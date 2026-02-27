Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: ¿a qué hora juegan y dónde ver por el Torneo Apertura 2026?

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

En Sporting Cristal hay confianza debido a que se mantiene en competencia en la Copa Libertadores. Ahora, los dirigidos por el director técnico brasilero Paulo Autuori esperan recuperar terreno en el torneo local en una dura plaza frente a Sport Huancayo.

¿Cómo llegan Sport Huancayo y Sporting Cristal a la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?



El 'Rojo Matador' viene de perder 3-2 a manos de Los Chankas en la jornada pasada, en tanto que Cristal llega de ganarle por penales a 2 de Mayo en la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores de América.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Huancayo vs Sporting Cristal en vivo en la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?



El partido está programado para el sábado 28 de febrero en el Estadio IPD. El recinto tiene una capacidad para 20,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs Sporting Cristal en vivo por el Torneo Apertura?

En Perú , el partido Sport Huancayo vs Sporting Cristal comienza a las 11:00 a.m.

, el partido Sport Huancayo vs Sporting Cristal comienza a las 11:00 a.m. En Colombia, el partido Sport Huancayo vs Sporting Cristal comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Sport Huancayo vs Sporting Cristal comienza a las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido Sport Huancayo vs Sporting Cristal comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Sport Huancayo vs Sporting Cristal comienza a las 12:00 p.m.

En Brasil, el partido Sport Huancayo vs Sporting Cristal comienza a la 1:00 p.m.

En Argentina, el partido Sport Huancayo vs Sporting Cristal comienza a la 1:00 p.m.

En Chile, el partido Sport Huancayo vs Sporting Cristal comienza a la 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido Sport Huancayo vs Sporting Cristal comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Sport Huancayo vs Sporting Cristal comienza a la 1:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Sport Huancayo vs Sporting Cristal en vivo?



El partido de Sport Huancayo contra Sporting Cristal será transmitido vía L1 Max (canal 711 HD de Movistar) y la plataforma streaming L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientra que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Sport Huancayo vs Sporting Cristal: alineaciones posibles

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Jimmy Valoyes, Marcelo Gaona, Jean Franco Falconi, Axel Chávez; Ricardo Salcedo, Edu Villar; Javier Sanguinetti, Isaís Luján; Jeremy Canela y Yorleys Mena.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales; Santiago González, Ian Wisdom y Luis Iberico.