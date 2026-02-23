No es solo olfato: Verónica Kato revela qué se necesita para ser perfumista tras más de 20 años en la industria

Perfumista y farmacéutica, Verónica Kato lleva más de 20 años creando fragancias y hoy lidera la Unidad de Creación de Perfumes de Natura. Durante su visita a la capital, habló con nosotros sobre el arte y la ciencia detrás de su oficio.

Verónica Kato creció rodeada de aromas y texturas de rosas, lirios y hortalizas. En su infancia, también observó a sus abuelos migrantes trabajar la tierra y plantar árboles y flores en el jardín familiar. Ese entorno despertó tempranamente su sentido del olfato que, sin saberlo entonces, se convertiría en su guía en el arte de la perfumería.

Tras graduarse como farmacéutica, su camino la llevó a trabajar como asistente en la casa de fragancias Dragoco Perfumes e Aromas, hoy parte de Symrise, donde nació su curiosidad por la perfumería. “La primera vez que entré al laboratorio me marcó muchísimo: se percibía una mezcla muy intensa de ingredientes, algo que nunca imaginé que podría oler”, recordó en entrevista con RPP durante su visita a Lima.

La perfumista Verónica Kato ha creado fragancias representativas como Ekos, Kaiak, Humor y Essencia. | Fuente: RPP / Mucha Moda

¿Qué hace un asistente de perfumería? Le consultamos. “Un perfumista crea fórmulas. Es como una receta de cocina. El asistente recibe la fórmula, pesa los ingredientes, los mezcla y luego los aplica a diferentes productos como perfumes, cremas o shampoo”, explicó.

Además, la perfumista brasileña detalló qué se necesita para dedicarse a este oficio que combina ciencia y arte. “El perfumista es una persona que mezcla diversos aromas para crear un perfume. Se cree que todo depende de la nariz, pero no es así, porque todos pueden percibir aromas. Se necesita sensibilidad y conocer a las personas y sus culturas. Un perfumista entiende a la gente”, afirmó Kato, quien considera que su trabajo también implica crear tendencias sensoriales.

Su amplia trayectoria la condujo a la Unidad de Creación de Perfumes de Natura Brasil, que actualmente lidera, donde ha creado fragancias representativas como Ekos, Kaiak, Humor y Essencia.

La perfumista brasileña asegura que crear una fragancia es como seguir una receta de comida: se deben seguir los pasos e incluir la cantidad justa de ingredientes.Fuente: Natura

¿Cuáles son las tendencias de perfumes en Latinoamérica?

La perfumista brasileña Verónica Kato sostiene que, aunque cada ciudad tiene sus propias preferencias olfativas, existen corrientes que logran imponerse y conquistar incluso a los públicos más tradicionales. Una de las más notorias es la influencia de la perfumería árabe. “La tendencia nos acerca a la perfumería árabe, que combina notas intensas y envolventes, muchas veces con acentos dulces como la vainilla”, explica.

Kato también destaca el auge de la perfumería de autor, una corriente que apuesta por fragancias personalizadas y con identidad propia. “Se realizan entrevistas para conocer a la persona y el proceso puede tomar meses o incluso años, hasta crear un perfume único”, señala.

Esta tendencia revela que las personas ya no buscan solo un aroma, sino una historia que contar y una emoción que proyectar. Para Verónica Kato, el perfume es también una forma de comunicación. “Un perfume comunica. Si eliges uno con flores blancas, transmites sensualidad; si tiene notas marinas, proyectas dinamismo. En cambio, un perfume amaderado expresa una personalidad fuerte, sobria y elegante. Es importante ser consciente al momento de escoger, porque cada perfume dice quién eres”, explica.

En esa línea, la perfumista Verónica Kato continúa transformando aromas en una forma de expresión, convencida de que cada persona busca una fragancia que le permita proyectar sus vivencias y emociones.