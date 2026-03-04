Partidos de hoy, miércoles 4 de marzo del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Premier

HOY EN VIVO | Resultados en directo | Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs Carabobo por la Copa Libertadores. Revisa aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial este 4 de marzo.
Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol
5:00 p.m. | Carabobo vs Sporting Cristal - ESPN y Disney
7:30 p.m. | Tolima vs O'Higgins - ESPN y Disney
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
2:30 p.m. | Brighton vs Arsenal - ESPN2, Disney
2:30 p.m. | Manchester City vs Nottingham Forest - Disney+
2:30 p.m. | Fulham vs West Ham - Disney+
2:30 p.m. | Aston Villa vs Chelsea - Disney+
3:15 p.m. | Newcastle vs Manchester United - Disney+
Partidos de hoy, Copa del Rey - España
3:00 p.m. | Real Sociedad vs Athletic Club - América TV, Movistar Deportes
Partidos de hoy, LaLiga - España
1:00 p.m. | Rayo Vallecano vs Oviedo - Disney+
Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania
2:30 p.m. | Hamburgo vs Leverkusen - Disney+
Partidos de hoy, Copa de Italia
3:00 p.m. | Lazio vs Atalanta - DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy, en Liga Profesional Argentina
7:00 p.m. | Lanús vs Boca Juniors - TyC Sports, ESPN Premium
Partidos de hoy, Primera A - Colombia
8:00 p.m. | Fortaleza vs Jaguares de Córdoba - Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy, Liga MX - México
8:00 p.m. | Puebla vs Tigres - TUDN, ViX
8:00 p.m. | Monterrey vs Quéretaro - ViX
10:00 p.m. | Atlas vs Tijuana - ViX
10:00 p.m. | América vs Juárez - TUDN USA