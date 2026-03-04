Real Sociedad vs Athletic Club en vivo: ¿a qué hora juegan y cómo ver vuelta de semifinal de Copa del Rey 2026?

Real Sociedad y el Athletic Club se medirán en Anoeta con el objetivo común de hacerse con el segundo billete disponible para la gran final de la Copa del Rey 2025/26 y con la ventaja del conjunto donostiarra del tanto logrado en la ida en San Mamés.



Con esa mínima ventaja, el cuadro del estadounidense Pellegrino Matarazzo sueñan con poder disputar una final con su público, algo que no logra desde 1988, ya que en la última ocasión en la que luchó por el título, precisamente ante el Athletic en 2020, se jugó a puerta cerrada. Para ello, deberá mantener esa renta en un coliseo que rozará el lleno.

Real Sociedad vs Athletic Club: ¿Cómo llegan a la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey 2026?

Real Sociedad llega a este partido tras ganar de visitante por 1-0 a Mallorca. Por su parte, Athletic Club empató de visitante por 1-1 ante Rayo Vallecano.

¿Cuándo y dónde juegan Real Sociedad vs Athletic Club en vivo en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey 2026?

El partido está programado para el miércoles 4 de marzo en el Estadio de Anoeta. El recinto, temporalmente, tiene una capacidad para 40.000 espectadores.

¿A qué hora juegan Real Sociedad vs Athletic Club en vivo por la semifinal de la Copa del Rey 2026?

En Perú , el partido Real Sociedad vs Athletic Club comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Real Sociedad vs Athletic Club comienza a las 3:00 p.m. En España , el partido Real Sociedad vs Athletic Club comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Real Sociedad vs Athletic Club comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Real Sociedad vs Athletic Club comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Real Sociedad vs Athletic Club comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Real Sociedad vs Athletic Club comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Real Sociedad vs Athletic Club comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Real Sociedad vs Athletic Club comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Real Sociedad vs Athletic Club comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Real Sociedad vs Athletic Club comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Real Sociedad vs Athletic Club comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Real Sociedad vs Athletic Club comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Real Sociedad vs Athletic Club en vivo?

El partido de Real Sociedad contra el Athletic Club será transmitido por las señales de América TV, América TVGO, D Sports, DGO, TVE La1 y RTVE Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Real Sociedad vs Athletic Club: Alineaciones posibles



Real Solciedad: Marrero; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Turrientes, Soler, Marín; Oyarzabal y Guedes.



Athletic Club: Padilla; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Rego, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; y Guruzeta.

Real Sociedad vs Athletic Club: Últimos resultados

11-02-2026 | Athletic Club 0-1 Real Sociedad

01-11-2025 | Real Sociedad 3-2 Athletic Club