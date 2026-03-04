Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Luis 'Pompo' Cordero: "Los árbitros tienen miedo de cobrar en contra de la 'U', Alianza Lima y Sporting Cristal"

Luis 'Pompo' Cordero dejó Carlos Mannucci tras cinco temporadas.
Luis 'Pompo' Cordero dejó Carlos Mannucci tras cinco temporadas. | Fuente: Instagram Carlos Mannucci
Lucia Céspedes Millares

por Lucia Céspedes Millares

·

El exentrenador de Carlos Mannucci cuenta detalles sobre su salida de la institución, su perspectiva del fútbol femenino local y la mejora de la Liga Femenina.

Tras cinco años al mando de uno de los equipos más históricos de La Libertad, Luis, más conocido como 'Pompo', Cordero dejó el cargo de entrenador. Con el cuadro carlista alcanzó una final nacional en 2022 y tres semifinales consecutivas en el torneo. Así lo confirmó en una entrevista exclusiva con RPP.

El entrenador nacional y exfutbolista llegó al cuadro trujillano en el 2021, cuando el torneo se seguía realizando en Lima posterior a la pandemia del COVID-19. Luego del retorno a su localidad, el equipo se consolidó como uno de los más fuertes de provincia, alcanzando en cada temporada las etapas finales del campeonato.

Pese a los buenos resultados deportivos, la realidad dentro de la institución trujillana era distinta. "Los malacostumbré a que yo arme el equipo al final. "Me las ingeniaba para formar un plantel "competitivo", lograr dar pelea hasta el final, pero siempre quedar hasta las semifinales y nada más", comentó Cordero.

Con respecto a la liga nacional, Carlos Mannucci se mantuvo como uno de los equipos con mayor regularidad en el campeonato. Fichajes locales que terminaban destacando, un cuerpo técnico que conocía el plantel y una hinchada que seguía a su cuadro en primera división. 

'La Tricolor' clasificó a la final nacional 2022 tras vencer en penales a Universitario.
'La Tricolor' clasificó a la final nacional 2022 tras vencer en penales a Universitario. | Fuente: Facebook Carlos Mannucci

Sin embargo, la diferencia con equipos de la capital era notoria en cuanto a planificación. "Ellos comenzaban a planificar desde noviembre, terminaba el torneo y ya estaban llamando a nuestras chicas. Acá siempre era a última hora, entonces cuando queríamos retenerlas, ya se habían ido", señaló el 'Pompo'.

Además, el exentrenador recordó las difíciles condiciones en las que el equipo afrontó la última temporada. "El año pasado iniciamos a dos semanas del inicio del campeonato, sin pretemporada. Simplemente felicitaba a las chicas porque lo que hacían era heroico. Afrontar un torneo como el peruano y dar pelea es algo que se tiene que valorar", expresó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Un amor que no soportó más

A pesar de su hinchaje por 'La Tricolor', el accionar de la dirigencia y la falta de apoyo a la disciplina terminaron decretando su salida del banquillo. "Lo último que rebalsó el vaso fue cuando me dijeron que había cero presupuesto y que una marca no podía salir del pecho porque ese dinero que entraría para el femenino lo pasarían al masculino. No quedan jugadoras, ya todas se fueron", mencionó Luis.

Actualmente, Carlos Mannucci se encuentra haciendo una convocatoria abierta a jugadoras para afrontar la Liga Femenina 2026, accionar criticado por el exentrenador. "Han ido chicas de 15-16 años y no tienen un sueldo para pagarles, seguramente solo para pasajes. Nos han dicho que no hay dinero; si hubiera presupuesto, no se habrían ido las chicas del club. Me da pena, no sé qué pasará, no lo veo con un futuro tan bueno", comentó.

Mannucci publicó la convocatoria libre mediante sus redes sociales.
Mannucci publicó la convocatoria libre mediante sus redes sociales. | Fuente: Facebook Carlos Mannucci

El poder de los 'grandes'

Doce equipos disputarán este año la competición, pero el estratega considera que existe una diferencia marcada dentro de la misma. "Lo que dice la 'U', Alianza o Cristal, se hace. Es increíble. Si abren la boca cualquiera de ellos, le tiemblan las piernas a todos, y no puede ser posible. Para los árbitros es más fácil equivocarse en contra de cualquier equipo, que en contra de los grandes", señaló el DT. 

Aun así, considera que la importancia de los clubes fuera de Lima debe fortalecerse con el tiempo para equilibrar la competencia. "Mientras los equipos provincianos se duerman, los equipos que tienen poder económico como la 'U', Alianza y Cristal siempre se van a llevar a las mejores y siempre va a ser difícil competir contra ellos", agregó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

La actualidad de la Liga Femenina

No obstante, el torneo nacional ha presentado avances con el paso de los años, aunque todavía existen aspectos por mejorar. "El fútbol femenino está creciendo, pero hay temas que tienen que mejorar: las localías, los estadios, los hoteles, las comidas, los viajes. Hay que equiparar un poquito todo eso", sostuvo Cordero.

Dentro de este progreso, el compromiso de las deportistas se ha vuelto un factor clave para el desarrollo del deporte. "Las mismas chicas están tomando conciencia y se están preparando mejor para competir. Hay un interés distinto. Estoy contento porque los equipos se están preocupando y porque sé que van a dar pelea en este torneo 2026", mencionó.

Los clubes están jugando amistosos de pretemporada en diversas provincias del país.
Los clubes están jugando amistosos de pretemporada en diversas provincias del país. | Fuente: Facebook Atlético Andahuaylas

Su futuro en las canchas

Cinco años en Carlos Mannucci marcaron la vida del entrenador, aunque es consciente del momento actual, tanto en lo personal como en lo institucional. "Me quedo tranquilo con lo que he hecho por Mannucci estos años. Pese a ser hincha, mi decisión es no regresar por ahora. En un futuro quién sabe, pero las cosas tienen que cambiar", señaló.

Aún se proyecta dentro del fútbol femenino nacional, y tiene en claro dónde le gustaría culminar su carrera profesional. "El cierre perfecto sería dirigir a la selección. Siento que conozco mucho del fútbol femenino y creo que podría aportar al país. Es un sueño que tengo y soñar no cuesta nada", concluyó.

Video recomendado

Tags
luis cordero Liga Femenina 2026 futbol femenino peru Universitario Alianza Lima Sporting Cristal

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA