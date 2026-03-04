Últimas Noticias
Manchester United vs Newcastle en vivo: juegan hoy por la fecha 29 de Premier League

Guía de TV del duelo Manchester United vs Newcastle.
Guía de TV del duelo Manchester United vs Newcastle. | Fuente: Manchester United
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Manchester United vs Newcastle medirán fuerzas en choque correspondiente a la Premier League.

Manchester United buscará sumar una victoria cuando visite a Newcastle, que no atraviesa un buen momento al ubicarse en la mitad de la tabla de la Premier League.

Newcastle vs Manchester United: ¿Cómo llegan a la fecha 29 de la Copa Libertadores 2026?

Newcastle llega a este partido tras perder de local por 2-3 ante Everton. Por su parte, Manchester United venció de local por 2-1 contra Crystal Palace.

¿Cuándo y dónde juegan Newcastle vs Manchester United en vivo por la fecha 29 de la Copa Libertadores 2026?

El partido está programado para el miércoles 4 de marzo en el St James' Park (ciudad de Newcastle). El recinto tiene una capacidad para 52.000 espectadores.

¿A qué hora juegan Newcastle vs Manchester United en vivo por la fecha 29 de la Copa Libertadores 2026?

  • En Perú, el partido entre Newcastle vs Manchester United comienza a las 3:15 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre Newcastle vs Manchester United comienza a las 4:15 p.m.
  • En Colombia, el partido entre Newcastle vs Manchester United comienza a las 3:15 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre Newcastle vs Manchester United comienza a las 3:15 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre Newcastle vs Manchester United comienza a las 4:15 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Newcastle vs Manchester United comienza a las 5:15 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Newcastle vs Manchester United comienza a las 5:15 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Newcastle vs Manchester United comienza a las 5:15 p.m.
  • En Chile, el partido entre Newcastle vs Manchester United comienza a las 5:15 p.m.
  • En Uruguay, el partido entre Newcastle vs Manchester United comienza a las 5:15 p.m.
  • En México, el partido entre Newcastle vs Manchester United comienza a las 2:15 p.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido entre Newcastle vs Manchester United comienza a las 3:15 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Newcastle vs Manchester United en vivo?

El partido entre Liverpool vs. Manchester City se podrá ver EN VIVO a través de ESPN Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Newcastle vs Manchester United: Alineaciones posibles

Newcastle: Pope, Hall, Burn, Thiaw, Trippier, Tonali, Ramsey, Joelinton, Woltemade, Elanga, Gordon.

Manchester United: Lammens, Shaw, Maguire, Yoro, Dalot, Mainoo, Casemiro, Fernandes, Cunha, Mbeumo, Sesko.

Newcastle vs Manchester United: Últimos resultados

26-12-2025 | Manchester United 1-0 Newcastle United

13-04-2025 | Newcastle United 4-1 Manchester United

30-12-2024 | Manchester United 0-2 Newcastle United

