Abogado de Marisel Linares sobre presunta donación de vehículo a Adrián Villar: "La notaría no ha dicho que ese documento es falso"

El caso referido a la muerte de la joven deportista Lizeth Marzano continúa presentando polémicas. El último viernes, el abogado Wilber Medina compartió en sus redes sociales un documento donde presuntamente consta por vía notarial que el vehículo conducido por Adrián Villar le fue donado por la periodista Marisel Linares, el pasado 18 de septiembre. Dicho documento presenta un sello de recibido de la notaría Carpio Vélez.

No obstante, horas después, dicha notaría emitió un comunicado donde señaló que "no obra" en su archivo "escritura pública o acta de transferencia" entre Linares y Villar "donde se esté entregando la propiedad a título gratuito u oneroso del vehículo".

"Tampoco consta en nuestro sistema electrónico de comprobantes de pago factura o boleta emitida a nombre de las personas Marisel Linares Chávez o Adrián Villar Chirinos. Asimismo, no constan consultas biométricas en Reniec", manifestó.

Cabe destacar que dicho vehículo, de placa C4L-243, era conducido por Adrián Villar y fue con el que atropelló a Lizeth Marzano. La unidad estaba registrada a nombre de Linares, tal como ella indicó en un comunicado público emitido al día siguiente de los hechos.

"La notaría no ha dicho que ese documento es falso"

Al respecto, Percy Sampén, abogado de Marisel Linares, indicó este sábado que el documento en mención "tiene un sello válido" y dijo que notaría no ha dicho que sea falso, sino que no ha sido elevado a registros públicos, lo cual calificó como una formalidad pendiente y no como una irregularidad.

"Nosotros negamos que haya habido algún tipo de contradicción en función que haya sido citada dentro de este proceso. Ella está dando toda la información correspondiente en función a lo que ella tiene a la mano", manifestó.

"El documento tiene un sello notarial, un sello válido, que la notaría en ningún momento ha desmentido o ha dicho que ese documento es falso. Al contrario, simplemente ha dicho que se trata de un acto que no ha sido elevado a escritura pública, lo cual es correcto", afirmó.

Detención preliminar de Adrián Villar culminará el domingo

El último jueves, la Policía detuvo preliminarmente a Adrián Villar, quien es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de auxilio y fuga del lugar del accidente.

La medida fue ordenada por un lapso de 72 horas, por lo que culminaría cerca de las 3 am. de mañana, domingo, tras lo cual el investigado podría quedar en libertad, si el Ministerio Público no define una solicitud de prisión preventiva en su contra.

Este sábado, varios testigos de los hechos llegaron a la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional en el distrito de La Victoria.

Para las 8:30 am., estaba programada la declaración de Juan Montenegro, padre de la expareja de Adrián Villar y una de las personas que se reunió con él tras el accidente. Más adelante, a las 11:00 am., deberá rendir su manifestación Francesca Montenegro, expareja del investigado.

En cuanto a Marisel Linares, se informó que se presentará a declarar el próximo martes, 3 de marzo.

Cabe recordar que ayer, viernes, se realizó la inspección técnica policial en la cuadra 8 de la avenida Camino Real, en el distrito de San Isidro, donde ocurrió el accidente vehicular que causó la muerte de Lizette Marzano. En esta diligencia se evaluaron las distancias, el trayecto del vehículo y otros elementos técnicos relevantes para la investigación.