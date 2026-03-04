Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, miércoles 4 de marzo del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Premier

Sporting Cristal en la Copa Libertadores.
Sporting Cristal en la Copa Libertadores. | Fuente: Sporting Cristal
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

HOY Fútbol EN VIVO HOY | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 4 de marzo del 2026.

HOY EN VIVO | Resultados en directo | Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs Carabobo por la Copa Libertadores. Revisa aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial este 4 de marzo.

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Carabobo vs Sporting Cristal - ESPN y Disney

7:30 p.m. | Tolima vs O'Higgins - ESPN y Disney

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:30 p.m. | Brighton vs Arsenal - ESPN2, Disney

2:30 p.m. | Manchester City vs Nottingham Forest - Disney+

2:30 p.m. | Fulham vs West Ham - Disney+

2:30 p.m. | Aston Villa vs Chelsea - Disney+

3:15 p.m. | Newcastle vs Manchester United - Disney+

Partidos de hoy, Copa del Rey - España

3:00 p.m. | Real Sociedad vs Athletic Club - América TV, Movistar Deportes

Partidos de hoy, LaLiga - España

1:00 p.m. | Rayo Vallecano vs Oviedo - Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

2:30 p.m. | Hamburgo vs Leverkusen - Disney+

Partidos de hoy, Copa de Italia

3:00 p.m. | Lazio vs Atalanta - DIRECTV Sports, DGO


Partidos de hoy, en Liga Profesional Argentina

7:00 p.m. | Lanús vs Boca Juniors - TyC Sports, ESPN Premium


Partidos de hoy, Primera A - Colombia

8:00 p.m. | Fortaleza vs Jaguares de Córdoba - Fanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy, Liga MX - México

8:00 p.m. | Puebla vs Tigres - TUDN, ViX

8:00 p.m. | Monterrey vs Quéretaro - ViX

10:00 p.m. | Atlas vs Tijuana - ViX

10:00 p.m. | América vs Juárez - TUDN USA

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
partidos de hoy fútbol en vivo Copa Libertadores Premier League

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA