del Callao por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

En Sporting Cristal no la van a tener nada fácil frente al 2 de Mayo en condición de local. Y es que la ida quedó empatada a dos y en un momento del partido los rimenses caían contra el popular 'Gallo Norteño'. Es así que está obligado a ganar en los 90 minutos, o los penales, para pasar de ronda.

En ese contexto es que el rival de Cristal viajó desde Pedro Juan Caballero y, sin contratiempos, llegó a la capital peruana. Ahora, ultima detalles para visitar a los celestes que dirige Paulo Autuori.

¡Hola Lima, que gusto volver a verte!", fue lo que indicaron las redes sociales del cuadro de la liga paraguaya de primera división.

La publicación de parte de este elenco fue acompañada de imágenes de sus jugadores en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

¿Dónde ver el Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo por TV?

El partido de Sporting Cristal contra 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: alineaciones posibles

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Yoshimar Yotún, Jesús Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.