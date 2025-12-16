Cartelera Cine en Lima y Perú hoy martes 16 de diciembre

Sinopsis

El profesor Fang, un experto en arqueología se da cuenta de que la textura de los artefactos descubiertos por sus estudiantes durante una expedición al glaciar es sorprendentemente similar a un colgante de jade que había visto en sus sueños. Parece que el colgante conecta el reino de los sueños con la realidad. Lleno de curiosidad, el profesor Fang lidera al equipo de investigación en un viaje a las profundidades del Templo del Glaciar, en busca de la verdad detrás de sus sueños, embarcándose juntos en una aventura fantástica.