Cartelera Cine en Lima y Perú hoy lunes 12 de enero

Sinopsis

GRAND PRIX OF EUROPE sigue a Edda, una joven ratoncita con grandes sueños de competir en el Gran Premio. Su mundo da un giro inesperado cuando, por accidente, tiene la oportunidad de participar en la carrera, disfrazada como su ídolo y estrella del automovilismo, Ed. A medida que compite, Edda —guiada por Ed como mentor— enfrenta una serie de desafíos y trampas en la pista que ponen a prueba su resistencia y habilidades como corredora. La historia alcanza su clímax cuando Edda descubre un plan de sabotaje por parte de un competidor. Con valentía e ingenio, logra frustrar el complot, salvando la carrera y a sus compañeros corredores. El viaje de Edda —de soñadora en un parque de diversiones en decadencia a heroína del Grand Prix— transmite mensajes de perseverancia, integridad y realización de los sueños. La película concluye con un poderoso mensaje sobre superar obstáculos y alcanzar la grandeza, dejando al público inspirado por la transformación de Edda.