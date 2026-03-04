Luis 'Pompo' Cordero: "Los árbitros tienen miedo de cobrar en contra de la 'U', Alianza Lima y Sporting Cristal"

El exentrenador de Carlos Mannucci cuenta detalles sobre su salida de la institución, su perspectiva del fútbol femenino local y la mejora de la Liga Femenina.

Tras cinco años al mando de uno de los equipos más históricos de La Libertad, Luis, más conocido como 'Pompo', Cordero dejó el cargo de entrenador. Con el cuadro carlista alcanzó una final nacional en 2022 y tres semifinales consecutivas en el torneo. Así lo confirmó en una entrevista exclusiva con RPP.

El entrenador nacional y exfutbolista llegó al cuadro trujillano en el 2021, cuando el torneo se seguía realizando en Lima posterior a la pandemia del COVID-19. Luego del retorno a su localidad, el equipo se consolidó como uno de los más fuertes de provincia, alcanzando en cada temporada las etapas finales del campeonato.

Pese a los buenos resultados deportivos, la realidad dentro de la institución trujillana era distinta. "Los malacostumbré a que yo arme el equipo al final. "Me las ingeniaba para formar un plantel "competitivo", lograr dar pelea hasta el final, pero siempre quedar hasta las semifinales y nada más", comentó Cordero.

Con respecto a la liga nacional, Carlos Mannucci se mantuvo como uno de los equipos con mayor regularidad en el campeonato. Fichajes locales que terminaban destacando, un cuerpo técnico que conocía el plantel y una hinchada que seguía a su cuadro en primera división.