Partidos de hoy, miércoles 4 de marzo del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Premier

HOY EN VIVO | Resultados en directo | Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs Carabobo por la Copa Libertadores. Revisa aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial este 4 de marzo.

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Carabobo vs Sporting Cristal - ESPN y Disney

7:30 p.m. | Tolima vs O'Higgins - ESPN y Disney

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:30 p.m. | Brighton vs Arsenal - ESPN2, Disney

2:30 p.m. | Manchester City vs Nottingham Forest - Disney+

2:30 p.m. | Fulham vs West Ham - Disney+

2:30 p.m. | Aston Villa vs Chelsea - Disney+

3:15 p.m. | Newcastle vs Manchester United - Disney+

Partidos de hoy, Copa del Rey - España

3:00 p.m. | Real Sociedad vs Athletic Club - América TV, Movistar Deportes

Partidos de hoy, LaLiga - España

1:00 p.m. | Rayo Vallecano vs Oviedo - Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

2:30 p.m. | Hamburgo vs Leverkusen - Disney+

Partidos de hoy, Copa de Italia

3:00 p.m. | Lazio vs Atalanta - DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy, en Liga Profesional Argentina

7:00 p.m. | Lanús vs Boca Juniors - TyC Sports, ESPN Premium

Partidos de hoy, Primera A - Colombia

8:00 p.m. | Fortaleza vs Jaguares de Córdoba - Fanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy, Liga MX - México

8:00 p.m. | Puebla vs Tigres - TUDN, ViX

8:00 p.m. | Monterrey vs Quéretaro - ViX

10:00 p.m. | Atlas vs Tijuana - ViX

10:00 p.m. | América vs Juárez - TUDN USA